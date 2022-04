Die Mitte unterstützt den Gegenvorschlag zu «Jetz si mir draa»

Parolenfassung «Doppel-Nein wäre brandgefährlich»: Die Solothurner Mitte spricht sich gegen «Jetz si mir draa», aber für den Gegenvorschlag aus Rund 100 Delegierte der Mitte fassten am Dienstagabend die Parolen zu den bevorstehenden Abstimmungen. Am meisten zu reden gab die Steuersenkungs-Initiative. Raphael Karpf 06.04.2022, 15.35 Uhr

Kantonsrat Fabian Gloor zerpflückte die Initiative. Bruno Kissling

Kantonsrat Fabian Gloor schoss aus allen Rohren. Würde die «Jetz si mir draa»-Steuersenkungs-Initiative angenommen, müssten Schullektionen reduziert und Kitas geschlossen werden, Vereine könnten nicht länger unterstützt werden, man müsste Buslinien streichen. Kurz: Die Initiative würde Kanton und Gemeinden nicht verkraftbare Ausfälle bescheren.

Darüber hinaus habe die Initiative auch systematische Mängel. Weil sie vorsieht, die Steuern jährlich dem Schweizer Durchschnitt anzupassen, hätten Kanton und Gemeinden die Steuerpolitik nicht länger in den eigenen Händen. Steuererhöhungen und -senkungen anderer Kantone würden über die Steuern hier entscheiden.

Auch wenn die Steuern in Solothurn vergleichsweise hoch seien: «Steuern sind nicht alles», so Gloor. Und wenn man etwa Wohn- oder Krankenkassenkosten miteinbeziehe, würde der Kanton gar nicht so schlecht dastehen.

Vielleicht auch dank dieser eindringlichen Rede: Kein einziger der rund 100 Delegierten der Mitte sprach sich schliesslich für die Initiative aus.

Keine einzige Stimme für die Initiative

Spannender war die Frage: Würde der Gegenvorschlag, der eine deutlich kleinere Steuersenkung vorsieht, insbesondere für Familien, auf Goodwill stossen?

Gloor sprach sich dafür aus. Es sei an der Zeit, gewisse Entlastungen anzugehen, und zwar vorsichtig, mit einem Skalpell, dort, wo sie angebracht seien.

Edgar Kupper sprach sich auch gegen den Gegenvorschlag aus. Patrick Luethy

Anderer Meinung war Edgar Kupper, Kantonsrat und Gemeindepräsident von Laupersdorf. Auch diese Ausfälle seien, gerade für kleinere ländliche Gemeinden, nicht zu verkraften, sagte er. Er warb für ein Doppel-Nein.

Er kam auf die ausserordentliche Versammlung des Gemeindeverbands vom 10. März zu sprechen. Dort hatte die Regierung versucht, die Gemeinden mit dem Versprechen, dass man besonders Betroffene nicht im Stich lassen würde, von einem Ja zum Gegenvorschlag zu überzeugen. Das scheiterte, der Gemeindeverband fasste die Nein-Parole.

Diese Zusicherungen seien zu vage gewesen. Ausserdem sei man nicht überzeugt, dass die vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen ausreichen würden, so Kupper.

Regierungsrätin kritisiert Gemeindeverband

Sandra Kolly wollte die Kritik der Gemeinden nicht auf sich sitzen lassen. Bruno Kissling

Dies wiederum konnte die ebenfalls anwesende Regierungsrätin Sandra Kolly nicht auf sich sitzen lassen. Diese Versammlung sei ja schon etwas seltsam gewesen, sagte sie. Man habe eigentlich den Gemeinden die angedachten Entlastungen vorschlagen wollen, diese hätten sie dann diskutieren sollen.

Stattdessen sei eine Delegiertenversammlung abgehalten worden. Die Anwesenden waren mit dem Auftrag angereist, so oder so zu stimmen. Es habe gar keine Rolle gespielt, was die anwesenden Regierungsräte sagten, so Kolly. Selbst wenn jemand seine Meinung geändert hätte, hätte er doch nicht sein Votum ändern dürfen.

Grundsätzlich könne sie zwar mit einem Doppel-Nein leben, führte sie weiter aus. Trotzdem sprach sie sich für den Gegenvorschlag aus. Persönlich würde es sie schmerzen, wenn man diese Chance vorübergehen lassen würde. Nachdem in Vergangenheit die Steuern bei Firmen gesenkt wurden, sei nun der Mittelstand an der Reihe.

Gleichzeitig warnte Kolly: Die Doppel-Nein-Parole wäre brandgefährlich. Wer würde schon freiwillig auf jegliche Steuersenkungen verzichten? «Ich habe einen riesigen Respekt, dass es dann nicht zwei Mal Nein, sondern zwei Mal Ja heisst.» Und die Initiative anzunehmen, das könne sich nun wirklich niemand leisten.

Die Mehrheit der Delegierten folgten Kolly: Mit 80 zu 21 Stimmen wurde die Ja-Parole zum Gegenvorschlag gefasst.

Folgende weitere Parolen hat Die Mitte gefasst: Nein zur Senkung der Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge; Ja zum Filmgesetz; Ja zur Frontex-Vorlage. Bei der Überarbeitung des Volksschulgesetzes hat der Vorstand bereits die Ja-Parole beschlossen, bei der Organspende Stimmfreigabe.