Solothurner Kantonsärztin Yvonne Hummel im Interview

Pandemieverlauf Solothurner Kantonsärztin im Interview: «Wer nicht geimpft ist, wird sich früher oder später infizieren – entweder durch Omikron oder eine weitere Variante» Yvonne Hummel hat im Dezember das Amt der Solothurner Kantonsärztin übernommen. Im Interview nimmt sie zur aktuellen Pandemielage Stellung. Und erklärt, warum es zwar zu früh für eine Entwarnung ist, ihr aber eine Grossveranstaltung wie die Filmtage trotzdem keine Bauchschmerzen bereitet. Herbert Lanz und Urs Moser Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton steht in der Pflicht, sich auf den Worst Case vorzubereiten, sagt Kantonsärztin Yvonne Hummel. Hanspeter Bärtschi

Die Fallzahlen sind so hoch wie nie, der Kanton präsentiert einen Notfallplan für den Fall einer Überlastung der Spitäler und in Solothurn laufen die Filmtage. Ist ein solcher Grossanlass überhaupt zu verantworten?

Yvonne Hummel: Die Voraussetzungen für die Durchführung einer solchen Grossveranstaltung sind in der Bundesverordnung geregelt. Der Kanton prüft, ob sie erfüllt sind. Das ist auch in diesem Fall erfolgt. Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass die Schutzkonzepte umgesetzt werden. Wir haben keinen Grund zu zweifeln, dass dies der Fall ist.

Der Kanton liess verschiedentlich durchblicken, dass man sich eher schärfere Massnahmen wünschen würde, als sie der Bund derzeit verfügt. Ist Ihnen wirklich wohl bei der Sache?

Der Kanton spricht sich für eine Verschärfung der Massnahmen aus, sofern sich die epidemiologische Lage deutlich verschlechtert. Das gilt weiterhin, aber die epidemiologische Lage ist nicht einfach einzuschätzen. Auf der einen Seite haben wir zwar sehr viele infizierte Personen, auf der anderen Seite ist das Gesundheitswesen aber weiterhin stabil ohne wesentlichen Anstieg der Hospitalisationen. Natürlich ist eine Einschränkung der sozialen Kontakte angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante angezeigt. Was zu verantworten ist, wollen wir als Kanton aber auch ermöglichen. Die Organisatoren der Solothurner Filmtage haben ein gutes Schutzkonzept erarbeitet. Deshalb habe ich da kein mulmiges Gefühl.

Wie schätzen Sie die epidemiologische Lage ein, wo stehen wir?

Die Einschätzung ist wirklich schwierig. Wir wissen im Moment noch zu wenig darüber, wie viele schwere Krankheitsverläufe es durch Omikron geben wird. Was wir wissen ist, dass ein Anstieg der Hospitalisationen üblicherweise etwa zwei bis drei Wochen nach dem Anstieg der Infektionen eintritt. Aufgrund der hohen Positivitätsrate der Tests müssen wir von einer grossen Dunkelziffer ausgehen. Wir schätzen, dass sich zwei bis dreimal mehr Personen infizieren als mittels Labortests nachgewiesen werden, also aktuell täglich rund 100'000 Neuinfektionen in der Schweiz. Ein Teil dieser Personen zeigt gar keine Symptome. Aber wir können heute sicher keine Entwarnung geben. Das macht auch das Bundesamt für Gesundheit nicht.

Konkret: Werden wir Phase 1 und Phase 2 der Notfallplanung für die Spitäler erreichen?

Auch hier gilt: Mit dem aktuellen Wissensstand ist das schwierig einzuschätzen. Berücksichtigt man, dass die Zahl der Hospitalisierungen aktuell weniger stark steigt als ursprünglich befürchtet, ist es schon möglich, dass die Notfallplanung nicht aktiviert werden muss. Aber das wissen wir eben nicht genau, deshalb müssen wir uns auch auf einen Worst Case einstellen. Phase 1 mit der Unterstützung der Solothurner Spitäler durch die Privatkliniken kann ich mir vorstellen. Phase 2 mit der Beschränkung des Spitalbetriebs auf Notfälle und die Behandlung von Covid-Patienten wäre dann wirklich der Worst Case, von dem wir alle hoffen, dass er nicht eintritt.

Die Solothurner Regierung präsentiert den Notfallplan zur Aufrechterhaltung der Spitalkapazitäten. V.l. Brigit Wyss, Remo Ankli, Susanne Schaffner, Yvonne Hummel. Hanspeter Bärtschi / SZ

Solothurn präsentiert jetzt einen Notfallplan für den Worst Case, während der Bund eher Signale der Entspannung sendet. Hinken wir der Entwicklung hinterher?

Das ist meines Erachtens überhaupt nicht der Fall. Die Kantone wurden in den letzten zwei Wochen über verschiedene Kanäle dahin gehend informiert, dass man sich auf eine starke Belastung oder Überlastung der Akutbettenkapazitäten einzustellen hat. Aufgrund der tendenziell milderen Verläufe mit der Omikron-Variante weniger in der Intensivpflege, aber bei den Spitalbetten insgesamt. Darauf haben wir mit der Notfallplanung reagiert.

