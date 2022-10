Parteitag der Solothurner FDP zum Thema Energiekrise

Parteitag Die Solothurner FDP will Lösungen zur Energiekrise beisteuern: Inhaltlich muss sich die Partei bei manchen Punkten aber erst noch finden An ihrem Parteitag stellte die Solothurner FDP elf Punkte vor, wie mit der drohenden Energiekrise umgegangen werden soll. Die anschliessende Diskussion zeigte aber: Teilweise gehen die Meinungen weit auseinander. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 20.10.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da im November keine Abstimmungen anstehen, es folglich keine Parolen zu fassen gibt, münzte die Solothurner FDP ihre Delegiertenversammlung kurzerhand in eine Diskussionsrunde zum Thema Energiepolitik um. Eine parteiinterne Arbeitsgruppe hatte elf Vorschläge ausgearbeitet, um kurzfristig eine Energiemangellage zu verhindern (und falls sie doch einträte, was zu tun sei). Zudem, was mittel- und langfristig getan werden soll, um künftig genügend sauberen Strom zu haben.

Manche Vorschläge waren eher allgemein gehalten: Kurzfristig seien noch grössere Anstrengungen zu unternehmen, um Strom zu sparen; es brauche einen Krisenstab, der seinen Namen verdient; längerfristig sollen Hürden beim Ausbau erneuerbarer Energien abgebaut werden; auch eine grundsätzliche Offenheit gegenüber neuen Technologien, insbesondere in der Kernkraft, wird gefordert.

Dann waren aber auch ganz konkrete Vorschläge mit dabei: Im Fall einer Mangellage werden flexiblere Kontingentierungen gefordert, etwa mit einem «Kontingenthandel» bei Unternehmen: Anstatt allen den Saft für eine gewisse Zeit abzudrehen, sollen lieber manche für längere Zeit (wenn eine Firma zum Beispiel sowieso eine Revision geplant hat) abgeschaltet werden, dafür dürfen andere weiter produzieren. Auch ein Stromabkommen mit der EU verlangt die Arbeitsgruppe.

Auch wenn die 100 Anwesenden im Konzertsaal in Langendorf die elf Vorschläge insgesamt für ganz ordentlich befanden, so zeigte doch die anschliessende Diskussion, dass es innerhalb der FDP ziemlich unterschiedliche Meinungen gibt. Insbesondere bei drei Themen.

Wie weiter mit der Kernkraft?

Daniel Probst. Bruno Kissling

Braucht die Schweiz neue Kernkraftwerke, um künftig auch im Winter genügend sauberen Strom zu haben? Man dürfe nicht mit «ideologischen Scheuklappen» an das Thema herangehen, forderte Kantonsrat und Handelskammerdirektor Daniel Probst. Es werde eine neue Generation von Kernkraftwerken geben, ist er überzeugt, die sicherer und billiger sein wird. Aber dann müsse man auch offen dafür sein.

Martin Flury. Michel Lüthi

Er fände es schwierig, wenn jetzt über Kernkraftwerke geredet wird, entgegnete der Deitinger Kantonsrat Martin Flury. Mit dem Ausbau der Fotovoltaik sei in viel kürzerer Zeit viel mehr möglich, argumentierte er. Und verwies dabei auf sein Heimatdorf: «Die Fotovoltaikanlagen in Deitingen produzieren so viel Strom, dass wir bereits alle Haushalte und die Industrie und das Gewerbe mit Strom versorgen können.» Auch über Biogasanlagen werde viel zu wenig geredet.

Solaranlagen produzieren im Sommer mehr Strom als im Winter. Es brauche Technologien, um den Strom zu speichern, so Probst. Beispielsweise könnte mit dem überflüssigen Sommerstrom synthetisches Gas produziert werden. Wenn das Speicherproblem gelöst wäre, bräuchte es tatsächlich keine Kernkraftwerke, so Probst.

Dann gab es aber auch nochmals andere Stimmen im Saal. Ein Freisinniger forderte, es müsse sofort mit dem Bau von mindestens einem oder zwei Kernkraftwerken begonnen werden.

Pflicht oder Freiwilligkeit?

Eine Fotovoltaikpflicht bei Neubauten sei zumindest zu prüfen, lautete einer der Vorschläge der Arbeitsgruppe der FDP. Zugegeben, etwas zu prüfen, ist noch wenig konkret. Trotzdem ist dieser Schritt einigermassen bemerkenswert. 2018 hatte sich die FDP tatkräftig und erfolgreich dafür eingesetzt, das Energiegesetz zu versenken. Ein Hauptgrund damals: Vorschriften für Hausbesitzer.

Und so betonte Probst auch sogleich: Der wichtigste Punkt sei es, Hürden abzubauen. Dann könne man auch über Förderinstrumente reden. Und erst dann komme es überhaupt in Frage, über eine allfällige Pflicht zu diskutieren. «Das müssen wir uns aber gut überlegen, wäre eine Pflicht doch ein grosser Eingriff in die Freiheit», so Probst. Was er sich als möglichen Kompromiss vorstellen kann: die Möglichkeit, sich mit einer Ersatzabgabe von der Pflicht zu befreien, ähnlich, wie es bei den Schutzräumen möglich war.

Markus Spielmann. Bruno Kissling

Wenig überraschend zeigte Kantonsrat und Hauseigentümerpräsident Markus Spielmann wenig Begeisterung für die Idee: «Wenn im neuen Energiegesetz eine Fotovoltaikpflicht vorkommt, läuft die Regierung Gefahr, dass das Gesetz scheitert. Dann haben wir gar nichts.» Bereits heute sei die Nachfrage nach Fotovoltaik grösser als das Angebot. Es brauche eine Pflicht schlicht gar nicht.

Und was ist mit dem Naturschutz?

Simon Michel. Bruno Kissling

Soll der Natur- und Landschaftsschutz gelockert werden, etwa zu Gunsten von Windrädern oder alpinen Solaranlagen? Er vermisse den Wunsch, Lösungen zu erzwingen, sagte Kantonsrat Simon Michel. Jetzt brauche es Sofortmassnahmen und mehr Mut, Solaranlagen in den Alpen sollen einfach gebaut werden. Einfach machen, so seine Devise, wofür er Applaus im Saal erhielt.

Kurt Fluri. Hanspeter Bärtschi

Am Ende des Abends erhob sich Nationalrat Kurt Fluri. Und las den Anwesenden gehörig die Leviten. Bei Neubauten in der Natur brauche es eine Interessenabwägung. Man könne den Prozess beschleunigen, ja. Aber ganz weglassen? Schlicht verfassungswidrig. Ganz abgesehen davon, dass die jeweiligen Standortkantone faktisch entmachtet würden.

«Seit Corona ist es in Mode gekommen, wenn etwas pressiert, sofort den Bund einschreiten zu lassen», sagte Fluri. Jetzt passe der Entscheid vielleicht allen. Aber was, wenn es einmal nicht mehr so sein sollte? Er nannte das Beispiel der steigenden Gesundheitskosten. Was, wenn der Bund beschliessen würde, Spitäler zu schliessen? Auch wenn es vielleicht helfen würde: Die Kantone hätten wohl weniger Freude. «Wir müssen unsere Prinzipien auch dann hochhalten, wenn es pressiert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen