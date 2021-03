Parteien Die Solothurner SP und CVP müssen ihre Präsidien neu besetzen – wer könnte auf Franziska Roth und Sandra Kolly folgen? Wird Sandra Kolly am 25. April in die Regierung gewählt, gibt sie das CVP-Präsidium sofort ab, so oder so aber im August. In der SP soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Franziska Roth im Mai gewählt werden. Urs Moser 22.03.2021, 05.00 Uhr

Franziska Roth und Sandra Kolly sind Präsidentinnen der SP und CVP. zvg/bar

Egal wie der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen ausgehen wird: Die Solothurner CVP braucht eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Sandra Kolly wird das Amt unabhängig vom Wahlausgang auf jeden Fall aufgeben.

Wenn sie am 25. April in die Regierung gewählt wird, tritt sie sofort ab oder formell zumindest in den Ausstand, dann übernimmt Nationalrat Stefan Müller-Altermatt ad interim. Er steht aber definitiv nicht für längere Zeit als Kantonalpräsident zur Verfügung. So oder so wird aber an einer Delegierten­versammlung im August die Nachfolge für die Parteispitze zu regeln sein.

SP: Roth-Nachfolge soll im Mai gewählt werden

Schon viel früher, nämlich bereits am Parteitag vom 19. Mai, werden auch die Sozialdemokraten einen Ersatz für Kantonalpräsidentin Franziska Roth zu wählen haben. Es sind zwei absehbare und zumindest im Fall der 2019 in den Nationalrat gewählten SP-Präsidentin Franziska Roth auch schon länger öffentlich angekündigte Vakanzen. Trotzdem hat man bis dato nichts darüber vernommen, wer in die Fussstapfen der beiden Parteichefinnen treten soll, könnte, möchte.

Eine Partei zu führen, auch das ist heutzutage kein politisches Amt, für das potenzielle Kandidaten Schlange stehen. SP-Präsidentin Roth sagt zum Auswahlprozess zwar, dass sich «mehrere Interessentinnen und Interessenten» für den Posten gemeldet hätten. Hört man sich bei der SP-Prominenz um, entsteht allerdings eher der Eindruck, dass selbst in Insiderkreisen eine gewisse Ahnungs-, wenn nicht gar Ratlosigkeit herrscht, wer sich denn nun für die Parteiführung empfehlen und überhaupt dafür in Frage kommen könnte.



In der SP denkt man auch über ein Co-Präsidium nach

Es wäre wohl kaum angebracht, die nicht mehr ganz so junge Führungsspitze (Franziska Roth ist 55) durch einen noch älteren Präsidenten abzulösen, meint Fraktionschef Markus Ammann aus Olten, um sich selber aus dem Rennen zu nehmen (er wird dieses Jahr 60). Von offizieller Seite erfährt man zwei Monate vor dem vorgesehenen Wahltermin schon gar keine Namen.

«Wir diskutieren auch alternative Formen für ein Führungsmodell wie zum Beispiel ein Co-Präsidium»,

sagt Franziska Roth, mehr nicht. Alternative Formen, das lässt Spielraum für fast alles offen. Vielleicht sogar für ein Modell, in dem eine Nadine Vögeli (Hägendorf) offiziell die Führungsverantwortung in der SP übernehmen könnte, obwohl ihr als designierter Kantonsratspräsidentin 2022 dannzumal ungeschriebene Gesetze eine grosse Zurückhaltung in Sachen parteipolitischer Profilierung nahelegen würden.

Schlägt die Stunde des Brückenbauers? SP-Kantonsrat Simon Bürki.