Beispiel Schulen: Die repetitiven Tests wurden erst vor wenigen Tagen obligatorisch erklärt, ebenso wurde die Maskenpflicht für Erst- und Zweitklässler erst jetzt eingeführt, nachdem uns die Omikron-Welle längst erreicht hat. Kam man da nicht zu spät?

Überhaupt nicht. Der Kanton Solothurn hat das repetitive Testen sehr sorgfältig organisiert. Bei einer so hohen Viruszirkulation wie wir sie jetzt haben, machen flächendeckende repetitive Tests tatsächlich keinen Sinn mehr. Nun haben wir aber unterschiedliche Risikosituationen, in denen das repetitive Testen auf jeden Fall weiterhin sinnvoll ist. Dabei sollen bestimmte Personengruppen besonders geschützt werden. Das ist zum Beispiel bei den besonders gefährdeten Personen in Alters- und Pflegeheimen der Fall und in der Bevölkerungsgruppe mit der tiefsten Immunität. Und das sind insbesondere die Kinder bis zwölf Jahre, die erst seit kurzem geimpft werden können. Sie wollen wir bestmöglich schützen und möglichst auf Quarantänen verzichten, die den Schulbetrieb stark beeinträchtigen.

Generell noch einmal: Die Signale des Bundes zeigen trotz extrem hoher Fallzahlen eher Richtung Lockerungen als Verschärfungen. Ihre Meinung?

Ich denke, ein Mittelweg ist gangbar. Sehen Sie, im Nachhinein ist man immer schlauer. Vor einer Woche herrschte noch Alarmstimmung, da stehen wir als Kanton in der Pflicht, Notfallmassnahmen zu planen. Und hier stellt sich die Situation nicht in allen Kantonen gleich dar. Ein grosser Kanton mit vielen Spitälern hat ein anderes Potenzial, um Kapazitäten zur Akutversorgung zu verlagern als wir hier in Solothurn. In «normalen» Zeiten werden 40 Prozent der Spitalbehandlungen von Solothurner Patientinnen und Patienten ausserkantonal durchgeführt. Da bleibt uns in einer Pandemie viel weniger Spielraum als zum Beispiel einem grossen Kanton mit mehreren Rehakliniken, wo Covid-Patienten aufgenommen werden können. Darum war und ist es richtig und wichtig, dass wir uns mit einer Notfallplanung auf den Worst Case vorbereiten, auch wenn die Signale im Moment tatsächlich schon wieder weniger dramatisch sind. Was wir übrigens auch feststellen: Immer wenn die Behörden Massnahmenverschärfungen erst diskutieren, verändert sich bereits das Verhalten der Bevölkerung. Das lässt sich an der Entwicklung des R-Werts (Reproduktionszahl, gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt) dokumentieren: Er ist im Pandemieverlauf jeweils schon zurückgegangen, bevor eine Verschärfung der Massnahmen ergriffen wurde.

Sie stellen der Bevölkerung also ein gutes Zeugnis für ihre Disziplin aus?

Absolut. Natürlich gab es Kritik und Demonstrationen gegen die getroffenen Massnahmen. Aber wie in nun bald zwei Jahren Pandemie die Schutzmassnahmen mit der hohen Kadenz von Änderungen vom Grossteil der Bevölkerung mitgetragen und umgesetzt wurden, ist hervorragend.

Wenn es Kritik gibt, ist sie heftig und lautstark. Was sind da Ihre persönlichen Erfahrungen an der Front?

Wenn man sich in einer behördlichen Funktion exponiert, gibt es auch Reaktionen, völlig klar. Sicher bekam und bekomme ich viele E-Mails von erbosten Bürgerinnen und Bürgern, aber auch ebenso viele mit zustimmender Bestätigung für die ergriffenen Massnahmen.

Wie weit geht die Kritik, gibt es Drohungen?

Nein. Echte Bedrohungen, die auch strafrechtlich verfolgt werden müssten, habe ich nicht erlebt.

Stichwort Impfung: Wie hoch ist die Impfquote bei Pflegenden und der Ärzteschaft in Spitälern?

Die Pflegefachpersonen sowie die Ärzteschaft der Solothurner Spitäler hatten im Juni 2021 eine Impfrate von 80 Prozent. Die Spitäler gehen davon aus, dass die Impfquote bei Mitarbeitenden mittlerweile bei rund 90 Prozent liegt.

Was halten Sie von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen?

Impfen ist freiwillig. Jede Person muss selbstständig entscheiden können, ob sie sich impfen lassen will oder nicht. Wichtig ist, dass alle Menschen gut informiert sind und dass sie die Vor- und Nachteile für sich abwägen können. Und ich wünsche mir, dass den Menschen die Konsequenzen des Entscheids klar sind. Sie müssen wissen, dass sie ohne Impfung ein erhebliches Risiko haben, schwer zu erkranken oder gar an der Krankheit zu sterben.

Was halten Sie von einer Impfpflicht?

Das ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, dass die Schweiz die Pandemie bewältigen kann, ohne dass man eine Impfpflicht einführen muss.

