Die Corona-Fallzahlen im Kanton Solothurn explodieren

Pandemie Nach Lockerungen und Fasnacht: Fallzahlen in Solothurn explodieren – «gibt keinen Grund zur Sorge» Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang sind die Fallzahlen im Kanton Solothurn nun wieder auf rekordhohem Niveau. Damit sei zu rechnen gewesen, sagt Kantonsärztin Yvonne Hummel. Die Auslastung in den Spitälern bleibt aber tief. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 07.03.2022, 16.23 Uhr

Ein Labor-Mitarbeiter verarbeitet Coronaproben. Michael Buholzer

Die allermeisten Massnahmen sind Geschichte. In den Gassen und Beizen zahlreicher Gemeinden im Kanton wurde ausgiebig Fasnacht gefeiert. In den vergangenen Tagen sind die Coronazahlen geradezu explodiert.

1324 neue Fälle wurden für vergangenen Donnerstag gemeldet. Für Freitag bis Sonntag 3242. Damit sind die Fallzahlen wieder ähnlich hoch wie Ende Januar, als die Omikron-Welle ihren zwischenzeitlichen Peak erreichte. Der 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1060 Fällen. Das sind fast doppelt so viele wie in der Vorwoche.

Zu besonders vielen Ansteckungen kam es zuletzt im Fasnachts-Hotspot des Kantons, in der Stadt Solothurn. Über zehn Prozent der Ansteckungen über Wochenende passierten dort. In der Stadt leben sechs Prozent der Einwohner des Kantons.

Dunkelziffer dürfte ein Vielfaches höher sein

Effektiv dürfte die Zahl der Neuansteckungen zudem noch höher sein. Die Positivitätsrate der Tests liegt bei fast 40 Prozent. Das bedeutet, es werden bei weitem nicht alle Personen, die sich angesteckt haben, getestet. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein, schreibt die Pandemiebewältigung auf Anfrage.

Kantonsärztin Yvonne Hummel. Zvg

«Was nun passiert, war nach den Lockerungen der Massnahmen bei einer solch hohen Viruszirkulation vorauszusehen», sagt Kantonsärztin Yvonne Hummel.

Doch die Fallzahlen alleine sind schon lange nicht mehr ausschlaggebend. Sondern die Situation in den Spitälern. Dort ist die Auslastung mit Covid-Patienten nach wie vor tief. Stand Montag waren 38 Personen wegen Corona hospitalisiert. Vier davon lagen auf den Intensivstationen. Dies sei der relativ hohen Impfquote und der mild verlaufenden Omikron-Variante zu verdanken, schreibt die Pandemiebewältigung.

Ein Risiko sieht man jedoch: Sollten sich viele Ungeimpfte mit dem Virus anstecken, bestehe die Gefahr, dass die Spitaleintritte wieder zunehmen könnten.

«Solange die Hospitalisationen mit 25 bis 35 Covid-Patienten auf den normalen Stationen stabil bleiben und die Situation auf den Intensivstationen zu bewältigen ist, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen», schreibt die Pandemiebewältigung.

Pandemiebewältigung in der Zwickmühle

Eine der wenigen verbliebenen Massnahmen ist die Isolation für positiv Getestete. Entwickelt sich die Lage wie erwartet, wird auch diese Ende Monat fallen. Ob sie Stand heute, bei einer so hohen Dunkelziffer, überhaupt noch Sinn macht, das kommentiert man beim Kanton nicht.

Die aktuelle Situation bringt die Pandemiebewältigung in eine Zwickmühle. Seit der Bund die allermeisten Massnahmen abgeschafft hat, sind die Kantone umso mehr in der Pflicht, die Bevölkerung zu schützen. Die Herausforderung dabei: Auf der einen Seite sollen nicht mehr benötigte Stellen in der Pandemiebewältigung abgebaut werden. Auf der anderen soll möglichst viel Know-how für eventuell folgende Wellen beibehalten werden.

Respekt hat man insbesondere vor dem Winter 22/23. Es gebe grosse Unsicherheiten, man müsse sehr wachsam sein und rasch reagieren können, wird auf Anfrage geschrieben. Eine Prognose sei aber praktisch unmöglich. Der künftige Verlauf der Pandemie habe viele unbekannte Aspekte und lasse sich kaum zuverlässig abschätzen.

Es sei aber davon auszugehen, dass das Virus nicht verschwinden werde und sich die Gesellschaft und die Institutionen auf einen längerfristigen Umgang mit Covid-19 einstellen müssen.

