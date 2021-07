Studie im Kanton Solothurn zeigt, wie gut die Impfung schützt

Im Rahmen der epidemiologischen Ausbruchsuntersuchung versuchte der kantonsärztliche Dienst ausserdem, ein Transmissionsnetzwerk zu bilden. Also herauszufinden, wer wen angesteckt hat. So fanden die Wissenschafter unter anderem heraus, dass eine ungeimpfte Person das Virus in das Passwang gebracht hatte. Die Person kam aus dem Spital in die Institution und steckte dort trotz Schutzmassnahmen mindestens sechs, vielleicht sogar sieben Personen an. Das Netzwerk wurde auf Basis verschiedener epidemiologischer Daten erstellt, erklärte Kantonsarzt Lukas Fenner an einem Webinar im Juni. Unter anderem wurden dabei Daten wie der Beginn der Symptome und mögliche Kontakte zwischen infizierten Personen festgehalten. Dafür waren die Angaben des Pflegepersonals im Passwang wichtig. Auch Daten aus den genomischen Sequenzierungen wurden berücksichtigt. Weil SARS-CoV-2 aber weniger häufig mutiert als andere Viren, konnte kein Transmissionsnetzwerk rein basierend auf genomischen Daten erstellt werden. Besonders interessiert hat laut Fenner, ob geimpfte Personen andere angesteckt haben. Aufgrund der während der Ausbruchsuntersuchung erfassten Daten scheint es laut Fenner möglich, dass es in drei Fällen eine Übertragung von einer geimpften auf eine ungeimpfte Person gab. Die wissenschaftlichen Auswertungen laufen noch und werden später in detaillierter Form wissenschaftlich publiziert.