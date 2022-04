Solothurner SP versenkt Steuersenkungs-Initiative.

Parolenfassung «Unseriös, desaströs»: Die Solothurner SP versenkt die «Jetz si mir draa»-Initiative Die Sozialdemokraten unterstützen den Gegenvorschlag zur Steuersenkungsvorlage mit grosser Mehrheit. Dies beschloss die kantonale Parteiversammlung am Mittwoch. Christof Ramser Jetzt kommentieren 07.04.2022, 12.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SP-Co-Präsident Hardy Jäggi liess kein gutes Haar an der Initiative. Tom & Tina Ulrich

«Hässig» sei er, sagte Hardy Jäggi am SP-Parteitag in Oensingen, «hässig, weil auf den Plakaten der Initianten die Leute angelogen werden». Der SP-Co-Präsident spielte auf die Aussage der Promotoren der Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» an, dass mit dem Gegenvorschlag die Hauseigentümer zur Kasse gebeten würden.