Rehkitzrettung per Drohne: Kanton baut Pilotprojekt aus

Per Wärmebildkamera Mit Drohnen Tierleben retten: Der Kanton Solothurn unterstützt Rehkitzrettung aus der Luft Im Jahr 2021 konnten im Bucheggberg, Leberberg und Wasseramt mit einem Pilotprojekt 81 Rehkitze gerettet werden. Mit einem Unterstützungsbeitrag wird das Projekt auf den ganzen Kanton Solothurn ausgeweitet. Online-Redaktion 30.03.2022, 19.47 Uhr

Das erfolgreiche Pilotprojekt mit Wärmebildkameras hat zur Rettung von über 80 Rehkitzen geführt. Tele M1

Rehe ziehen ihre Jungen meistens in Wiesen auf. Dieser Zeitraum, von Mitte April bis Mitte Juli, ist aber auch die Zeit, in welcher Landwirtschaftsbetriebe ihre Wiesen mähen.

Zur Verhinderung von Mähunfällen wenden Jagd und Landwirtschaft bereits seit längerem unterschiedliche Methoden, wie beispielsweise das installieren von Flatterbändern oder Tüchern an. «Dies soll dem Zweck dienen, dass Rehkitze gefunden oder aufgrund der Störung von der Rehgeiss aus der Wiese geholt werden», erklärt der Kanton in einer Medienmitteilung. Diese Methoden seien allerdings teilweise zeitaufwendig und nicht immer erfolgreich.

Seit einigen Jahren hat sich aber eine zusätzliche Art der Rehkitzrettung etabliert: Ein seit 2018 laufendes Pilotprojekt im Bucheggberg, Leberberg und Wasseramt setzt für die Rehkitzrettung Drohnen mit Wärmebildkameras ein. «Die Auswertung des Projekts zeigt, dass die Methode eine beachtliche Erfolgsquote aufweist», so die Staatskanzlei Solothurn. Letztes Jahr konnten mit den Drohnen 780 Hektar Wiesen abgeflogen und 81 Rehkitze gerettet werden.

Ein Nachteil der Rettungsmethode per Wärmebildkamera sei aber, dass man nur zu bestimmten Zeiten fliegen könne, wie Felix Schibli, Chef Amt für Landwirtschaft, auf Anfrage erklärt. So müssten die Einsätze sehr früh am Morgen geflogen werden, da man dann die warme Rehkitze auf dem kalten Boden mit der Wärmebildkamera besonders gut erkennt.

Pilotprojekt soll auf den ganzen Kanton ausgeweitet werden

Mit dem vom Regierungsrat verabschiedeten Konzept «Rehkitzrettung mit Drohnen» sollen die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt im ganzen Kanton umgesetzt werden. «Die Drohnenflüge können problemlos mit herkömmlichen Methoden kombiniert werden. Gerade in Wiesen mit dichtem, hohem Bewuchs sollte der Einsatz der Drohnen weiterhin in Kombination mit Verblenden erfolgen», heisst es in der Medienmitteilung des Kantons. Nach wie vor sei die Rehkitzsuche auch ohne den Einsatz von Drohnen möglich.

Drohne beim Test vor dem Einsatz. Chantal Büttiker, BSB

Das Konzept wurde vom Amt für Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Vernetzungsträgerschaft Repla Espace Solothurn, der RevierJagd Solothurn und dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei ausgearbeitet. Das Amtes für Landwirtschaft leistet für die abgeflogenen Flächen einen Unterstützungsbeitrag. Für die Organisation der Drohnenflüge sind die regionalen Vernetzungsträgerschaften zuständig.

Interessierte Landwirte sowie Drohnenpiloten können sich an die regionale Vernetzungsträgerschaft wenden. Eine Liste der Ansprechpartner findet sich beim Amts für Landwirtschaft.