Pandemie Impftag für die Lehrpersonen in Solothurn – die Schutzmassnahmen bleiben trotzdem noch lange erhalten Im Kanton Solothurn konnten sich an einem Impftag unter anderem Lehrpersonen gegen Covid-19 impfen lassen. Über 80 Prozent von ihnen meldeten sich für den Impftag an. Rebekka Balzarini 25.05.2021, 05.00 Uhr

Impfzentrum in der Rythalle Solothurn. Zvg

Homeoffice ist für sie nicht möglich: Lehrerinnen, Logopäden oder Heilpädagoginnen müssen trotz Pandemie in den Schulzimmern präsent sein, damit die Kinder in ihren Klassen möglichst viel Schulstoff mit auf den Weg nehmen können. Durch den Kontakt mit ihren Klassen sind sie aber täglich dem Risiko ausgesetzt, sich trotz Schutzmassnahmen mit dem Coronavirus anzustecken. Gerade bei den jüngeren Kindern ist das ständige Abstandhalten schwierig, und in der Logopädie ist es so gut wie unmöglich, mit einer Maske zu arbeiten.

Gemeinsam haben sich der Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSL SO) und das Volksschulamt deshalb dafür eingesetzt, dass sich Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden sowie andere Personen, die an den Schulen beschäftigt sind, früh impfen lassen können. Der Kanton organisierte deshalb in der Solothurner Reithalle extra einen Impftag, der bei den Lehrpersonen auf Anklang stiess: Über 80 Prozent von ihnen haben sich angemeldet, vermeldete Andreas Walter, Leiter des Volksschulamtes, am Freitag.

Dazu kommen diejenigen, die sich bereits vor diesem Termin impfen lassen konnten oder später einen Termin erhalten werden. «Die Lehrerschaft zeigt damit grosses Verantwortungsbewusstsein bezüglich des Gesundheitsschutzes in der Schule. Das freut uns und sicher auch die Eltern mit ihren Familien», so Walter.

So freuen sich Lehrerinnen und Pädagoginnen über die Impfung

«Isabelle Gasser, Kindergärtnerin: Für mich ist es schön, dass ich jetzt nicht mehr in Quarantäne muss, wenn sich ein Kind oder ein Elternteil angesteckt hat. Obwohl wir im Unterricht ständig eine Maske tragen, mussten wir bisher in Quarantäne.» Rebekka Balzarini Vera Held, Primarlehrerin: «Der Umgang mit meinen eigenen Eltern wird jetzt wieder leichter. Ich arbeite in der Schule mit den kleineren Kindern, da ist es schwer, den Sicherheitsabstand immer einzuhalten. Die Impfung gibt mir jetzt eine zusätzliche Sicherheit.» Rebekka Balzarini Delia Bohren, Primarlehrerin: «Ich bin sehr froh, dass ich mich impfen lassen kann. Die Kinder in meiner Klasse sind noch sehr jung, und da gibt es einfach eine gewisse Nähe. Ausserdem sind wir 20 bis 23 Kinder im Klassenzimmer, da helfen Massnahmen wie Lüften nur bedingt.» Rebekka Balzarini Priska Gnägi, Mitarbeiterin Tagesstruktur in einer Sonderpädagogischen Schule: «Ich arbeite in einer Sonderpädagogischen Schule. Mir ist es wichtig, das Risiko, die Kinder anzustecken, zu minimieren. Ausserdem arbeite ich als Ernährungsberaterin, und bin auch mit Menschen mit Vorerkrankung in Kontakt. Hier fühle ich mich sicherer.» Rebekka Balzarini

Schutzmassnahmen bleiben trotz Impfung

Obwohl nun zumindest die Lehrpersonen nach der zweiten Impfung bald etwas entspannter im Klassenzimmer stehen können, bleiben die Schutzmassnahmen an den Schulen aber weiterhin erhalten. Noch ist in der Schweiz kein Covid-19-Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen, und auch wenn es selten vorkommt, kann es auch bei Kindern bei einer Covid-19-Erkrankung zu Komplikationen kommen. Walter:

«Für die Schulen heisst das, dass die bekannten Basismassnahmen wie die Hygiene- und Distanzregeln, Ausbruchsuntersuchungen oder Quarantänemassnahmen weiterhin einen grossen Stellenwert auch im nächsten Schuljahr einnehmen werden.»

Denn auch wenn die Impfung für Kinder und Jugendliche zugelassen wird, dauere es noch einen Moment, bis der Effekt im Alltag spürbar werde: «Es gibt viel zu tun, angefangen bei einer guten Impfaufklärung der Eltern bis hin zu den logistischen und technischen Fragen».