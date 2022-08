Parkplätze abbauen dank blauer Zone

Persönlich Parkplatzpsychologie in Grenchen: Das Spiel mit dem Egoismus Daniela Deck 1 Kommentar 17.08.2022, 05.00 Uhr

Grosse Lücken statt blauer Querstreifen. Daniela Deck

Die Städte heben Parkplätze auf und niemand protestiert. Das geht so: Bei den Parkfeldern der blauen Zone entlang der Strassen werden die Querstreifen weggelassen, also keine einzelnen Parkfelder markiert. Die Folge: Wo früher acht Autos abgestellt werden konnten, sind es nun noch fünf oder sechs.

Jede und jeder schaut beim Parkieren für sich. Das bedeutet, dass man vor und hinter dem eigenen Auto grosszügig Platz lässt, damit niemand dem SUV oder Mini zu nahe kommt. Hier feiert der Egoismus Urstände. Denn das Argument, das Vehikel könnte eingeklemmt werden, lasse ich nicht gelten.

Die Gemeinden freut’s. Der Versuch, den ruhenden Verkehr in Parkhäuser und bewirtschaftete Parkplätze umzulenken, ist eine Sisyphusarbeit. Schliesslich weiss jedes Kind, dass ein Parkfeld direkt an der Strasse zehn Parkfelder im Parkhaus aufwiegt, selbst wenn diese, wie in Grenchen, für Kurzparker gratis sind.

Hauptsache, dem eigenen Auto kommt niemand zu nahe. Daniela Deck

Würde der Lokalpolitik der Abbau zum Beschluss vorgelegt, wäre das Theater programmiert. Die blauen Bänder ohne Querstreifen sorgen still und – ab vier Plätzen – zuverlässig dafür, dass alle einander wegnehmen, was sie selbst gern beanspruchen.

