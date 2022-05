Pandemie Mehr als 400 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung hat der Kanton Solothurn in den Coronajahren ausbezahlt Quasi von 0 auf 5000 – so ging es für Jonas Motschi und das Amt für Wirtschaft und Arbeit Mitte März 2020 los. So viele Kurzarbeitsgesuche flatterten da nämlich in nur einem Monat herein. Und noch immer ist die Kurzarbeit höher als vor der Pandemie. Eine Bilanz. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

So wie der Gasthof Kreuz in Welschenrohr blieben im Frühjahr 2021 zahlreiche Betriebe wegen Corona geschlossen. Solothurn hat noch nie annähernd so viel Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt wie in der beiden Coronajahren. Patrick Luethy

Es sind mit Sicherheit die zwei verrücktesten Jahre, die Jonas Motschi erlebt hat. Die Coronajahre, 2020 und 2021, die Jahre von Masken, Desinfektionsmittel und Social Distancing, aber auch von Lockdown und Kurzarbeit. Und genau das haben der 64-Jährige und seine Mitarbeitenden zu spüren bekommen. Motschi ist Leiter des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Er sagt:

«Im Frühling 2020 mussten wir quasi von 0 auf 5000 beschleunigen.»

So stark schnellten die Kurzarbeitsgesuche in den ersten Wochen der Pandemie in die Höhe. Zugleich musste er seine Leute ins Homeoffice schicken, worauf der Kanton nur eingeschränkt vorbereitet war, Ressourcen innerhalb des Amts umschichten und neue Leute suchen. Von 180 auf 230 Mitarbeitende wuchs das AWA in den Krisen-Monaten an. Unterdessen habe man schon wieder reduzieren können und sei heute wieder bei 205 Mitarbeitenden, so Motschi.

Jonas Motschi ohne Maske fotografiert vor der Pandemie. Michelluethi.ch

Man hat oft mit temporären Verträgen gearbeitet. Zum Teil im Stundenlohn, Leute mit Zahlenaffinität waren gefragt. Und weil auch die Unis schliessen mussten, hat man in diesen Fällen oft auf Studierende zurückgegriffen. «Bei uns auf dem Amt haben sich nach diesem Kickstart die Papierstapel getürmt», erinnert sich Motschi. Es war eine Parforce-Leistung seines Teams. Vereinzelt seien Leute an den Anschlag gekommen, so Motschi.

Die eindrücklichen Zahlen zu den Coronajahren

Mehr als 5000 Betriebe haben Kurzarbeit beantragt, die allermeisten kriegten sie bewilligt, abgerechnet haben aber auch im Spitzenmonat April 2020 nie mehr als 3633 Firmen.

Fast 30'000 Arbeitnehmende waren in diesem Monat denn auch von Kurzarbeit betroffen, so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Kantons.

Die Zahlen sind eindrücklich. Auch die der ausbezahlten Summen. Allein die öffentliche Arbeitslosenkasse habe 2020 280,3 Millionen Franken Kurzarbeitsgelder ausbezahlt, so Motschi. In normalen Jahren bewege sich diese Summe zwischen 2 und 3 Millionen Franken, in der Finanzkrise nach 2008 zwischen 30 und 40 Millionen. Motschi: «So etwas haben wir noch nie erlebt.»

2021 nur noch halb so viel Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt wie 2020

Doch die Schweiz lernte schnell – und damit auch Solothurn. Schon im Folgejahr, also 2021, war der Lockdown deutlich weniger breit, die wirtschaftliche Tätigkeit zwar immer noch von Einschränkungen betroffen, aber nicht mehr in gleicher Breite heruntergefahren. Das zeigt sich bei der Zahl der Betriebe, die abgerechnet haben, genauso wie bei der Gesamtsumme der abgerechneten Kurzarbeit. Die konnte nämlich mehr als halbiert werden (135,9 Millionen Franken).

Am meisten Gesuche seien mit Sicherheit aus der Gastronomie gekommen, sagt Motschi, gefolgt von der Eventbranche, Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie den persönlichen Dienstleistungen wie zum Beispiel Coiffeure. Deutlich weniger stark betroffen sei dagegen die Industrie gewesen.

Ausgestanden ist die Krise noch nicht. Noch immer sind die Zahlen der Betriebe in Kurzarbeit deutlich über Vor-Corona-Jahren (Januar 2020: 11 Betriebe in Kurzarbeit; Januar 2022 212). Aber es ist nicht mehr genau abzugrenzen, was davon Corona bedingt ist und was auf den Ukraine-Krieg zurückgeht. Auf jeden Fall habe man auch in diesem Jahr schon über 10 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt, also ein Mehrfaches von dem, was man normalerweise in einem Jahr ausbezahlt.

Und Jonas Motschi während einer Medienkonferenz im Januar 2021, selbstverständlich mit Maske. Hanspeter Bärtschi

Arbeitslosigkeit stieg leicht an, ist aber schon wieder auf Vorkrisenniveau

Das wichtigste Ziel der Kurzarbeit war und ist es, Entlassungen im grossen Stil zu verhindern. Betrachtet man die Arbeitslosenzahlen, so scheint das weitestgehend gelungen. Die Arbeitslosenquote befindet sich mit 2,5 Prozent derzeit annähernd wieder auf dem Niveau vom Januar 2020 (2,3 Prozent), also vor Corona. Und sie betrug nie mehr als 3,5 Prozent.

Überhaupt scheinen die staatlichen Hilfen für die eingeschränkte Wirtschaft gewirkt zu haben. Die Zahl der Konkurse von juristischen Personen lag 2020 mit 147 deutlich tiefer als in den Jahren zuvor oder auch 2021, wo Solothurn immer zwischen 170 und 220 Konkursen pro Jahr verzeichnete.

Motschi hofft, dass in Sachen Corona nun das Schlimmste vorbei ist. Prognosen wagt er keine. Er sagt: «Ich hoffe einfach, dass die Zahlen nicht plötzlich wieder explodieren.» Dann haben er und seine Leute vielleicht auch mal Zeit, auf die ausserordentliche Leistung der letzten Jahre anzustossen. Das war ja bis vor kurzem auch noch untersagt.

