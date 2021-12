Pandemie Wegen der aktuellen Situation: Zusätzliche Covid-Testzentren in Solothurn und Olten werden weitergeführt Angesichts der Corona-Situation will der Kanton Solothurn weiterhin niederschwellige Testmöglichkeiten anbieten. Die beiden Testzentren in Solothurn und Olten werden bis Mitte 2022 weiterbetrieben. 02.12.2021, 12.22 Uhr

Wegweiser zur Teststation im Altbau des Kantonsspital Olten. Bruno Kissling

Der Kanton Solothurn hält an den zwei Covid-19-Testzentren in Solothurn und Olten fest. Das teilt der Kanton am Donnerstag, 2. Dezember, mit. Die beiden Testzentren, die von privaten Firmen betrieben werden, sollen angesichts der aktuellen epidemiologischen Lage bis Ende Juni 2022 betrieben werden.