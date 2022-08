Die Solothurner SP will den zweiten Nationalratssitz zurück

Wahlkampf lanciert Solothurner SP will Nationalratssitz zurückgewinnen – doch die Partei ist sich uneinig, mit welcher Taktik Die Solothurner SP will nächstes Jahr den 2019 verlorenen Nationalratssitz zurückerobern. Sie wird mit zwei Hauptlisten ins Rennen steigen. Der Vorschlag der Geschäftsleitung, es mit nur einer Liste zu versuchen, wurde nach intensiver Diskussion verworfen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 18.08.2022, 14.00 Uhr

Tritt er nochmals an oder nicht? Ständerat Roberto Zanetti. Peter Klaunzer

Nächstes Jahr stehen nationale Wahlen an. Für die Solothurner SP ist die Ausgangslage gleich in beiden Kammern spannend. Ständerat Roberto Zanetti war an der Parteiversammlung am Mittwochabend in Solothurn zwar anwesend, äusserte sich jedoch nicht. Und liess damit offen, ob er für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht oder nicht.

Im Nationalrat verlor die SP 2019 ihren zweiten Sitz an die Grünen. Das Ziel für nächstes Jahr ist somit klar: diesen Sitz zurückgewinnen. Und zwar, und das wurde auch explizit erwähnt, nicht auf Kosten der Grünen.

SP-Co-Präsident Hardy Jäggi. Tom & Tina Ulrich

Doch wie genau soll dieses Ziel erreicht werden? Die Geschäftsleitung habe die letzten Wahlen analysiert und «eingehend diskutiert», eröffnete Co-Präsident Hardy Jäggi den rund 90 Anwesenden. Und kam zum Schluss: Nächstes Jahr wolle man mit nur einer Hauptliste in den Wahlkampf steigen, und nicht wie zuletzt mit zwei (2019 unterteilt in Süd-West und Nord-Ost). Nicht betroffen davon wären allfällige Listen von der JUSO, der SP 60+ oder der SP Migrant:innen.

Grössere Chancen mit weniger Kandidaten?

Die Listen der SP würden häufiger verändert als diejenigen anderer Parteien, begründete Jäggi den Vorschlag. Eine mögliche Ursache dafür laut ihm: Von den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten auf den beiden Listen waren nicht alle gleich bekannt.

Darum seien gewisse Namen gestrichen, teilweise gar mit Kandidatinnen oder Kandidaten anderer Parteien ersetzt worden. «Wir wollen aber, dass die SP-Listen unverändert eingeworfen werden», so Jäggi. Mit sechs bekannten Aushängeschildern auf nur eine Liste sei diese Chance grösser, ist er überzeugt.

Kantonsrat Urs Huber. Hanspeter Bärtschi

Damit war die Diskussion lanciert. Es erhob sich Kantonsrat Urs Huber, selbst Geschäftsleitungsmitglied und mehrfacher Nationalratskandidat. «Ich bin fundamental anderer Meinung», sagte er. Und stellte den Gegenantrag, mindestens zwei Listen beizubehalten.

Bei Firmen möge ein Gesundschrumpfen vielleicht noch eher angehen, sagte er. «Für eine Partei kann Gesundschrumpfen aber auf keinen Fall der Weg zum Erfolg sein.»

Huber gab zu bedenken: Alleine schon den ganzen Kanton abzubilden mit nur sechs Kandidatinnen und Kandidaten, sei schwierig. Ausserdem: «Wir stehen vor einem Umbruch. Es ist dringend nötig, dass wir neue Leute in die Arena schicken.»

«Es ist auch eine finanzielle Frage»

Co-Präsidentin Nadine Vögeli war anderer Meinung. Sie hat 2019 selbst kandidiert und sagte: «Einige, die kandidierten, hat man im Wahlkampf nie gesehen.» Darum lieber nur eine Liste mit sechs Leuten, die sich dafür alle einsetzen. Zudem sei es auch eine finanzielle Frage: Mit nur einer Liste stünden mehr Mittel zur Verfügung, um diese Liste zu pushen.

