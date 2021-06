Pandemie Impfung für Jugendliche kommt im Kanton Solothurn voraussichtlich im August Swissmedic hat einen Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zugelassen, bis zum Impfstart dauert es aber noch eine Weile. An den Schulen im Kanton Solothurn sorgt der Entscheid für Erleichterung, auch wenn die Schutzmassnahmen noch lange aufrecht erhalten werden müssen. Rebekka Balzarini 08.06.2021, 05.00 Uhr

Swissmedic hat bereits ja gesagt, nun liegt der Ball bei der Eidgenössischen Impfkommission (EKIF). Diese wird voraussichtlich in der zweiten Junihälfte entscheiden, wann Kinder ab 12 Jahren in der Schweiz mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft werden können.

Im Kanton Solothurn begrüsst man den Entscheid von Swissmedic, heisst es von Seite des Fachstabs für Pandemie. Nun beginnen im Kanton Solothurn die Vorbereitungen für den Impfstart in der neuen Altersgruppe.

Derzeit wird laut Angaben das Fachstabs Pandemie geprüft, wo sich die Jugendlichen konkret impfen lassen können. Darüber, wie sich die 12- bis 15-Jährigen für eine Impfung anmelden können, werde man in den kommenden Tagen informieren, heisst es vom Fachstab weiter.

Jugendliche unter 16 Jahren benötigen für eine Anmeldung eine schriftliche Einwilligung der Eltern. Geimpft werden die Angehörigen dieser Altersklasse allerdings erst im Spätsommer: «Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren werden wir voraussichtlich erst ab August impfen können, weil wir derzeit nicht über genügend Impfstoff von Pfizer/BioNTech verfügen», so die Kommunikationsverantwortliche des Fachstabs, Güvengül Köz.

Freude über den Entscheid an den Schulen

Für die Schulen ist der Entscheid eine gute Nachricht. In einer Verordnung von Ende Mai rechnete das VSA noch damit, dass sich Jugendliche ab 12 Jahren im Herbst impfen lassen dürfen. «Die Möglichkeit der Impfungen der Jugendlichen wird ein wichtiger Schritt Richtung Normalität im Schulalltag oder in unserem Leben allgemein sein», schreibt Adrian van der Floe, der Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSL SO).

Ein Vorteil sei beispielsweise, dass die Absenzen von Schülerinnen und Schülern, die sich in Quarantäne begeben müssen, so langsam abnehmen. Van der Floe betont auch: Kinder und Eltern sollen selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen.

«Die Kommunikation an die Eltern ist deshalb wichtig, die jedoch nicht zwingend durch die Schule vorgenommen werden soll, sondern durch die kantonalen Behörden, sprich in diesen Fall wohl durch das Gesundheitsamt und den kantonsärztlichen Dienst»,

so van der Floe.

So oder so gehe er aber davon aus, dass sich nicht alle Jugendlichen impfen lassen. «Bekanntlich lassen auch nicht alle Eltern ihre Kinder gegen Masern impfen», schreibt er.

Lehrerverband gibt keine Empfehlung ab

Auch der Geschäftsführer des Verbandes Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), Roland Misteli, betont: Impfen sei eine persönliche Entscheidung, der LSO gebe dazu keine Empfehlung ab. Allerdings: «Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer wäre es natürlich gut, wenn sich möglichst viele Schüler und Schülerinnen impfen lassen würden.»

Auch beim Volksschulamt sieht man den Entscheid von Swissmedic als wichtigen Schritt für Kinder und Jugendliche. Allerdings gebe es noch viel zu tun, bis die Krise endgültig bewältigt werden könne: «Angefangen bei einer guten Impfaufklärung der Eltern bis hin zu den logistischen und technische Fragen», schreibt Andreas Walter, der Leiter des Volksschulamts.

«Für die Schulen heisst das, dass die bekannten Massnahmen zum Schutz der Kinder wie Hygiene- und Distanzregeln, Ausbruchsuntersuchungen und gegebenenfalls Quarantäne weiterhin einen grossen Stellenwert einnehmen werden.»