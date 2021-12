Persönlich Phrasendrescher hat doch seinen Manchmal ist die Politik tatsächlich alternativlos. Aber der Gedanke an das Undenkbare hat doch seinen Reiz. Urs Moser 17.12.2021, 10.21 Uhr

Ohne Softwareerneuerung würde die Solothurner Steuerverwaltung lahmgelegt. Zvg

Die Phrasendrescherei, besonders beliebt in der Politik, schien mir bis jetzt leicht zu enttarnen. Der unsägliche, verharmlosende Begriff Aufwandüberschuss zum Beispiel, der Politikern (und leider auch unsereins, die über sie berichten) über die Lippen geht wie nichts, bedeutet ja schlicht und ergreifend: Es wird mehr Geld verpulvert als den Bürgern abgeknöpft werden kann. Also nennen wir das Kind doch beim Namen.

Nun muss ich aber zugeben, die letzte Sitzung des Solothurner Kantonsrats hat mich vom hohen Ross geholt. Sachzwang, das war für mich bis dato ein Synonym für zu faul, um eine bessere Lösung zu suchen. Wären aber die drei Millionen zur Erneuerung der Steuersoftware tatsächlich nicht gesprochen worden, hätte das bedeutet: Die Steuerverwaltung ist tot, es können keine Steuern mehr veranlagt und eingezogen werden. Und das geht ja nun wirklich nicht, da erscheint der Begriff Sachzwang zugegebenermassen in neuem Licht, siehe Aufwandüberschuss.

Wobei: Das Subversive in mir findet zumindest den Gedanken an das Undenkbare dann halt doch reizvoll. Keine Handhabe mehr zum Einzug von Steuern, da wären die im Rathaus in ihrer Alternativlosigkeit wirklich einmal gefordert gewesen.