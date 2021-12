Solothurner Regierung spricht sich für umfassende 2G-Regel aus

Pandemiebekämpfung «National einheitliche Massnahmen sind unabdingbar»: Der Solothurner Regierungsrat spricht sich für umfassende 2G-Regel aus Der Regierungsrat erachtet eine 2G-Regel als dringend notwendig, damit die Überlastung der Spitäler und Betriebsschliessungen verhindert werden könne. Auch den weiteren vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen steht die Kantonsregierung positiv gegenüber. Online-Redaktion 14.12.2021, 12.41 Uhr

Die Solothurner Regierung begrüsst die vorgeschlagenen Verschärfungen des Bundesrats. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Bundesrat hat am 10. Dezember aufgrund der Corona-Situation weitergehende Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie in eine Konsultation gegeben. Diese waren am Dienstagmorgen Thema in der Sitzung des Solothurner Regierungsrats.