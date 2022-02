Persönlich Sirenenklänge Sind wir auf den Ernstfall vorbereitet, würden wir im Katastrophenfall rechtzeitig alarmiert? Es gibt da einen ganz kleinen Zweifel. Urs Moser 04.02.2022, 05.00 Uhr

171 stationäre Sirenen gibt es im Kanton Solothurn. Thomas Ulrich

Diese Woche wurde wieder der jährliche Sirenentest durchgeführt. Wir können beruhigt sein: Im Fall einer Katastrophe würden wir zumindest prompt alarmiert, die 171 stationären Sirenen im Kanton funktionieren einwandfrei. Fast alle jedenfalls, die drei mangelhaften werden umgehend repariert, wie versichert wurde.

Da ich offen gestanden ein eher naiv-sorgloser Mensch bin, was die Einschätzung der Eintretenswahrscheinlichkeit grosser Katastrophen angeht, lässt mich persönlich der Sirenentest jeweils kalt. Die Erfolgsquittung nehme ich entsprechend beiläufig zur Kenntnis, wenn überhaupt. Das wäre auch heuer so gewesen, umso mehr, da ich nicht in Eppenberg, Langendorf oder Riedholz wohne, wo es nicht ganz geklappt hat mit dem Probealarm. Aber etwas machte mich dieses Mal stutzig.

98 Prozent der Sirenen sind in Ordnung, hiess es. 98 Prozent von 171 sind aber nicht 168, nicht ganz. Es muss noch irgendwo eine halbe Sirene geben, die ihren Dienst verweigert. Oder, vielleicht wahrscheinlicher: eine Sirene, die nur halbbatzig alarmiert. Wie auch immer, irgend etwas stimmt da nicht. Was wird uns verschwiegen? Ich fordere volle Transparenz. Frau Militärdirektorin, sagen Sie uns die ganze Wahrheit. Wir haben zwei Jahre Pandemie überlebt, das verkraften wir auch noch.