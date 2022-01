Falsches Testresultat: Erfahrungen mit vier Tagen in Isolation

Pandemie Weihnachten gleich doppelt verpasst oder: Warum Schnelltests so ihre Tücken haben Ein Erfahrungsbericht von vier Tagen, die unsere Redaktorin aufgrund eines Irrtums in Isolation verbracht hat. Daniela Deck Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Was tun, wenn auf den positiven Antigentest lauter negative PCR-Tests folgen? (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Frisch getestet fahre ich nach den Ferien am 18. Dezember heim in die Schweiz. Zwei Tage zu früh, wie sich dann später zeigen sollte; am 20. wird nämlich der zuvor obligatorische Zweittest vier bis sieben Tage nach der Einreise aufgehoben. Dieser Zweittest, ich entscheide mich für einen Antigentest, am 23. frühmorgens ist positiv. Die mündliche Anweisung zum sofortigen PCR-Test finde ich zwei Stunden nach dem Testen auf dem Telefonbeantworter vor.

Schon vor dem Abend erhalte ich per E-Mail die Isolationsverfügung des Kantonsarztamts. Der Spucktest, noch am gleichen Tag gemacht, fällt am 24. dann negativ aus. Flugs das Zertifikat bei der zuständigen BAG-Plattform unter «Kanton Solothurn» hochladen und den Persilschein entgegennehmen. Denke ich. Fehlanzeige.

Weisungsgemäss schrumpfe ich meinen Aktionsradius in der Wohnung auf mein Schlafzimmer, Bad und Büro ein. Feiern ist gestrichen, so fange ich an zu arbeiten, damit mir nicht die Decke auf den Kopf fällt.

Das kantonale Contact-Tracing ist an Heiligabend aufgrund von Überlastung über Stunden nicht erreichbar, sodass ich beim Bund anrufe. Hier komme ich gleich durch und werde zu einer Medgate-Ärztin im Baselbiet durchgeschaltet. Mir wird beschieden:

«Richtig gemacht, und ja, der PCR-Test ist massgeblich. Sehen Sie zu, dass der Kanton die Isolation aufhebt, und zwar so schnell wie möglich. Mit den steigenden Fallzahlen haben die Kantone mehr als genug zu tun mit den Leuten, die sich infiziert haben.»

Leichter gesagt als getan, wenn ich beim Kanton mit niemandem reden kann.

Für die «Offene Weihnacht», an der ich mich als Helferin verpflichtet hatte, ist es nun zu spät. Gegen Abend bekomme ich doch in Solothurn jemanden an die Strippe. Die aufgestellte Stimme ist eine Wohltat im bis dahin akuten Stress. «Wir hatten heute mehrere Fälle, in denen der PCR-Test negativ ist, nachdem der Antigentest angegeben hat. Machen Sie morgen einen zweiten PCR-Test. Dann kann die Isolation beendet werden», werde ich angewiesen und erfahre zudem, dass der Kanton die Einreisetesterei nicht auf dem Radar habe – vor den Schulferien.

Auch mit der Familie gibt es keine Feier

Gewissenhaft erkundige ich mich nach dem richtigen Testcenter für meine Sorte Komplikation, nachdem ich am Vortag am Morgen an der Dornacherstrasse in Solothurn und am Nachmittag im Kofmehl getestet wurde. Die Antwort der Tracerin: «Egal – wo immer es PCR-Tests gibt. Warum nicht wieder Kofmehl? Das dürfte am einfachsten erreichbar sein.»

Mit dieser Ausgangslage ist klar: Auch die Familienweihnachtsfeier fällt ins Wasser. Was nützt es, Ferien rigide auf zwei Kontakte zu beschränken, beide Personen ebenfalls geimpft respektive geboostert, und Einkäufe auf verwaiste grosse Center mit erstklassiger Lüftung zu beschränken, wenn bei der Heimkehr Tests verrücktspielen? Wie viele Leute sitzen da irrtümlich in Isolation, von den Quarantänen ihrer Entourage gar nicht zu reden?

Der zweite PCR-Test am ersten Weihnachtstag im Kofmehl – knapp vor dem grossen Andrang der Hunderten von Testwilligen absolviert – hat zumindest einen Vorteil: Ich komme aus dem Haus. Neben Arztbesuchen ist Testen der einzig legale Grund, nach einer Isolationsverfügung den Fuss über die Schwelle zu setzen.

Standardformular bringt «Freispruch» - doch leider ist die Tracing-Abteilung dagegen

Dann ist einmal mehr Warten angesagt. Für etwas Abwechslung sorgt das automatisierte Antwortschreiben des Kantons per E-Mail, das mir bescheinigt, coronatesttechnisch alle Erfordernisse der Einreise erfüllt zu haben und verbunden mit dem obligaten «bleiben Sie gesund». Pikant der Absender des Formulars: das Departement des Innern, dasselbe, in dem das Contact-Tracing angesiedelt ist, mit dem ich mich seit drei Tagen herumschlage.

