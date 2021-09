Der Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner im Abschiedsinterview

Pandemie Kantonsarzt Lukas Fenner tritt ab: «Ein Privileg, die Pandemiebekämpfung an vorderster Front mitgestalten zu können» Am 30. September hat der Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner seinen letzten Arbeitstag. Er wechselt an die Universität Bern, wo er schon während seiner Amtszeit als Kantonsarzt tätigt war. Im Interview erzählt er, wie er den Kampf gegen die Pandemie im Kanton erlebt, und wie er mit Anfeindungen umgeht. Rebekka Balzarini Jetzt kommentieren 07.09.2021, 07.58 Uhr

In der Öffentlichkeit zu stehen, war nie sein primäres Ziel: Kantonsarzt Lukas Fenner. Hanspeter Bärtschi / SZ

Im Dezember 2017 wurde der Epidemiologe Lukas Fenner Kantonsarzt des Kantons Solothurn. Der breiten Bevölkerung wurde er aber erst im Februar 2020 bekannt: Damals wurden in der Schweiz die ersten Personen positiv auf das Coronavirus getestet, und in den darauf folgenden Wochen und Monaten dominierten Debatten rund um Fallzahlen, Schutzmassnahmen und Impfstoffe die Öffentlichkeit.

Plötzlich rückten Aufgaben rund um die Pandemie in den Vordergrund. Das Contact-Tracing im Kanton musste aufgebaut und Testkapazitäten geschaffen werden. Schutzmassnahmen wie die Maskenpflicht wurden diskutiert und eingeführt, später wurde die Impfkampagne geplant und umgesetzt. Der Stress war Fenner in Interviews und Hintergrundgesprächen nur selten anzumerken. Und das, obwohl Ferien für ihn mittlerweile ein Fremdwort sind.

Im Interview spricht der Epidemiologe darüber, wieso er sich zu einer Kündigung entschlossen hat, und erzählt, wie er mit Anfeindungen im Internet umgeht.

Herr Fenner, die Lage in der Schweiz und im Kanton hat sich trotz Impfung in den letzten Wochen rasch verschlechtert – Wie blicken Sie in den Herbst?

Lukas Fenner: Wir haben in den vergangenen Wochen einen raschen Anstieg der Fallzahlen gesehen, aber auch der Hospitalisationen. Die Notwendigkeit von Repatriierungen von IPS-pflichtigen Patienten führte zu einer zusätzlichen Anspannung. Das ist beunruhigend. Aktuell sieht es so aus, als könnten sich die Zahlen stabilisieren und sogar leicht zurückgehen.

Möglicherweise ist das ein nachhaltiger Rückgang, aber es kann auch sein, dass es plötzlich einen weiteren starken und schnellen Anstieg gibt. Sicher ist, dass wir wie im Herbst und im Winter wieder eine Verschlechterung sehen werden, wenn sich das Leben wieder in die Innenräume verlagert. Spätestens dann werden die Fallzahlen und die Hospitalisationen nochmals steigen. Eine Durchimpfungsrate von rund 50 Prozent in der Schweiz ist schlicht zu tief.

An vielen Fronten im Einsatz: hier mit Peter Huber, dem Leiter Zivilschutz des Kantons. Hanspeter Bärtschi / SZ

Ist es schwer, in dieser Situation zu gehen?

Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt für eine Kündigung. Aber wir stehen im Vergleich zur ersten Welle an einem ganz anderen Ort. Es steht eine sichere und wirksame Impfung in genügenden Mengen zur Verfügung, die notwendigen Testkapazitäten sind vorhanden, und es gibt genügend Schutzmaterial wie Masken. Wir wissen, wie wir mit der Gefahr umgehen müssen, und wir sind dazu in der Lage, die Spitalkapazitäten schnell auszubauen – limitierender Faktor ist das Fachpersonal.

Die Pandemie wird uns noch ein oder zwei weitere Jahre stark beschäftigen. Die Mittelfristplanungen gemäss Bundesvorgaben, die bis ins Jahr 2022 gelten, sind für alle Teilbereiche des Kantons im Sinne einer Eventualplanung gut aufgegleist. Ich kann beruhigt gehen und denke, dass ich ersetzbar bin.

