Immer mehr Lehrpersonen fallen wegen Corona aus

Corona Seit den Sportferien explodieren die Ansteckungen bei Solothurner Lehrpersonen – das bringt die Schulen an die Belastungsgrenze Seit den Sportferien sind die Personalausfälle aufgrund von Coronainfektionen an Solothurner Schulen enorm hoch. Das stellt für Schulleitungen und Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar – und bereits steht die nächste vor der Tür. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Genügend Lehrpersonen für alle Klassen zu finden war zuletzt schwierig. Chris Iseli

Seit über zwei Jahren ist Corona ein allgegenwärtiges Thema an Schulen und sorgte für erhebliche Mehrbelastungen bei Personal, Eltern und Kindern. Auch an den Solothurner Primarschulen hinterliess die Pandemie weitreichende Spuren. Nebst dem Fernunterricht, welcher im Frühjahr 2020 durchgeführt wurde und sich gerade bei Kindern aus bildungsfernen Familien negativ auf deren Lernerfolg auswirkte, gab es auch kaum Zeiten, in welchen die Klassen oder das Lehrerinnen- und Lehrerteam komplett waren.

«Die Lehrpersonen an der Schule Dulliken sind müde», zieht Frank Müller, Gesamtschulleiter der Schule Dulliken, Bilanz. Müde, weil es sehr schwierig war, Stellvertretungen im sowieso schon ausgetrockneten Personalmarkt zu finden und die Ausfälle praktisch vollständig von bereits angestellten Mitarbeitenden abgefangen werden mussten.

Insbesondere seit den Sportferien «räblete» es nochmals so richtig mit Infektionen und Personalausfällen. Trotzdem gibt es für Müller einen Hoffnungsschimmer: «Letzte Woche war die Zahl der positiv getesteten Kinder deutlich tiefer als in den Wochen zuvor.» Ob man das schon als Wendepunkt deuten dürfe, weiss Müller nicht.

«Wichtig ist nun, Ruhe zu bewahren, damit sich die Lehrpersonen möglichst wieder auf das Kerngeschäft, das Unterrichten, konzentrieren können.»

Andere Aufträge, wie beispielsweise die Schulentwicklung, stehen für Müller deshalb gerade nicht zuoberst auf der Prioritätenliste.

Ist leichte Besserung in Sicht?

«Unser grösstes Problem sind nach wie vor die massiven Ausfälle beim Lehrpersonal», bemerkt Christian Meister, Gesamtschulleiter des Schulkreises BeLoSe. Auch das Volksschulamt habe Zahlen präsentiert, die bestätigten, dass in den vergangenen zwei bis drei Woche die Infektionszahlen bei den Lehrpersonen enorm hoch waren.

«Ich gehe aber schon davon aus, dass es langsam besser wird, da mittlerweile fast alle Lehrpersonen das Virus durchgemacht haben und der Frühling da ist.»

Hinter Meister liegen zwei happige Jahre, welche nur dank des grossen Einsatzes seines Teams gestemmt werden konnten. «Improvisation war teils fast an der Tagesordnung.» Das müsse wieder aufhören, da man seine Angestellten nicht dauerhaft derartigen Mehrbelastungen aussetzen könne – ansonsten würde man bald auch bereits bestehendes Personal verlieren.

«Ich habe sukzessive eine Stellvertretungs-Chatgruppe aufgebaut», berichtet Denise Bolle, Schulleiterin am Pisoni in Zuchwil. Damit sei es ihr stets gelungen, die horrenden Ausfälle zu bewältigen. Was Bolle positiv stimmt: Sie stellt aktuell eine leichte Beruhigung der Fallzahlen an ihrer Schule fest.

Für Stefan Hug, Gesamtschulleiter der Schulen Zuchwil, ist das Ende der Massnahmen am 31. März das Richtige. «Omikron löst eher milde Verläufe aus, weshalb nun auf Selbstverantwortung umgestellt werden kann.» Wichtig sei aber weiterhin, dass zu Hause bleibt, wer nicht fit ist – auch ohne Isolationspflicht.

Und wer eine Maske tragen möchte, kann dies auch weiterhin tun – nicht aus Angst, sondern um Ausfälle im Team zu vermeiden –, fielen teilweise doch immerhin 15 Lehrpersonen pro Woche aus. Gerade im Hinblick auf den kommenden Herbst könnten Masken wieder wichtiger werden, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten, was oberstes Ziel sein müsse.

Neue Herausforderung ist bereits da

Adrian van der Floe. Michel Lüthi

Der Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn, Adrian van der Floe, hätte gerne noch länger an der Maske festgehalten. «Nachdem wir beobachten konnten, dass es im Januar vor allem die Kinder erwischt hat, sind ab Februar die Ansteckungen bei den Lehrpersonen in die Höhe geschossen», sagt er.

Allerdings macht ihm aktuell etwas anderes grössere Sorgen.

«Wir müssen den Fokus nun auf die Flüchtlingskinder aus der Ukraine legen, welche mit wenig Deutschkenntnissen und teils traumatisiert zu uns kommen.»

Dies werde für die Primarschulen eine weitere Herausforderung sein und den bereits bestehenden Personalmangel zusätzlich verschärfen.

Mathias Stricker, Präsident des Lehrerverbands Solothurn, wäre froh, wenn sich die Corona-Situation endlich beruhigen würde. Über den Kanton gesehen gäbe es aber noch immer sehr viele coronabedingte Ausfälle. Für ihn steht aber fest, dass es an der Zeit ist, die Spucktests einzustellen, auch weil das Handling sehr mühsam sei.

Mathias Stricker. Oliver Menge

Wie für van der Floe ist auch für Stricker die Situation rund um die Flüchtlingskinder besorgniserregend:

«Man kann dem bestehenden Personal an Schulen nicht ständig noch mehr zumuten, sonst brennen die Lehrpersonen aus.»

Für Stricker ist deshalb wichtig: «Lehrpersonen sollen ihre Grenzen erspüren und auch mal ‹Nein› sagen.»