Damit dürften alle Missverständnisse geklärt sein, denke ich, erkundige mich aber doch noch schriftlich beim Contact-Tracing, ob das Entlassungsformular als Aufhebung der Isolationsverfügung zu verstehen ist. Keine Antwort. Also wiederhole ich meine Anfrage, etwas schärfer formuliert. Diesmal kommt von der Teamleiterin persönlich ein Antwortschreiben, das keinen Zweifel daran lässt, dass der Wurm drin ist in der Tracing-Beziehung.

Erstens: Das Formular zu den Einreisemodalitäten sei nicht von Belang. Zweitens: Die Isolation bleibe bestehen. Drittens: Warum ich nicht endlich der Aufforderung zum PCR-Test Folge leiste, damit die Virenvariante bestimmt werden kann? – Das alles, nachdem ich an diesem Morgen den zweiten PCR-Test innert 40 Stunden absolviert habe. Mein Einwand, gemäss BAG müsste ich schon längst aus der Mühle draussen sein, findet kein Gehör, denn: «Die verstehen dasselbe unter einem PCR-Test wie wir beim Kanton – nämlich den Nasen-Rachen-Abstrich.»

Nun geht mir ein Licht auf – spät, aber immerhin: Spucktests scheinen nur von Interesse zu sein, sofern sie positiv ausfallen.

Die Wartezone vor dem Testcenter im Bürgerspital Solothurn für den PCR-Nasen-Rachen-Abstrich ist längst nicht so stark frequentiert wie das Kofmehl-Testcenter für PCR-Spucktests und Antigentests per Nasenabstrich. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

Nun ist es aber nicht so einfach, sich für den «grossen» PCR-Test anmelden zu können. Die Google-Suche «Testen Solothurn» listet mir nur die altbekannten Testcenter auf, vom Bürgerspital keine Spur. Erst der Aufruf der soH-Website gibt mir Zugang zum dortigen Testcenter samt Portal zur Terminbuchung.

Konfusion im Spital: Wer zahlt in einem Fall wie meinem?

Am 26. Dezember am Morgen finde ich mich ausgerüstet mit der Testempfehlung des Tracings im Zelt vor dem Spitaleingang ein. Hier drängen sich keine Massen, die Handvoll Leute, die da sind, sind krank. Ein Formular mehr ausgefüllt und ich rücke zum Schalter vor. Meine Erklärung zu Einreiseformalitäten, gekoppelt mit dem Fehlen von Krankheitssymptomen, kommt den Spitalangestellten spanisch vor. Sie beginnen eine lebhafte Diskussion, wer in einem solch exotischen Fall den Test zahlen müsse, der Staat oder meine Wenigkeit. Die Debatte läuft noch, als ich nach dem Test das Spital verlasse.

Die nächste Hiobsbotschaft folgt, als ich wieder daheim meine Passkopie ans Testcenter maile, damit mir das Resultat (das normalerweise offenbar nur an den Kanton, nicht aber an die getestete Person geht) zugestellt wird: Die Entschuldigung – aufgrund des riesigen Testvolumens werde das Resultat voraussichtlich statt in 24 Stunden erst in 48 Stunden zugestellt.

Man könnte meinen, dass der Staat es mittlerweile im Hinhalten unbequemer Bürger zur Meisterschaft gebracht hat. Während ich mich Tag für Tag einem PCR-Test unterziehe, verstreicht die Isolationsfrist. Nur:

In diesem Fall, so bin ich überzeugt, habe ich es nicht mit Behördenwillkür zu tun, sondern mit Überlastung und mieser Kommunikation.

Es gibt keine Verspätung. Kurz nach 7 Uhr am nächsten Morgen trifft das Testresultat ein. Und: Es gibt keine Virusvariante zu bestimmen, weil kein Covid-19 gefunden werden konnte. Ich reiche das Testresultat zusammen mit einer genauen Dokumentation der Tracing-Kommunikation seit dem Tag der Verfügung beim Kanton ein und fordere erneut meine Entlassung.

Nach dem vierten Test seit der Ferienrückkehr und nach vier Tagen in Isolation wird diese kurz vor dem Mittag am 27. Dezember aufgehoben. Zuvor erhalte ich einen Anruf aus dem Tracing mit einer Entschuldigung. Zum Glück handelt es sich bei der für mich hauptsächlich zuständigen Tracerin um eine integere Persönlichkeit. Sie hat die Grösse zuzugeben, dass sie mich nicht klar angeleitet hat.

Wenn es gegen Verfügungen keine Rekursmöglichkeiten gibt

Und die Moral der Geschicht'? Erstens: Deinem Schnelltest – trau ihm nicht. Zweitens: Leiste der behördlichen Anweisung zum PCR-Test unverzüglich Folge und zeige hellseherisches Gespür dafür, dass Tracer nur einen Nasen-Rachen-PCR als negativ anerkennen wollen. Denn: Was bleibt einem in einer Expertokratie, in der es gegen Verfügungen nicht einmal Rekursmöglichkeiten gibt, anderes übrig?