Sicher ein Name für ein «klassischeres» Modell: Kantonsrat Simon Bürki (Biberist), der sich in viel Hintergrundarbeit als Brückenbauer profilierte, indem er ganz massgeblich an den Verhandlungen für eine von links bis rechts mehrheitsfähige Fassung der Unternehmenssteuerreform (Staf-Vorlage) beteiligt war. Noch «völlig offen» sei er bezüglich Ambitionen auf das Parteipräsidium, sagt Bürki. Eine Rolle könnte dabei neben anderen Faktoren auch spielen, wie gerne man es bei seiner Arbeitgeberin Credit Suisse sehen würde, wenn sich ihr Kundenberater neben dem Kantonsratsmandat auch gleich noch als quasi oberster Verfechter der sozialdemokratischen Ideale im Kanton in Szene setzt.

Eine alternative Variante: Ein anderer arrivierter Genosse wie SP-Vizepräsident und Kantonsrat Hardy Jäggi übernimmt zusammen mit einem kantonsweit noch weniger bekannten Newcomer wie zum Beispiel Florian Eberhard (Olten, erst 28-jährig) die Führung. Der hat die Wahl in den Kantonsrat zwar klar verpasst, wäre als Co-Fraktionschef im Oltner Stadtparlament und hauptberuflicher Campaigner im Generalsekretariat der SP Schweiz aber sicher ein Politprofi mit Potenzial.

CVP: Kantonsratsmandat erwünscht, aber nicht zwingend

SP-Vizepräsident Hardy Jäggi ist auch Gemeindepräsident von Recherswil. Wie gut sich eine solche kollektive und kollegiale Exekutivverantwortung auf Gemeindeebene mit der Rolle des ersten «Parteisoldaten» im Kanton vereinbaren lässt, ist auch in der CVP im Hinblick auf die Nachfolge von Kantonalpräsidentin Sandra Kolly Gegenstand von Diskussionen. Mögliche Kandidaten, mit denen sich die zur Aufgleisung der Nachfolgeregelung eingesetzte Findungskommission sicher unterhalten wird und die vor diesem potenziellen Dilemma stehen, sind etwa der jetzige Präsident der Kantonsratsfraktion Michael Ochsenbein (Luterbach) und Kantonsrat Edgar Kupper (Laupersdorf). Partei-Vize Stefan Müller-Altermatt (selber Gemeindepräsident von Herbetswil) sieht hier kaum ein grösseres Problem. Die abtretende Präsidentin und Regierungsratskandidatin Sandra Kolly (Gemeinderätin in Neuendorf) versteht es schon eher, wenn potenzielle Nachfolger da eine echte Gefahr von Interessenskonflikten sähen.

Der amtierende Kantonsrat und Gemeindepräsident von Oensingen Fabian Gloor zum Beispiel hat sich mit Verweis darauf bereits aus dem Rennen um das Parteipräsidium genommen. Er ist mit seinen erst 31 Jahren allerdings auch bereits so arriviert, dass er sich mit dem Parteipräsidium unter Umständen eher verheizen würde als dass es ihm noch als Sprungbrett zu höheren Weihen dienen könnte.

Zeit für einen Newcomer mit besten Drähten nach Bern? Luca Strebel, CVP-Amteipräsident Solothurn-Lebern.

Der künftige Präsident oder die Präsidentin sollte idealerweise Mitglied des Kantonsrats sein, zur Bedingung machen will man dies aber nicht, sollte jemand aufgrund anderer Konstellationen besonders geeignet erscheinen. Georg Nussbaumer (Hauenstein) als bestgewählter Kantonsrat in seiner Amtei wäre da sicher ein Name oder in der CVP-Hochburg Thal-Gäu Karin Kissling (Wolfwil). Unter dem Präsidium von Gerhard Pfister seien die Kantonalpräsidenten auch mehr in die Arbeit der Mutterpartei eingebunden worden, sagt Sandra Kolly. Mit diesem Hinweis könnte auch der Name eines jungen Aufsteigers ins Spiel kommen: Amteiparteipräsident Luca Strebel (Feldbrunnen) hat die Wahl in den Kantonsrat zwar nicht geschafft, ist als stellvertretender Generalsekretär der CVP beziehungsweise Die Mitte Schweiz hier aber natürlich bestens vernetzt.