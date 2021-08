Atemnot und starker Husten, aber erst spät einen Platz im Spital

Pandemie Schwere Coronaerkrankung nicht erkannt: Eine Grenchnerin will aufrütteln und auf Probleme hinweisen Ein 52-jähriger Mann litt an Atemnot und hustete Blut, trotzdem wurde seiner Frau geraten, ihn vorerst nicht ins Spital zu bringen. Was sie erlebt hat, will sie nun öffentlich machen, um auf Probleme im Gesundheitssystem hinzuweisen. Rebekka Balzarini 17.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Münsterlingen TG, 4.2.2021 - Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Reto Martin

Diese Woche konnte Filiz Özpolat nach drei Wochen Anspannung zumindest ein bisschen aufatmen: Ihr Mann wurde aus dem künstlichen Koma aufgeweckt, und soll jetzt langsam wieder anfangen, selber zu atmen. Eine gute Nachricht für Özpolat, deren Mann seit dem 24. Juli auf der Intensivstation gepflegt werden muss. Erst im Bürgerspital in Solothurn, danach im Inselspital in Bern.

Jeden Morgen habe sie in dieser Zeit einen Anruf vom Inselspital erhalten und sei darüber informiert worden, wie ihr Mann die Nacht überstanden habe. 52 Jahre alt sei er, erzählt die Grenchnerin. Ihr Mann sei vor seiner Erkrankung sportlich und gesund gewesen, keine Risikofaktoren, und geraucht habe er auch nicht. Auf ihrem Handy zeigt sie ein Bild, das ihren Mann beim Joggen zeigt.

Filiz Özpolat meldete sich bei dieser Zeitung, um zu erzählen, was ihr und ihrem Mann in den vergangenen Wochen widerfahren ist. Dass ihr Mann schwer erkrankt ist, sei laut Özpolat nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil sei, dass die Gesundheitsinstitutionen sie nicht ernst genommen hätten. Ihre Sichtweise belegt sie mit Whatsapp-Nachrichten und Anrufprotokollen. Um einen Angriff auf die Gesundheitsinstitutionen gehe es ihr dabei nicht, betont sie im Gespräch mehrmals. Aber sie wolle aufrütteln und zeigen, was in ihrem Fall schief ging. «Denn ich will nicht, dass eine andere Familie erleben muss, was wir erlebt haben».

Sind Atemnot und Blut «normale Symptome»?

Die Geschichte, wie Filiz Özpolat sie erzählt, beginnt am Montag, 19. Juli. Ihr Mann ist krank, und geht in seiner Hausarztpraxis vorbei. Dort erhält er Antibiotika und Dafalgan. Daheim verschlechtert sich sein Zustand immer mehr, er hat Atemprobleme, das Fieber bleibt hoch. Am Donnerstag meldet sie sich erneut bei ihrer Hausarztpraxis, und beschreibt die Symptome ihres Mannes. Ausserdem fragt sich nach dem Testresultat – dieses hätte sie über die App Viollier erhalten sollen.

In der Arztpraxis wird sie von der Assistentin am Telefon beraten: Ihr Mann habe nächste Woche einen Termin, er solle warten. Falls nötig, könne ein anderes Medikament in der Praxis abgeholt werden. Ebenfalls wird nun klar, warum das Testresultat vom Covid-Test nicht übermittelt wurde: Es gab ein Problem bei der Übermittlung des Testresultat zwischen Labor, Praxis und App. Ein Umstand, der Filiz Özpolat zu schaffen macht. «Wäre das Resultat schneller übermittelt worden, hätte sich das kantonale Contact Tracing früher gemeldet und uns möglicherweise geholfen», sagt sie.

Am Freitag, 23. Juli verschlechtert sich der Zustand ihres Mannes weiter. Am frühen Samstagmorgen kriegt er kaum noch Luft und hustet Blut. Kurz nach 4 Uhr meldet sich Filiz Özpolat im Bürgerspital und wird mit dem Notfallarzt verbunden. Sie sei panisch gewesen, erzählt sie. Sie habe dem Notfallarzt die Symptome ihres Mannes beschrieben: Dass er Blut huste, und kaum noch Luft bekomme. «Ich sagte, dass er Atemnot hat, und dass wir Hilfe brauchen», erzählt sie. «Mein Mann hat mich gebeten, ihm zu helfen. Und ich hoffte, dass sie mir im Spital sagen, dass ich vorbeikommen kann».

