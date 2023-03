Die Mitte Kanton Solothurn nominiert für die Wahlen

Parteitag Mit sieben Listen den Nationalratssitz verteidigen: Die Solothurner Mitte rührt mit der grossen Kelle an Am Mittwochabend nominierte die Mitte Kanton Solothurn ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen. Pirmin Bischof soll seinen Ständerats- und Stefan Müller-Altermatt seinen Nationalratssitz verteidigen. Letzterer kann dabei auf grosse Unterstützung zählen. Raphael Karpf 15.03.2023, 21.45 Uhr

Auf der Bühne wurde es fast eng: Diese 43 Kandidatinnen und Kandidaten steigen für die Mitte in den Wahlkampf. Raphael Karpf

So viele Freiwillige zur Verfügung zu haben: Davon können manch kleinere Parteien nur träumen. Mit 42 Leuten tritt die Mitte an, um den Nationalrats-Sitz von Stefan Müller-Altermatt zu verteidigen. Das reicht für stolze sieben Listen, wobei zwei auf die Jungpartei entfallen.

Und das, obwohl die Ausgangslage für die Mitte vergleichsweise komfortabel ist: Denn dass Müller-Altermatt die Wiederwahl verpassen könnte, darf dann doch als unwahrscheinlich bezeichnet werden.

Das Ziel laute allerdings nicht nur, diesen Sitz zu verteidigen, führte Wahlkampfleiter Patrick Schlatter am Parteitag am Mittwochabend in Oensingen aus. Sondern, den Wähleranteil zu vergrössern. 2019 betrug er 14,1 Prozent.

Dass dies mit den 42 Kandidatinnen und Kandidaten gelingen kann, davon war auch Ständerat Pirmin Bischof überzeugt: «Wir haben nicht einfach nur Masse und Quantität aufgestellt. Sondern Qualität. Dieses Team kann die Wahlen gewinnen.»

Tatsächlich bräuchte es gar nicht so viel dazu, rechnete Parteipräsident Patrick Friker vor. 80'000 Solothurnerinnen und Solothurner stimmten 2019 ab. Für ein Prozent braucht es also 800 Stimmen. Wenn alle der 200 Anwesenden nur vier weitere Personen überzeugen würden, die Mitte zu wählen, entspräche das bereits einem Anstieg von einem Prozent.

Pirmin Bischof wird zum Gejagten

Ähnlich komfortabel ist die Ausgangslage für die Mitte bei den Ständeratswahlen, wo mit Bischof ebenfalls der bisherige antritt.

Doch Wahlkampfleiter Schlatter warnte davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Denn gerade im Ständerat sei die Ausgangslage heuer eine aussergewöhnliche. Da Bischof der einzige bisherige ist, der wieder antritt, werde er zum Gejagten. «Und die Konkurrenz hat ihre besten Pferde ins Rennen geschickt», so Schlatter. «Aber wir sind überzeugt, dass Pirmin Bischof wiedergewählt wird.»

Ähnlich sahen es offenbar die rund 200 Anwesenden im Bienkensaal, die Bischof, und anschliessend sämtliche Nationalratskandidatinnen und -kandidaten, mit tosendem Applaus nominierten.

Blick in den vollen Saal in Oensingen. Vorne im Gespräch: Ehrengast Martin Candinas, der höchste Schweizer, und Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Raphael Karpf

Doch Wahlen sind eben nicht nur Köpfe, sondern auch Arithmetik. Die Mitte wird mit der EVP als Listenpartnerin in die Wahlen steigen. Weitere Gespräche seien im Gange, informierte Schlatter. Gemeint sein dürfte damit die GLP. Der Ausgang dieser Gespräche ist noch offen.