Lockerungen: In Solothurn und Olten kehrt das Nachtleben zurück

Partytime in Solothurn und Olten Das Nachtleben ist zurück: Das war in der Region übers Wochenende los Volle Bars und überrannte Clubs: Ein Stimmungsbild aus Solothurn und Olten, wo zum ersten Mal seit Monaten wieder so richtig gefeiert wurde. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 20.02.2022, 15.17 Uhr

Am Samstag war viel los im Kofmehl. Jose R. Martinez

Endlich wieder Party: Nachdem der Bundesrat vergangene Woche die Coronamassnahmen weitestgehend aufgehoben hat, zieht es die Leute wieder hinaus auf die Strasse. So sind die frühen Stunden der Samstagnacht in der Stadt Solothurn geprägt von jungen Leuten, die sich an öffentlichen Plätzen treffen und gemeinsam «vorglühen», bevor es dann weiter geht. Die meisten von ihnen zieht es in die Kulturfabrik Kofmehl.

Ausgelassene Partystimmung im Kofmehl in Solothurn. Jose R. Martinez

Vorgeglüht wird unter anderem auf dem Postplatz. Es ist gerade mal 22 Uhr und laute Musik sowie fröhliches Gejohle heissen einen willkommen, läuft man in dieser Nacht stadtwärts, der Aare entlang. Ein Klirren von aufeinanderstossendem Glas, das Zischen eines Flaschenöffners: Das Vorglühen gehöre einfach zu einer «legendären Clubnacht», wie eine Ausgängerin erklärt. Mit einer Viertelliter-Flasche Smirnoff Ice in der Hand sagt sie: «So geben wir im Club weniger Geld aus.»

Die Stadt Solothurn ist im Partyfieber

Auch am Solothurner Aaremürli herrscht reges Treiben. In Gruppen stehen die Menschen vor den Bars, einen Platz zu finden ist schwierig. «Wir suchen eine Möglichkeit, irgendwo ein Bier aufzutreiben», beschreibt eine Person das Platzproblem.

Ähnlich geht es Marina und Sarah, beide 21: «Es scheint, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich über die Rückkehr des Nachtlebens freuen», kommentiert die in der Nähe lebende Marina lachend. Während Bars und Clubs geschlossen waren, seien die beiden auf Homepartys umgestiegen. Ihre Freundin Sarah ergänzt:

«Es war sicher eine ruhigere Zeit für uns.»

Sind vom Ansturm auf die Bars überrascht (v.l.): Marina und Sarah (beide 21). José R. Martinez

Eine Vierergruppe von 17-Jährigen konnte sich in der Cafébar Barock einen Tisch ergattern. «Ich habe mich nicht gross eingeschränkt gefühlt», so antwortet Aurel Hostettler auf die Frage, wie es ihm in dieser Zeit erging. Er habe trotz Schliessungen im gemässigten Rahmen weiterfeiern können.

Dennoch ist die Gruppe froh, dass das Nachtleben wieder etwas anzieht. «Wir segeln dem Ende entgegen», schätzt Aurels Kollege, Tim Affolter, die Situation ein. Noch immer etwas vorsichtig wegen Corona ist Joana Carreira (19). Dazu sagt sie:

«Es ist noch etwas gewöhnungsbedürftig, von Null auf Hundert ohne Massnahmen im Ausgang zu sein.»

Trotzdem freue sie sich, das Solothurner Nachtleben wieder geniessen zu dürfen.

Eliane Bühler (22, links) und Joana Carreira (19) freuen sich auf die neue Zeit. José R. Martinez

Dass mittlerweile wieder alle die Bars besuchen können, spürt auch das Barpersonal. «Wir merken das anhand des ansteigenden Umsatzes», so Luana Marques Cardoso. Sie arbeitet seit vergangenem Sommer in der Cafébar Barock. Gleichzeitig sei es anstrengender als vorher. Sie fährt weiter:

«Weil es so voll ist, stehen uns die Leute manchmal im Weg»

Wenn wieder alle in die Bar kommen können, werde es eben eng. Sie wolle aber niemandem den Spass verderben, indem sie die Leute an ihre Plätze zurückverweist. Denn wie Luana bemerkt:

«Ich beobachte, dass die Besuchenden generell fröhlicher und freundlicher sind.»

Konnten sich einen Platz ergattern: Aurel Hostetter (zweiter von links) und Tim Affolter (dritter von links) mit ihren Freunden. José R. Martinez

Später, auf dem Weg ins Kofmehl: Eine Warteschlange zieht sich über die Hans Huber-Strasse. Sie ist um die 120 Meter lang. Wie das Kofmehl-Team später bilanzieren wird, hätten sich um die 1100 Menschen im Club eingefunden. Die Veranstaltenden kommentieren: «Wir wurden etwas überrannt.» Trotzdem herrsche Freude, bei Veranstaltenden sowie Besuchenden, denn die Leute hätten «richtig Bock zu feiern».

Auf der Tanzfläche im Kofmehl stehen die Leute eng zusammengepfercht aneinander, es gibt kaum Platz, um richtige «Dance-Moves» hinzulegen. Trotzdem strahlen und lachen die Leute, ganz nach dem Motto: «Yeah, endlich wieder Party!»

David (19) und Lena (20) waren am Samstag zum ersten Mal im Kofmehl. Jose R. Martinez

Freude herrscht auch bei David und Lena, die beide aus dem Oberaargau angereist sind. Beim Foodtruck stärken sie sich mit einer Portion Pommes frites. Es sei schön, endlich wieder alle Freunde zu sehen, wie der 19-jährige David erzählt. Die 20-jährige Lena dazu:

«Es ist noch etwas ungewohnt, so eng aufeinander zu sein.»

Sogar aus Winznau verirren sich Leute ins Kofmehl: Rafaela Kusch und Serena Reino (beide 17) freuen sich, denn die Stimmung sei «hervorragend». Rafaelas Ausgangsleben habe gerade während Corona angefangen. Deswegen sei sie froh, dass das normale Leben langsam wieder Einzug hält.

Sie reisten aus Winznau zum Kofmehl (v.l.): Rafeala Kusch und Serena Reino. Jose R. Martinez

In Olten herrscht Aufbruchsstimmung

Derweil herrscht in Olten allgemeine Aufbruchsstimmung: Menschen von jung bis alt sind wieder unterwegs und füllen die Strassen. Viele von ihnen sind mit einem Wegbier ausgerüstet. Musik dröhnt durch die Stadt, sei es aus Lautsprechern, die Jugendliche selbst mitgenommen haben, oder von vorbeifahrenden Autos.

Der 23-jährige Oltner Matteo Berardi, der vor der Pandemie mehrheitlich in Solothurn in den Ausgang ging, bleibt diesen Samstag aber zuhause. Er habe das Gefühl, dass Corona ihn zum «aute Päppu» gemacht hat, der es schätzt, zuhause rumzusitzen. Die letzten beiden Jahre sei er zwar mit Freunden noch zwei bis drei Mal im Ausgang gewesen. Er erzählt:

«Mit all dem Testen und den Kontrollen war es aber nicht mehr dasselbe. Das hat den natürlichen Aspekt an der Sache genommen.»