Die Antwort des Arztes könne sie bis heute nicht vergessen: «Das sind normale Symptome», habe er gesagt. Und: «Wir können hier nicht viel machen.» Sie solle daheimbleiben und vorbeikommen, wenn es schlimmer werde. Filiz Özpolat und ihr Mann leben schon über 20 Jahre in Grenchen. Er betreibt ein Take-Away-Restaurant, sie ein Kosmetikstudio. Das ist deshalb wichtig, weil sie in dieser Zeit gut Deutsch gelernt hat. Ein sprachliches Missverständnis scheint schwer möglich.

Sofort auf die Intensivstation

Auf ihrem Handy zeigt Filiz Özpolat Bilder, die sie kurz nach dem Gespräch an ihren Mann schickte, der sich im Nebenzimmer isoliert hatte. Sie zeigen verschiedene Positionen, in denen das Atmen leichter fallen soll. Noch einige Stunden bleibt Filiz Özpolat mit ihrem Mann daheim. Als ihr Mann kaum noch Luft bekommt und seine Körpertemperatur stark sinkt, meldet sie sich nochmals beim Bürgerspital. Der Arzt am Telefon ist nun ein anderer, und die Antwort auch. «Keine Panik», habe der Arzt am Telefon gesagt. «Aber bringen Sie ihren Mann sofort vorbei.»

Gemeinsam mit ihrem Sohn fuhr das Ehepaar von Grenchen nach Solothurn. Die Schutzmaske und sein Hemd seien bereits voll Blut gewesen, als sie im Bürgerspital ankamen. Eine Schwester habe schnell reagiert, ihren Mann in ein Behandlungszimmer geführt und mehrere Ärzte alarmiert. Danach habe sie das Zimmer verlassen müssen, erzählt Filiz Özpolat. «Niemand soll erleben, was wir erlebt haben» Im Bürgerspital habe sie ihren Mann nicht besuchen können, im Inselspital sei das nun wieder möglich. Die blutigen Kleider vom Spitaleintritt habe sie vom Inselspital mittlerweile erhalten, aber sie bringe es nicht fertig, die Kleider zu waschen, sagt sie.

Schlimm sei die Situation für sie auch deshalb, weil sie das Gefühl habe, zu Beginn weder von der Hausarztpraxis noch vom Spital ernst genommen worden zu sein, als sie um einen Termin oder um Hilfe gebeten habe. Dieses Gefühl der Ohnmacht begleite sie. Sie könne kaum mehr schlafen und essen.

Sind Arztpraxen und Spitäler am Anschlag?

«Mir ist bewusst, dass die Wartezimmer voll sind, und dass es Menschen gibt, die schon bei Kopfschmerzen auf den Notfall gehen. Aber wenn ich sage, dass mein Mann Atemnot hat und Blut hustet, dann muss man mir doch zuhören», kritisiert sie. «Und wenn das Personal im Spital so knapp und überlastet ist, dass niemand mehr Zeit hat, den Menschen zuzuhören, dann braucht es mehr Personal.»

Jeden Tag klammere sie sich an die Hoffnung, dass es ihrem Mann wieder besser gehe. «Auf etwas anderes kann ich mich gar nicht einstellen», erzählt sie. Sie versuche, stark zu sein und die Nerven zu behalten, auch wegen ihren Kindern, denn der jüngste sei erst 10 Jahre alt. Unterstützung erhalte sie auch von einem Arzt aus dem Bürgerspital, der sich regelmässig bei ihr melde und ihr Mut zuspreche.

Diese Geste schätze sie auch deshalb, weil sie sich in der Zeit, als ihr Mann auf der Intensivstation lag, immer selber habe melden müssen, um mehr über seinen Zustand zu erfahren. Um einen Angriff auf das Spital gehe es ihr wirklich nicht, betont sie nochmals, nachdem sie ihre Geschichte erzählt hat. Sondern darum, aufzurütteln und zu zeigen, was im Gesundheitssystem falsch laufen könne. «Damit niemand mehr erleben muss, was wir erlebt haben».