SP-Co-Präsidentin Nadine Vögeli. Bruno Kissling

Kantonsrätin Karin Kälin brachte nochmals ein neues Argument: Sie habe viele Rückmeldungen gehört, dass die Wahlunterlagen zu kompliziert seien. Auch, weil jede Partei verschiedene Listen hat. Mit nur einer klaren Hauptliste könnte man diese Schwierigkeit umgehen.

Kantonsrätin Karin Kälin. Nicole Nars-Zimmer

Doch am Ende überwogen die kritischen Stimmen. Den Ausschlag gaben wohl die Fragen: Wer kommt denn auf diese Liste? Und ist es mit sechs Personen überhaupt möglich, den Kanton, die Geschlechter und verschiedene Altersgruppen halbwegs gleichmässig abzubilden?

«Ich glaube, wir machen einen gravierenden Fehler, wenn wir uns nur auf sechs Leute konzentrieren», sagte ein Anwesender. Man habe Leute für mehr als nur eine Liste, die man zudem in einigen Jahren für andere Wahlen brauchen werde und jetzt aufbauen müsse. «Mit zwei Listen fahren wir besser.»

Dieser Meinung schlossen sich 44 Anwesende an, nur 27 stimmten für den Vorschlag der Geschäftsleitung, es mit einer Liste zu versuchen.

Nur die AHV gab zu reden

Weiter wurden an der Parteiversammlung die Parolen für die drei kommenden nationalen Abstimmungen gefasst. Die Aufhebung der Verrechnungssteuer wurde diskussionslos und ohne Gegenstimmen abgelehnt. Das Verbot von Massentierhaltung mit wenig Diskussionen und einer Gegenstimme angenommen.

FDP-Parteipräsident Stefan Nünlist. Bruno Kissling

Für mehr Diskussionen sorgte die AHV-Reform, konkret, ob sie unter anderem mit der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 saniert werden soll. Die SP hatte als Vertreter der Befürworter FDP-Präsident Stefan Nünlist eingeladen.

Dass er einen schweren Stand haben würde, war ihm klar. Und so erklärte er, er hoffe, zumindest erfolgreicher zu sein als Hardy Jäggi. Der SP-Co-Präsident war seinerseits tags zuvor bei den Freisinnigen zu Gast – und vermochte keinen Einzigen von einem Nein zu überzeugen. Immerhin einen Minierfolg konnte Nünlist verzeichnen: Zwei SPler stimmten am Ende der Diskussion für ein Ja.

Nünlist und Roth kreuzen die Klingen

Nünlist versuchte es in seinem Plädoyer mit sachlichen Argumenten: Es gebe Ungleichheiten zwischen Mann und Frau, keine Frage. Aber eben gerade nicht bei der AHV, dort würden Frauen nicht diskriminiert. Wenn man nun dieses so wichtige Sozialwerk in Geiselhaft nehme, um die Gleichheit an anderen Orten zu erreichen, sei das falsch. «Damit wird keine Verantwortung wahrgenommen.»

Er verstehe die sozialen Bedenken. Doch: «Es wird andere Veränderungen geben. Aber heute geht es um die AHV und nur um die AHV.»

Nationalrätin Franziska Roth. Carole Lauener

Doch darauf liess sich seine Gegenrednerin, Nationalrätin Franziska Roth, in einem emotionalen Plädoyer gar nicht erst ein. Sie zeigte anhand konkreter Beispiele auf – Lohndiskriminierung, unbezahlte Care-Arbeit, tiefere Pensionskassen – wo Frauen immer noch benachteiligt werden. Und solange dort keine Gleichheit erreicht sei, «keinen Finger breit».

Denn sowieso: Ganz so schlecht, wie das von den Befürwortern der Revision dargestellt werde, stehe die AHV aktuell nicht da. Es gebe genügend Zeit, eine bessere Vorlage auszuarbeiten, die «nicht nur auf dem Buckel der Frauen finanziert wird».

