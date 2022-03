Über 60 Covid-Patienten werden in Solothurner Spitälern behandelt

Pandemie Über 60 Covid-Patienten in Solothurner Spitälern – trotzdem gibt man beim Kanton Entwarnung Im Januar stellte der Kanton Solothurn eine Notfallplanung vor: Ab 60 Covid-Patienten würde demnach die erste Eskalationsstufe aktiviert. Die Schwelle wurde erreicht, aktiviert wurde die Stufe trotzdem nicht. Wieso? Raphael Karpf Jetzt kommentieren 22.03.2022, 17.04 Uhr

Die Hospitalisierungen nehmen im Kanton zwar zu – auf den Intensivstationen ist der Anstieg aber noch moderat. Gaetan Bally

64 Personen mussten zum Stichzeitpunkt gestern wegen Corona in einem Spital im Kanton Solothurn behandelt werden. Diese Zahl ist in den vergangenen Tagen und Wochen stark gestiegen.

Zum Vergleich: Letztmals waren im Januar 2021 über 60 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Also dann, als die intensive zweite Welle, die die Spitäler an den Anschlag brachte, langsam am Abflachen war.

Etwas entspannter ist die Situation auf den Solothurner Intensivstationen: Dort mussten zum Stichzeitpunkt gestern sechs Personen wegen Covid-19 behandelt werden. Das sind nur halb so viele wie noch im Januar dieses Jahres – im Januar 2021 waren es gar dreimal so viele.

Beim Kanton gibt man Entwarnung. Dass die Fallzahlen infolge der Lockerungen steigen würden, damit sei zu rechnen gewesen. «Mit steigenden Infektionszahlen ist auch eine Zunahme der Hospitalisationszahlen zu erwarten», schreibt die Pandemiebewältigung.

Notfallplanung wird nicht aktiviert

Pikant: Noch im Januar trat Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner vor die Medien und stellte eine Notfallplanung vor – für den Fall, dass die Spitäler ans Limit kommen sollten. Gemäss dieser würde ab 60 Covid-19-Patienten die erste Eskalationsstufe aktiviert werden. Mit der Folge, dass etwa die Privatklinik Obach Patienten aufnehmen müsste, um die Solothurner Spitäler AG (soH) zu entlasten. Und die Pallas Kliniken müssten dem Kantonsspital Olten Personal zur Verfügung stellen.

Doch: Diese Notfallplanung wird nun nicht aktiviert. Die Pandemiebewältigung schreibt: «Die medizinische Versorgung kann bisher ohne Einschränkungen durch die soH wahrgenommen werden, weshalb die Notfallplanung vorerst nicht aktiviert ist.» Man würde aber die Lage sehr aufmerksam verfolgen. Sollte die soH ans Limit kommen, würde man sie aktivieren.

Nachgefragt bei der soH: Die Lage sei ganz und gar nicht entspannt, heisst es dort auf Anfrage: «Die Belastung der Mitarbeitenden ist weiterhin sehr hoch, wirklich abgenommen hat sie seit Herbst 2020 eigentlich nie.» Dazu würden nun auch noch zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal kommen.

Alle Eingriffe werden durchgeführt

Und trotzdem: Aktuell könnten noch sämtliche planbaren operativen Eingriffe durchgeführt werden, teilt ein Sprecher der soH mit. Und die notfallmässigen Eingriffe, die habe die soH sowieso während jeder Phase der Pandemie durchführen können.

Aktuell gelten in den Spitälern der soH noch verschiedene Schutzmassnahmen. Das sind nebst der Maskenpflicht insbesondere Besuchsregelungen – grundsätzlich sind pro Patientin oder Patient ein Besucher oder eine Besucherin pro Tag erlaubt. Wobei es verschiedene Ausnahmen gibt.

Ende März wird der Bund voraussichtlich die letzten Schutzmassnahmen fällen. Wie geht es dann in den Spitälern weiter?

Schutzmassnahmen bleiben in Kraft

Bis auf weiteres würden die aktuellen Schutzmassnahmen in Kraft bleiben, heisst es auf Anfrage. Erst wenn man eine klare Entspannung der Situation sehe, würde man «in Abstimmung mit dem Kanton überprüfen, welche Schutzmassnahmen wir aufheben können». Gleichzeitig behalte man sich vor, die Maskenpflicht zu verlängern.

638 neue Fälle meldete der Kanton gestern. Das sind deutlich weniger, als in der Vorwoche jeweils gemeldet wurden. Dort wurden teilweise über 1500 neue Fälle täglich gemeldet. Auch der Sieben-Tage-Schnitt ist rückläufig. Bei 1102 neuen Fällen täglich lag er gestern – und damit rund zwölf Prozent tiefer als noch vor einer Woche.

