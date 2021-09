So impft der Kanton Solothurn mit dem neuen Impfstoff

Pandemie Neuer Impfstoff kommt in die Schweiz – So impft der Kanton Solothurn mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson In den nächsten Tagen wird das Bundesamt für Gesundheit voraussichtlich den Impfstoff Janssen des Unternehmens Johnson & Johnson an die Kantone ausliefern. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Impfstoff im Kanton Solothurn. Rebekka Balzarini Jetzt kommentieren 29.09.2021, 16.10 Uhr

Bereits ab Anfang Oktober könnte der Impfstoff «Janssen» von Johnson&Johnson im Kanton Solothurn verimpft werden. Etienne Laurent / EPA

Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist ein vektorbasierter Impfstoff. Der Impfstoff basiert auf einem Virus, das sonst Erkältungen verursacht und für die Impfung so behandelt wurde, dass es im Körper keinen Schaden mehr anrichten kann. Für die Impfung wurde das unschädlich gemachte Virus mit einem Stück DNA des Sars-CoV-2- Virus verbunden. Wird der Impfstoff verimpft, fängt der Körper an, Abwehrkörper gegen das Sars-CoV-2-Virus zu bilden. Das führt dazu, dass Geimpfte einen milderen Krankheitsverlauf haben.

Der Impfstoff ist in der Schweiz für Personen über 18 Jahren zugelassen. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt den Impfstoff Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder mRNA-Impfstoffe ablehnen. Für Schwangere ist der Impfstoff nicht geeignet.

Der Impfstoff schützt laut Studien etwas weniger gut vor schweren Verläufen als die beiden mRNA-Impfstoffe, die in der Schweiz verimpft werden. Allerdings soll auch der Janssen-Impfstoff schwere Krankheitsverläufe zu fast 85 Prozent verhindern.

Mit dem Impfstoff wird in den Impfzentren in Selzach und Trimbach geimpft. Grund dafür ist laut Beat Kamber vom Fachstab Pandemie der logistische Aufwand und die Tatsache, dass der Kanton weniger Dosen vom Impfstoff erhält als von den beiden mRNA-Impfstoffen. Indem der Impfstoff nur in den Impfzentren und auf Anmeldung verimpft wird, kann verhindert werden, dass Impfstoff entsorgt werden muss. Voraussichtlich wird der Kanton in einer ersten Lieferung rund 4500 Dosen erhalten.

Wer sich mit dem Vektorimpfstoff impfen lassen möchte, kann sich auf der Webseite des Kantons für eine Impfung registrieren und den Impfstoff bei der Anmeldung anwählen. Termine werden anhand des gleichen Schemas wie im vergangenen Winter und Frühling vergeben. Zuerst erhalten Hochrisikopatienten einen Termin, die sich aus medizinischen Gründen mit keinem der beiden mRNA Impfstoffe impfen lassen können. Anschliessen erhält der Rest der Bevölkerung einen Termin. Wann der Kanton mit dem Impfen anfangen kann, ist noch unklar und hängt auch davon ab, wann der Kanton die Impfdosen erhält.

Am häufigsten dokumentierte Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schmerzen an der Einstichstelle und Übelkeit. Es besteht ausserdem ein laut Studien geringes Risiko eines Blutgerinsels im Gehirn. Ebenfalls besteht ein geringes Risiko einer Nervenerkrankung, die zu vorübergehenden Lähmungen führen kann.