Wie viele Menschen gibt es, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen können?

Ich kann dazu keine detaillierten Zahlen liefern. Bei diesen Menschen handelt es sich primär um solche, die allergisch auf Inhaltsstoffe der Impfung reagieren. Und dann gibt es etwa Krebskranke in Therapie, Menschen mit Immunkrankheiten oder Transplantierte, die das Immunsystem unterdrücken müssen. Letztere dürfen sich zwar impfen lassen, aber die Impfung wirkt nicht so gut. Insgesamt gibt es nicht viele Gründe dafür, dass man sich nicht impfen lassen kann.

Wie viele Menschen sind im Kanton Solothurn aktuell geimpft?

Stand heute haben über 70 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten.

Die Impfrate ist folglich immer noch unter der Rate, die man sich wünschen würde. Wie hoch bringen wir die Impfquote noch?

Das kann ich nicht sagen. Was ich sicher sagen kann: Dass wir nach der Omikron-Welle und der hohen Zahl Infizierter von einer hohen Immunität in der Bevölkerung ausgehen können. Wir nehmen an, dass die Immunität der Bevölkerung nach der Omikron-Welle in vier bis sechs Wochen 90 Prozent oder mehr erreicht hat. Die Frage ist aber: Wie lange hält diese an? Klar ist: Wer nicht geimpft ist, wird sich früher oder später infizieren, entweder durch Omikron oder eine weitere Variante. Ein Teil davon wird Krankheitssymptome haben, ein anderer Teil nicht.

Was passiert mit Menschen, die geboostert sind, die bereits eine Drittimpfung erhalten haben? Müssen die sich in einigen Monaten schon wieder impfen lassen?

Dazu gibt es widersprüchliche Meinungen. Es fehlen wissenschaftliche Daten, die diese Fragen beantworten. Aber es ist gut denkbar, dass man für Risikopersonen eine weitere Impfung empfehlen wird. Es ist auch möglich, dass wir jährliche Impfungen benötigen, ähnlich wie gegen die Grippe.

Wie ist die Situation in den Spitälern? Der Kanton Solothurn hat in den Intensivstationen 17 sogenannte IPS-Betten, wie sind diese aktuell belegt?

Die Spitalplanung ist auf eine Auslastung von 80 Prozent der IPS-Betten ausgelegt. Seit Mitte Dezember 2021 waren die IPS-Betten vollständig belegt, und mehrere Patienten mussten in Spitäler ausserhalb des Kantons verlegt werden. Man kann also ganz klar von einer Überlastungssituation reden. Aber aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den ausserkantonalen Spitälern konnte die Gesundheitsversorgung zu jeder Zeit sichergestellt werden.

Wie viele Patienten mussten verlegt werden und wohin?

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können hier keine detaillierten Angaben gemacht werden.

Sind alle Covid-Patienten ungeimpft?

In der 5. Welle sind auch Personen erkrankt, welche zweimalig geimpft waren. Seit Durchführung der Boosterimpfungen erkranken deutlich weniger Personen schwer. Im Januar waren rund 25 Prozent der hospitalisierten Personen geimpft. Diejenigen Personen die sehr schwer erkranken und eine Behandlung in einer Intensivpflegestation benötigen sind in über 80 Prozent ungeimpft. Vereinzelt erkrankten auch geimpfte Personen sehr schwer mit der Notwendigkeit einer IPS-Behandlung. Dabei handelte es sich aber immer um Patienten, welche aufgrund der schweren Vorerkrankungen nur eine schwache Immunität entwickeln konnten.

Wir leben nun schon bald zwei Jahre mit der Coronapandemie. Ein kurzer Rückblick: Welche Fehler hat die Schweiz gemacht?

Es ist noch zu früh, um abschliessend eine Meinung dazu zu haben. Eine Analyse muss sicher nach der Bewältigung der Pandemie gemacht werden. Bund und Kantone sind jetzt schon daran zu evaluieren, was gut und was nicht gut gelaufen ist.

«Mister Corona», Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit, bezweifelte die Wirkung von Masken während der ersten Welle. Seine Aussagen sorgten für Wirbel. War das ein Fehler?

Ich glaube, Herr Koch hat die Frage zu den Masken in der ersten Welle 2020 so beantwortet, wie es in der damaligen Zeit eben möglich war. Eines ist aber sicher: Wir müssen in Zukunft besser auf eine mögliche Pandemie vorbereitet sein.

Aber die Schweiz hatte doch im Sommer 2018 bereits einen Pandemieplan ausgearbeitet. Darin wurden primär Empfehlungen abgegeben. War das falsch?

Der Bund hatte in diesem Pandemieplan bloss die Kompetenz, Empfehlungen auszusprechen. Wichtig ist zu sehen: Wir leben in einem komplizierten Konstrukt, auch mit den Verteilungen von Kompetenzen. Wir alle finden das im Alltag nur mittelmässig gut. Aber so funktioniert nun mal unser politisches System. Wichtiger als die Frage, wer wann was falsch gemacht hat, ist für mich, dass wir daran arbeiten, dass es beim nächsten Mal viel besser läuft.

