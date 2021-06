Im Kanton Solothurn gibts mit Covid-Zertifikat Party wie früher

Lockerungen Der Kanton Solothurn freut sich auf Party wie früher – rund 25'000 Covid-Zertifikate wurden schon heruntergeladen Ab dem 26. Juni kann im Kanton wieder gefeiert werden. Die neusten Lockerungsschritte ermöglichen sogar Veranstaltungen wie früher, solange nur Personen mit einem Covid-Zertifikat an der Party teilnehmen. Im Kanton Solothurn wurden bereits Tausende Zertifikate heruntergeladen. Rebekka Balzarini, Joel Dähler 25.06.2021, 05.00 Uhr

Bald wieder ohne Maske im Kofmehl feiern – wie hier am Konzert der Band «The next Movement» im Jahr 2019. Hans Peter Schlaefli

Sie sind der Passierschein für testfreies Reisen oder Feiern: die Covid-Zertifikate. Seit dem vergangenen Wochenende können die Zertifikate auch im Kanton heruntergeladen oder angefordert werden.

Knapp 50'000 SMS verschickte die Verwaltung am Wochenende an Personen, die vor dem 17. Juni bereits vollständig geimpft wurden. Über den Link in der SMS gelangten sie zu einem Anmeldetool und konnten dort ihre Zertifikate beantragen. Rund 25'000 Zertifikate wurden laut der Kantonsverwaltung bereits heruntergeladen.

Wie viele genesene Personen ein Zertifikat beantragt haben, konnte die Verwaltung noch nicht sagen – noch würden dazu keine Zahlen vorliegen. Die Zertifikate sind ab Zeitpunkt der zweiten Impfung ein Jahr lang gültig.

Umfrage bei Solothurnerinnen und Solothurnern: Haben Sie schon ein Covid-Zertifikat?

Nico Emch, 28 Detailhandelsfachmann, Solothurn: «Ich bin einfach geimpft, und habe nichts Spezifisches mit dem Zertifikat vor. Ich will einfach, dass wir alle wieder normal leben können, und dass ich mich impfen lasse, ist mein Teil, den ich dazu beitragen kann. Ob ich ein Zertifikat habe oder nicht ist mir eigentlich egal.» Solothurner Zeitung Carla Lemm, 35, Innendekorateurin, Solothurn: «Ich bin nicht geimpft und habe es nicht vor, solange ich nicht reisen will. Wenn ich einen Zertifikat hätte, würde ich den nächsten Flug buchen und irgendwo hinfliegen. Ich lasse mich nur impfen, weil ich gewisse Freiheiten zurückhaben will. Das stösst mir sauer auf.» Solothurner Zeitung Judith Feller, 61, Dentalhygienikerin, Solothurn: «Ich bin doppelt geimpft, das Zertifikat habe ich aber noch nicht erhalten. Ich will eigentlich in die Ferien, aber ich mache das auch unabhängig vom Zertifikat. Das, was ich machen will, mache ich, aber mit Vernunft, Abstand und mit Respekt meiner Gesundheit sowie der Gesundheit meiner Mitmenschen gegenüber.» Solothurner Zeitung Jana Kamm, 19, KV-Lernende, Solothurn: «Ich habe noch kein Zertifikat, es sollte aber bald per Post kommen. Ich würde einfach gerne wieder in eine Club gehen und zum Reisen ist es, glaube ich, auch sinnvoll zu haben. Ich finde, diejenigen, die sich impfen lassen, sollen auch davon profitieren können.» Solothurner Zeitung Johanna Gut, 66, Pensioniert, Zuchwil: «Ich bin doppelt geimpft und das Zertifikat habe ich gestern auf mein Handy heruntergeladen. In einer Woche gehen wir nach Österreich in den Ferien, und da sind wir froh, wenn wir das Zertifikat haben. Ich bin auch froh, dass ich nach der Impfung meine Liebsten wieder umarmen kann.» Solothurner Zeitung

Vorfreude auf Feiern ohne Maske

Je mehr Zertifikate heruntergeladen werden, desto mehr dürften sich die Kulturlokale und Clubs im Kanton freuen. Für Veranstaltungen mit Zertifikaten für Geimpfte, Genesene und Getestete gibt es ab Samstag fast keine Einschränkungen mehr. Auch in Innenräumen kann ohne Maske gefeiert werden und die Besucherzahl ist nicht limitiert. Allerdings braucht es für Veranstaltungen mit mehr als 10'000 Personen eine Bewilligung des Kantons. Bei den Kulturveranstaltern sorgt das für Freude.

Die Kulturfabrik Kofmehl kündigt auf ihrer Website für den 3. Juli eine grosse «Welcome Back»-Party an. «Läck sind wir glücklich, und wow, wurden wir von diesen Bundesratslockerungen überrascht», heisst es auf der Website. «Endlich wieder ein Bier an der Bar bestellen und genussvoll in der tanzenden Meute geniessen. Endlich wieder Freunde treffen und neue Leute kennen lernen ohne Maske.»

«Die neuesten Lockerungen vom Bundesrat sind natürlich ganz tolle Nachrichten – es wird vieles wieder möglich und das ist nach diesem langen coronabedingten Stillstand enorm wichtig für die ganze Event- und Kulturbranche»,

schreibt Pipo Kofmehl auf Anfrage. Und fügt an: «Wir alle wurden doch ein wenig überrumpelt – zwar haben alle mit Lockerungen gerechnet, aber nicht in dieser Dimension – aber natürlich überhaupt nicht schlimm: Das gibt nun insgesamt ganz viel Schwung in alles!».

Das Kofmehl habe während Monaten fast stillgestanden, schreibt er. Abgesehen vom Testzentrum, das man mit dem Kanton gemeinsam betrieben hat. «Seit dem 28. Februar 2020 herrscht bei uns mehr oder weniger Stillstand. Es haben während dieser Zeit nur rund 15 Anlässe stattgefunden. In einer normalen Saison finden in der Kulturfabrik Kofmehl rund 250 Anlässe statt.»

Wer im Kofmehl am 3. Juli feiern will, muss das Covid-Zertifikat in ausgedruckt mitbringen oder in der digitalen App vorweisen. «Ein gültiges Zertifikat ist absolut notwendig, damit du Einlass zu dieser Party findest», heisst es auf der Website weiter. Und: «Wir freuen uns riesig auf euch!»

Reibungslose Eintrittskontrolle angestrebt

Auch im «Terminus» in Olten freut man sich darüber, dass bald wieder gefeiert werden kann. Wann die erste Party stattfindet, ist laut Clubbesitzer Dusan Nedeljkovic aber noch nicht klar. «Ein Club ist keine Maschine, die man mal eben wieder einschalten kann. Da stecken Leute dahinter, die zuerst wieder aktiviert werden müssen», erklärt er.

Man wolle nun sicherstellen, dass es eine reibungslose Eintrittskontrolle mit den obligatorischen Covid-Zertifikaten gebe. Da es sich um QR-Codes und eine dazugehörige Scanner-App handle, sollte der Einlass laut Nedeljkovic problemlos funktionieren.