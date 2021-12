Pandemie Maskenpflicht für Dritt- und Viertklässler: Solothurner Schulen starten mit «Sicherheitswochen» ins neue Jahr Der Kanton will den Schulstart nach den Weihnachtsferien sicher gestalten und den Präsenzunterricht möglichst uneingeschränkt gewährleisten. Die Maskenpflicht wird deshalb temporär auch auf die dritten und vierten Primarklassen ausgeweitet. 24.12.2021, 09.44 Uhr

In den ersten Schulwochen im neuen Jahr werden Dritt- und Viertklässler im Kanton Solothurn eine Maske tragen müssen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Nach den Weihnachtsferien soll ein möglichst reibungsloser Schulstart an den Solothurner Primarschulen sichergestellt werden. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Ebenfalls soll das Risiko minimiert werden, dass das Virus von der Familie in die Schule getragen wird.