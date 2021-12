Patienten werden verschoben Alle Intensivpflegebetten im Kanton Solothurn sind belegt: So reagiert die Regierung – und das sagen die Spitäler Sämtliche IPS-Betten im Kanton sind belegt, vor allem durch Coronapatienten. Damit trifft das ein, was Experten vorausgesagt hatten. Wie reagiert die Regierung auf die Situation? Was tun die Spitäler, um Triage zu verhindern? Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Pflegende im Bürgerspital Solothurn. Hanspeter Bärtschi / 2021

Es war klar, dass die Hospitalisationszahlen weiter ansteigen werden. Doch am Mittwoch sind sämtliche Intensivpflegebetten im Kanton Solothurn belegt. 16 der 17 zertifizierten Betten auf Intensivpflegestationen (IPS) sind indes mit Covid-Patienten besetzt. «Die Situation ist angespannt», bestätigt die Solothurner Spitäler AG (soH) auf Anfrage.

Von Triage will die soH derzeit aber nicht sprechen: «Triage gehört insoweit immer zum Spitalalltag, als Patienten nach Dringlichkeit behandelt werden.»

Dass der Betrieb weiterlaufen kann, hat vor allem zwei Gründe. Einerseits können bei Bedarf Patienten unter den drei soH-Spitälern (Solothurn, Olten und Dornach) ausgetauscht werden. Andererseits profitiert die soH von der «nationalen Koordination der Intensivstationen» (vgl. Infobox): So hätten bereits mehrere Patientinnen und Patienten, die intensivmedizinischer Betreuung bedurften, in andere Spitäler mit weniger ausgelasteten Intensivpflegestationen verlegt werden können.

Wohin mit den Patienten? Die «Nationale Koordination der Intensivstationen» Es gibt 79 Intensivstationen in der Schweiz. Intensivpatienten werden bei Bedarf im Rahmen der «nationalen Koordination der Intensivstationen» verlegt. Zwischen Anfang November und dem 24. Dezember war dies 208 Mal der Fall – jedes Mal wurde damit eine Triage vermieden. Derzeit finden eine bis zwei Verlegungen pro Tag statt, wie die NZZaS am Wochenende berichtete. Hinzu kommen jedoch Verlegungen, welche die Spitäler regional selbst organisieren. Ist in einer Grossregion der Wert von 85 Prozent Auslastung überschritten, können Spitäler die nationale Koordination beanspruchen.

Die Mitarbeitenden bei den Solothurner Spitälern sind seit Monaten gefragt. Hanspeter Bärtschi / 2021

Damit könnten derzeit «trotz sehr hoher Belastung unserer Intensivstationen mit Covid-Patientinnen und -Patienten alle notwendigen Behandlungen auch bei Nicht-Covid-Patientinnen und -Patienten» durchgeführt werden. Über die Durchführung geplanter, aber nicht sofort notwendiger Operationen werde ohnehin seit einigen Tagen täglich situationsgerecht entschieden:

«Was nicht unbedingt sofort behandelt werden muss, wird verschoben.»

Die Anzahl Nicht-Covid-Intensivpatienten auf den Intensivpflegestationen hatte im Dezember stetig abgenommen (vgl. Grafik unten). Am Mittwoch ist es noch ein Covid-negativer IPS-Patient. Die soH erklärt dies so: «Wir verschieben nicht dringliche Eingriffe, soweit das Risiko besteht, dass ein Patient nach einer Operation intensivmedizinische Betreuung benötigt. Ausserdem profitieren wir möglicherweise auch von der Ferienzeit, dass viele Menschen zurzeit nicht da sind oder auf einen Spitalbesuch wenn immer möglich verzichten.»

Epidemiologen und Experten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) haben diese Entwicklung vorausgesagt. Und sie erhalten erneut Recht. Es ist davon auszugehen, dass auch die Prognosen vom Dienstag eintreten werden. Patrick Mathys, Leiter Krisenbewältigung beim BAG, geht davon aus, dass die Belastung für die Spitäler weiter zunehmen wird. Taskforce-Chefin Tanja Stadler rechnet für Mitte Januar mit täglich 20'000 Neuinfektionen – im besten Fall.

Doch können die Solothurner Spitäler den absehbaren Anstieg an Covid-Patienten überhaupt bewältigen? Die soH-Mitarbeitenden geben seit Monaten und weiterhin ihr Bestes, es sei aber auch eine gewisse Müdigkeit zu spüren. «Es ist nachvollziehbar, dass die Mitarbeitenden zum Teil auch kein Verständnis mehr haben, wenn Mitbürgerinnen und -bürger sich nicht an unabdingbare Schutzmassnahmen halten», heisst es.

Patienten werden teilweise in andere Spitäler verschoben. Hanspeter Bärtschi / 2021

Man analysiere die Situation laufend, denke in Szenarien. «Selbstverständlich gehören auch Überlegungen dazu, wie wir reagieren, wenn die Zahl der spital- und vor allem intensivmedizinisch bedürftigen Patientinnen und Patienten weiter zunimmt.» Dafür, so die soH weiter, stimme man alle Massnahmen mit dem Kanton ab und stehe in regelmässigem Austausch mit dem Departement des Innern.

Kanton: «Aktuelle Situation ist besorgniserregend»

Das Departement von Regierungsrätin Susanne Schaffner bedauert auf Nachfrage, dass nun leider eines der epidemiologisch schlechteren Szenarien eintreffe. «Die angespannte Lage in den Spitälern hat sich abgezeichnet, nachdem sich einerseits nicht genügend Menschen haben impfen lassen und andererseits der Bundesrat auf die Schliessung von Betrieben verzichtet hat.»

Trotzdem verlässt sich das Departement derzeit weiter darauf, dass die regionale und überregionale Verschiebung der Patienten funktioniert. Steigen die Zahlen jedoch weiter, ist klar, dass dieses System an seine Grenzen kommt. «Wenn Verlegungen innerhalb des regionalen oder nationalen Netzwerkes nicht mehr möglich sind, müssen die Spitäler eine entsprechende Triage vornehmen», so der Kanton.

Regierungsrätin Susanne Schaffner, Vorsteherin des Departements des Innern. Hanspeter Bärtschi / 2021

Die aktuelle Situation sei «besorgniserregend». Die Regierung prüfe die Lage fortlaufend. Die Massnahmen werden aktuell nicht angepasst. Die Solothurner Regierung verweist darauf, dass sie bei der letzten Vernehmlassung des Bundesrates beide Varianten für das allfällige Ergreifen schärferer Massnahmen begrüsst habe.

«Es ist davon auszugehen, dass es eine weitere Verschärfung der Massnahmen braucht», so der Kanton weiter. Diese sollten «unbedingt schweizweit einheitlich sein», findet die Solothurner Regierung. Der Bundesrat zögert allerdings; die nächste Sitzung ist erst in zwei Wochen, am 12. Januar geplant.

Solothurn ist am Limit wie kein anderer Kanton

Gemäss BAG-Monitor ist die Auslastung im Kanton Solothurn der Spitzenwert im Land, kein anderer Kanton hat null Prozent freie IPS-Betten. Am zweitwenigsten freie Kapazitäten hat Zürich (11,4%), danach folgen Zug und Baselland (je 12,5%). Im Schnitt gibt es schweizweit noch 21,4% freie IPS-Betten, die Auslastung liegt bei 78,6%. Durchschnittlich belegen Covid-Patienten 38,9% der IPS-Betten.

