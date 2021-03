Pandemie Der Solothurner Regierungsrat lässt bei Lockerungen die Vorsicht walten Der Kanton Solothurn begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungen des zweiten Öffnungsschrittes. Wie er ist auch der Regierungsrat der Auffassung, dass die Massnahmen nur erfolgen können, falls die epidemiologische Lage es zulässt. 16.03.2021, 17.00 Uhr

Wann dürfen Terrassen geöffnet werden? Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Voraussichtlich am Freitag wird der Bundesrat mitteilen, was ab 22.März an Lockerungen beim zweiten Öffnungsschritt möglich sein wird– und was nicht. Die Palette reicht von der Öffnung von Terrassen bei Restaurants und Bars über die 10er-Regelung bei privaten Treffen und 150 Personen bei Veranstaltungen wie Fussballspielen, Konzerten oder Theatern bis zum gemeinsamen Sporttreiben oder Chorsingen bis 15 Personen und zur Öffnung von Zoos sowie anderen Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben. Wogegen die Lockerung der Homeofficepflicht sowie die generelle Öffnung von Restaurationsbetrieben einstweilen kein Thema ist.