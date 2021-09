Grosse Nachfrage: Testzentren in Solothurn brauchen mehr Personal

Pandemie Weil die Nachfrage nach Corona-Tests in Solothurn hoch ist: Testzentren stellen mehr Personal ein Über 10'000 Corona-Tests wurden in den vergangenen Wochen jeweils im Kanton Solothurn durchgeführt. Und mit der Einführung der erweiterten Zertifikatspflicht steigt die Nachfrage weiter. Die Testzentren haben nun reagiert. Raphael Karpf 18.09.2021, 05.00 Uhr

Das Testzentrum beim Solothurner «Kofmehl». Bild: Michel Lüthi

Wer ins Restaurant, Kino oder Museum will, braucht seit dieser Woche ein Zertifikat. In den Testzentren im Kanton hat man das bereits zu spüren bekommen. Zahlen für diese Wochen gibt es zwar noch keine – diese werden erst nächste Woche veröffentlicht. Doch Samuel Wetz rechnet damit, dass insbesondere bei den Schnelltests die Nachfrage weiterhin ansteigen wird. Er ist Leiter Testen beim kantonalen Fachstab Pandemie.

Weiterhin deshalb, weil die Nachfrage nach Coronatests bereits in den vergangenen Wochen sehr hoch war. Um die 13'000 Solothurnerinnen und Solothurner liessen sich zuletzt jeweils pro Woche testen (Gemeint sind Einzeltests, nicht mitgezählt werden dabei die repetitiven Tests in Schulen oder Firmen). Vor vier Wochen waren es noch rund 8000 gewesen, vor fünf Wochen 6000.

Dafür gebe es zwei Hauptgründe, sagt Wetz: Zum einen waren die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen hoch – Menschen liessen sich wegen Symptomen oder Kontakt mit positiv getesteten Personen vermehrt testen.

Und zum anderen wurde für viele Reisen und für immer mehr Veranstaltungen das Zertifikat zur Pflicht. Wer sich nicht impfen lassen wollte, dem blieb nur noch das Testen.

Infrastruktur für Tests ist kein Problem

Auf den Anstieg hat der Kanton reagiert. Die Anbieter der Testzentren in Olten und Solothurn haben Personal aufgestockt. Sobald dieses eingearbeitet ist, sei man fürs Erste gut genug aufgestellt, glaubt Wetz. Und sollte die Nachfrage nach Tests noch weiter steigen, seien die Testzentren flexibel genug, schnell weiteres Personal einzustellen.

Die Infrastruktur ist zudem sowieso kein Problem: Alleine in den Testzentren in Olten und Solothurn könnten 3600 Tests täglich durchgeführt werden. Dass Infrastruktur abgebaut würde, das sei im Moment definitiv kein Thema.

Und dann kommen noch die Testangebote der Spitäler, Arztpraxen und Apotheken dazu. Auch dort wurde aufgestockt: Erst kürzlich habe eine weitere Apotheke mit zwei Standorten im Kanton entschieden, künftig Coronatests anzubieten, so Wetz. Der Grund dafür: «Sie haben festgestellt, dass eine grosse Nachfrage nach Coronatests vorhanden ist», sagt Wetz.

Längerfristig dürfte die Nachfrage nach den Corona-Tests aber wohl leicht zurückgehen, glaubt er. Zwar ist noch immer unklar, ob die Schnelltests ab Oktober von jedem und jeder selbst bezahlt werden müssen oder nicht. Doch selbst wenn für die Schnelltests weiterhin der Steuerzahler aufkommen müsste, so bedeuten sie doch jedes Mal einen gewissen Aufwand für die zu Testenden.

Ob Ungeimpfte diesen Aufwand längerfristig auf sich nehmen werden, nur um in die Beiz oder ins Kino gehen zu können – Wetz ist nicht überzeugt. Möglicherweise werde sich der eine oder andere deswegen doch noch entschliessen, sich impfen zu lassen. Und damit wiederum dürfte die Nachfrage nach den Tests sinken.

Leichte Entspannung – R-Wert sinkt unter 1

Die epidemiologische Lage hat sich in den vergangenen Tagen leicht beruhigt. 47 neue Coronafälle meldete der Kanton gestern. Noch vor einer Woche waren es 119 gewesen. Auch der R-Wert ist wieder unter eins gesunken. Wenn das so bleibt, werden die Fallzahlen auch in den nächsten Tagen noch weiter zurückgehen.