Jürg Schibler: Chef der Solothurner Sportfachstelle geht in Rente

Pension Abtretender Chef der Solothurner Sportfachstelle: «Wir mussten immer strampeln, um unseren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen» Ideen, um den Sport im Kanton Solothurn weiter zu fördern, hätte Jürg Schibler mehr als genug gehabt. Nur fehlten die Ressourcen, um auch nur einen Bruchteil davon umzusetzen. Trotzdem blickt der abtretende Chef der Sportfachstelle keineswegs verbittert zurück.

Allerlei Schönes lässt sich mit dem Kanton Solothurn in Verbindung bringen. Dass er eine Sporthochburg ist, aber eher weniger. Das zeigt sich schon dadurch, welchen Stellenwert Sport in der Verwaltung hat. Mit gerade einmal 380 Stellenprozenten ist die kantonale Sportfachstelle besetzt.

«Wir mussten immer strampeln, um unseren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen», erzählt Jürg Schibler. Viel Zeit, um den Sport im Kanton darüber hinaus zu fördern, blieb da nicht. 36 Jahre lang hat Schibler für die Fachstelle gearbeitet, 23 davon als Chef.

Jürg Schibler leitete die Sportfachstelle 23 Jahre lang: «Das ist einer der tollsten Jobs im Kanton.» Bruno Kissling

Trotzdem: Dem frischgebackenen Pensionär ist deswegen keinerlei Verbitterung anzumerken. Das ist wohl schlicht nicht Schiblers Art. Vor allem aber sagt er, der sich seit Klein auf für Sport begeistert: «Das ist einer der tollsten Jobs im Kanton.» In Deitingen hat Schibler Fussball gespielt, in Aeschi Volleyball, den J+S-Leiter Skifahren hat er gemacht, heute geht er regelmässig fischen und biken.

Vom Amt für Jugend und Sport zur Fachstelle

Als Schibler 1987 beim Kanton anfing, hiess die Fachstelle noch Amt für Jugend und Sport. Damals sagte der Name schon, worum es ging: um das J+S-Sportförderungsprogramm des Bundes. Für dessen Umsetzung sind die Kantone zuständig. Heisst: Die Kantone bilden die J+S-Leiterinnen und-Leiter aus und weiter. Und die Kantone überprüfen, ob die Vereine die Kriterien einhalten (etwa genügend Trainings im Jahr, oder Trainerinnen und Trainer mit anerkannter Ausbildung), um Anspruch auf die Förderbeiträge zu haben. Heute sind es rund drei Millionen Franken, die die Solothurner Sportvereine jährlich aus diesem Topf erhalten.

Jürg Schibler 2016 bei der Einweihung des mobilen Pump Tracks in Gerlafingen. «Uns ist es egal, was jemand macht. Wichtig ist, dass er etwas macht.» Hanspeter Bärtschi

Als das Amt für Jugend und Sport in die Sportfachstelle umgewandelt wurde, kamen weitere Aufgaben dazu. Beziehungsweise wären dazu gekommen. Denn aufgrund beschränkter Ressourcen werden gegen 80 Prozent der Zeit weiterhin für J+S benötigt.

Das sei Fluch und Segen zugleich. Segen, weil das J+S-Programm gerade für die Vereine eine wichtige Sache ist. Zudem schreibt der Bund vor, dass die Kantone entsprechende Fachstellen betreiben müssen. «Wäre das nicht der Fall, hätten wir die Sparrunden wohl nicht überlebt und es gäbe uns heute wohl nicht mehr», sagt Schibler.

Fluch: Für eigene Sportförderprojekte fehlten schlicht die Ressourcen. Aber doch, einiges habe man schon auch bewirken können, sagt Schibler: «Als ich angefangen habe, war der Kanton in Sachen Sportförderung noch ein blinder Fleck.» Heute sei man vergleichbar mit anderen Kantonen.

Schulgeld, Sportklassen, Bauprojekte

So übernimmt der Kanton heute das Schulgeld von Talenten, die ausserkantonale Schulen besuchen. Sportklassen wurden geschaffen. Wenn Vereine oder Gemeinden neue Sport-Infrastruktur bauen (sei es ein neuer Fussballplatz, sei es eine Turnhalle, sei es das Velodrome), gibt es dafür Unterstützung aus dem kantonalen Sportfonds. Oder auch zwei Pumptrack-Anlagen schaffte die Sportfachstelle an, die an die Gemeinden ausgeliehen werden können. Die Idee: Die Gemeinden «gluschtig» machen, damit sie eigene Anlagen anschaffen. Die beiden Anlagen sind auf zwei Jahre ausgebucht.

Jürg Schibler 2012 in seinem Büro. «Als ich angefangen habe, war der Kanton in Sachen Sportförderung noch ein blinder Fleck.» Michael Schenk

Aber eben: Man könnte immer auch mehr machen. Ideen dafür hätte Schibler durchaus gehabt. Etwa eine Förderung des Breitensports ausserhalb des J+S-Alters (5 bis 20). Mit Pro Senectute zum Beispiel hatte die Fachstelle einst ein Projekt aufgegleist, aufgrund fehlender Ressourcen musste dieses wieder aufgegeben werden.

Oder mehr Lager. Nach diversen Sparrunden führt der Kanton heute noch zwei Skilager durch (und ein Sommerlager in Tenero). Skis und Snowboards stellt der Kanton dort zur Verfügung, wenn sich Familien keine eigene Schneesportausrüstung leisten können.

Oder eine Art Sport-Schnuppertag. Vergangenes Jahr, anlässlich des 50. Geburtstags von J+S, organisierte die Sportfachstelle einen solchen Anlass im Sportzentrum Zuchwil. 13 Vereine stellten ihr Angebot vor, Kinder und Jugendliche konnten gratis verschiedene Sportarten ausprobieren. Bestenfalls waren sie anschliessend so begeistert, dass sie selbst einem Verein beitraten und nun regelmässig Sport treiben.

«Dort würde ich, wenn Ressourcen vorhanden wären, sicher einen Schwerpunkt setzen», sagt Schibler. «Uns ist es egal, was jemand macht. Wichtig ist, dass er etwas macht.»

Wie steht’s um die Sportbegeisterung?

Apropos etwas machen. Keine Begeisterung für Sport, nur noch am Handy. In etwa so lautet ein Klischee über die Jugend. Ist da was dran? Festmachen lasse sich so etwas nur schwer, sagt Schibler. Allerdings: Bei der Anzahl J+S-Angebote und bei deren Nutzung steht der Kanton Solothurn im Vergleich gut da.

Eine Sporthochburg wird der Kanton Solothurn wohl nicht. Aber immerhin ist er kein blinder Fleck mehr.