Kantonsarzt Lukas Fenner: Der limitierende Faktor sind die beschränkten Personalmöglichkeiten. Hanspeter Bärtschi / SZ

Wieso haben Sie sich dazu entschieden, wieder mehr Zeit und Energie in Ihre wissenschaftliche Laufbahn an der Universität Bern zu investieren?

Für mich sind diese vier Jahre als Kantonsarzt sehr spannend und lehrreich gewesen, insbesondere die Zeit während der Pandemie. Für mich wird es jetzt Zeit für eine neue Herausforderung. Ich denke, mein Fachwissen und meine Expertise kann ich auch im universitären Bereich sehr gut anbringen. Und ich will mich wieder vermehrt mit dem Gesundheitswesen in Ländern mit niedrigeren Einkommen und mit global wichtigen Infektionskrankheiten wie HIV und Tuberkulose beschäftigen. Damit kann ich einen kleinen Beitrag zur partnerschaftlichen Entwicklung der Länder im südlichen Afrika leisten.

Als Kantonsarzt wurden sie der breiten Öffentlichkeit in der Pandemie bekannt. Was haben Sie eigentlich vorher gemacht?

Das stimmt, in der Pandemie wurde ich in den Fokus gerückt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich vorher genauso viel und genauso wertvolle Arbeit geleistet habe wie in der Pandemie. Wir haben beispielsweise ein Krebsregister aufgebaut, das war für mich eine wichtige Arbeit. Wichtig war für mich auch die Einführung der kindermedizinischen Hotline. Das ist ein Beratungsangebot zu einem reduzierten Preis, und gerade in einem Kanton ohne Kinderspital ein wichtiges Angebot. Ausserdem war mir die Hausarztmedizin ein grosses Anliegen. Die Stärkung der Hausarztmedizin ist ein komplexes und langfristiges Thema.

Im vergangenen Jahr haben wir eine Evaluation des 10-jährigen Praxisassistenzprogramms durchgeführt und haben die Resultate publiziert, um zu zeigen, wie ein 10-jähriges Programm sich nachhaltig auf die Nachwuchsförderung in der Hausarztmedizin auswirken kann. Das sendet ein wichtiges Signal, dass solche vom Kanton finanzierten Programme tatsächlich Wirkung zeigen. Daraus können sich neue Projekte ergeben, wie die Hausarztmedizin gestärkt werden kann. Dass ich so etwas hinterlassen kann, das weitergeht, macht mir wirklich Freude.

Medienkonferenz zur Entwicklung der Coronapandemie im Januar 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ

Sie sind nicht der einzige Kantonsarzt, der in der Pandemie geht. Wie gross ist der Druck, unter dem Kantonsärztinnen und Kantonsärzte aktuell stehen?

Es war sicher eine grosse Verantwortung. Vor allem in der ersten Phase, als die Ressourcen beschränkt waren und das Wissen, wie man mit der Pandemie umgehen soll, noch nicht vorhanden war. Ich empfand es stets als ein Privileg, die Pandemiebekämpfung an vorderster Front mitgestalten zu können. Es war viel Arbeit, aber für mich war es nie zu viel. Ich gehe auch nicht, weil es mir zu viel ist, sondern weil ich in Zukunft einfach noch andere Herausforderungen annehmen will. Es ist ein Zeitpunkt, an dem man gehen kann und auch gehen darf. In der ersten Welle wäre dieser Schritt sicher um einiges schwieriger gewesen.

Es gab Anfeindungen, etwa per Mail und in den sozialen Medien. Wie ist es, wenn man plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit steht?

Ich habe nie aktiv den Kontakt mit den Medien gesucht. Das ist nicht mein primärer Auftrag und auch nicht mein primäres Bedürfnis. Aber ich habe verstanden und anerkenne, dass die Bevölkerung ein grosses Interesse daran hat, mehr über diese Pandemie zu erfahren. Die Bevölkerung will wissen, was auf sie zukommt und wie der Kanton sich aufstellt, um die Bevölkerung zu schützen. Dass man angegriffen wird, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist eine Tatsache. Gerade bei der Maskenpflicht gab es viele Reaktionen. Aber ich habe das nie persönlich genommen. Das übergeordnete Ziel war immer, die Pandemie zu bekämpfen.

