Die SP organisiert ein grosses Zanetti-Fest: Ein Abschiedsfest?

Parteitag Die Solothurner SP organisiert ein grosses Fest für Ständerat Roberto Zanetti – wird es ein Abschiedsfest vor seinem Rücktritt? Der nächste Parteitag der Solothurner SP wurde zu einer grossen Feier für Roberto Zanetti umfunktioniert. Die Gerüchteküche brodelt: Gibt Zanetti dann seinen Rücktritt aus der Politik bekannt? Er selbst hält sich bedeckt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 07.10.2022, 13.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 2010 für den Kanton Solothurn im Ständerat: Roberto Zanetti. Peter Klaunzer

Solche Einladungen sieht man selten. Am 20. Oktober führt die Solothurner SP ihren Parteitag in Gerlafingen durch. Für einmal gibt es aber (fast) nichts zu beschliessen, keine Parolen zu fassen. Nach einer Resolution zur Erhöhung der Prämienverbilligung, die verabschiedet werden soll, steht der Abend ganz im Zeichen eines Mannes.

«Wir feiern das goldene Jubiläum unseres Ständerats Roberto Zanetti», schreibt die SP in der Einladung, in welcher das Partei-Mitgliedsbuch von Zanetti gross abgedruckt wird.

Das in der Einladung abgedruckte Partei-Mitgliedsbuch von Zanetti. Zvg

Denn am 20. Oktober wird es auf den Tag genau 50 Jahre her sein, dass er der Solothurner SP beitrat. Und zwar just an jenem Ort, wo heuer gefeiert wird: im Restaurant Boccia in Zanettis Heimatdorf Gerlafingen – auch wenn die Beiz damals noch Grünau hiess.

Geladen sind Gäste aus der nationalen Politik, man werde zu Bier, Wein und Pizza Anekdoten aus der Politik lauschen können – sicher werde auch Zanetti die eine oder andere einzustreuen haben.

Es wäre also alles angerichtet: Der Ort, die Zeit, die Gäste, um eine grosse Polit-Karriere würdig zu beenden. Das lässt die Gerüchteküche heiss laufen. Wird aus dem Zanetti-Fest allenfalls ein grosses Abschiedsfest? Nutzt der 67-jährige Ständerat diese Gelegenheit, um seinen Abschied aus der Politik zu verkünden, wie schon seit längerem gemunkelt wird?

Der Einladung ist der politische Werdegang von Zanetti beigelegt (1972 Parteibeitritt, ab 1990 Gemeindepräsident von Gerlafingen, ab 1993 Kantonsrat, ab 1999 Nationalrat, ab 2003 Regierungsrat und ab 2010 schliesslich Ständerat).

Der politische Werdegang von Roberto Zanetti wird in der Einladung zum Parteitag abgedruckt. Zvg

Auch lässt sich in der Einladung lesen:

«Vor 50 Jahren begann eine politische Karriere, in der Roberto, mal in Turnschuhen und Jeans, mal mit roter Krawatte, immer rauchend, fast alle Ämter ausüben durfte, die unser Kanton und unser Land zu bieten hat.»

Eine erste Mini-Laudatio von vielen, anlässlich eines möglichen Abschieds? Nachgefragt bei SP Co-Präsident Hardy Jäggi: Wird aus der Zanetti-Feier eine Zanetti-Abschiedsfeier? Offiziell bestätigen könne er gar nichts, sagt er.

Und Zanetti selbst? Auch er lässt sich nicht aus der Reserve locken. Ein Abschiedsfest? Nein, da werde zu viel hineininterpretiert, sagt er am Telefon. Man habe einfach keine anderen Traktanden gehabt und sich darum entschieden, zu feiern.

Auch «Zanetti-Feste» habe es schon viele gebeben, etwa zum Auftakt von seinen Wahlkämpfen. Darum: Es sei alles möglich, von der erneuten Kandidatur als Ständerat bis hin zum Rücktritt. Informieren werde er am 20. Oktober.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen