Kommentar zur Ladenkasse in Corona-Zeiten

Persönlich An der Ladenkasse Macht Corona Spiesser aus uns? Wie man beginnt, so etwas wie einen Warentrenner zu vermissen. Urs Moser 09.08.2021, 05.00 Uhr

Es herrscht wieder Gedränge an den Kassen. Sam Thomas

Ich weiss nicht, wie es anderen geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich der einzige bin, dem das aufgefallen ist: In den Supermärkten gibt es seit Corona diese Dinger nicht mehr, von denen niemand weiss, wie sie eigentlich heissen. Ich habe mal den Begriff Warentrenner gelesen. Diese Stäbe halt, an denen man erkennt, wo mein Einkauf aufhört und der des Nächsten in der Schlange anfängt.