Die erste Medienkonferenz im Februar 2020: Regierungsrätin Susanne Schaffner, Kantonsarzt Lukas Fenner, der damalige Stabchef Urs Schmid. Hansjörg Sahli

Es gab aus der Wissenschaft oft Kritik an der Politik und umgekehrt. Sie standen als Kantonsarzt dazwischen – Wie haben Sie diese Debatte erlebt?

Ich habe diese Debatten interessiert verfolgt. Für mich ist zentral, dass es klare Rollenverständnisse braucht. Ich verstehe die Wissenschaft als Disziplin, die Grundlagen schafft und Evidenz liefert für Entscheidungen, allenfalls auch weniger verständliches Fachwissen übersetzt. Aber dann hört die Arbeit des Wissenschafters auf.

Wissenschafter sollten die Behörden nicht ständig kritisieren. Sie müssen, zumindest in meinem Rollenverständnis, aufzeigen, was in einer Pandemie wirklich ablaufen könnte. Aber auch Politiker haben ihre Rolle und müssen die wissenschaftlichen Argumente wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen. Die Politik sollte wissenschaftliche Grundlagen ernst nehmen und nicht ignorieren.

Als Epidemiologe befassen Sie sich schon seit Jahren mit Infektionskrankheiten, Sie forschten viel im südlichen Afrika. Wie ist das, eine Pandemie in der Schweiz zu erleben?

Die langjährige Erfahrung mit Projekten in Afrika und besonders in den beiden Jahren, als ich in Tansania lebte, forschte und einen Betrieb managen musste, waren sehr wichtig. Ich lernte sehr viel über Krisenmanagement in dieser Zeit, es war intensiv und teilweise belastend. Das hat mir geholfen, die Arbeit während der Pandemie zwar nicht locker, aber gut zu überstehen.

Welche Unterschiede stellten Sie fest?

Es ist etwas ganz anderes. Die Länder im südlichen Afrika haben insgesamt schwache Gesundheitssysteme. Diese sind rasch überlastet und oft gerade einmal in der Lage, die Grundversorgung sicherzustellen. Sie haben sehr wenig Ressourcen, sicher im finanziellen Bereich, aber auch beim Organisieren. Auf der anderen Seite gibt es aber Gemeinsamkeiten.

Was eine Epidemie ausmacht, ist das Rasche und Unberechenbare, das auf einen zukommt. Man kann die Zukunft schlecht einschätzen, und das generiert in allen Ländern Panik. Das erleben wir bei einem Masernausbruch in Daressalam, bei einem Choleraausbruch auf dem Land oder hier. Bei jedem exponentiellen Anstieg der Fallzahlen während einer Welle macht uns das Unberechenbare Angst. Das ist in allen Ländern gleich, nur fehlen anderen Ländern das starke Gesundheitssystem und die Ressourcen.

Medienkonferenz zur Eröffnung des Impfzentrums in der Rythalle Solothurn. V.l.: Kantonsarzt Lukas Fenner, Regierungsrätin Susanne Schaffner und Peter Huber, Abteilungsleiter Zivilschutz. Tom Ulrich

Zum Abschluss. Was ist Ihr nächstes, grosses Projekt?

Wir haben viele Ideen, einige davon sind auch in der Pandemie entstanden. Wir wollen beispielsweise die Übertragungswahrscheinlichkeiten in einer Grundversorgungsklinik in Südafrika mit verschiedenen Methoden messen. Die erste Studie dazu führten wir im Jahr 2019 durch. Wir haben etwa die Akustik von Husten erfasst, Husten ist assoziiert mit einer höheren Übertragungsrate. Weiter haben wir etwa CO2-Messungen durchgeführt, in Luftproben die Krankheitskeime mittels molekularbiologischer Methoden nachgewiesen und mit Videosensoren gemessen, wie sich die Menschen in den Räumen bewegt haben.

Aus diesen Variablen haben wir ein Gesamtmodell gebaut und die Übertragungswahrscheinlichkeit berechnet. Die Studie wollen wir jetzt unter den aktuellen Bedingungen repetieren und erfassen, wie sich die während der Pandemie eingeführten Schutzmassnahmen wie bessere Händehygiene, Maskenpflicht oder das frühe Erfassen von Krankheitssymptomen auf die Ausbreitung von Krankheiten wie Tuberkulose oder Covid-19 an einer Klinik auswirken. Wir planen auch, ähnliche Projekte auf Schulräume auszudehnen, wo ebenfalls viele Personen in einem Innenraum zusammenkommen.