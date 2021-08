Der Kanton Solothurn will seine Impfquote erhöhen.

Pandemie Impfkampagne im Kanton: Nun beginnt die Knochenarbeit Rund 60 Prozent der Erwachsenen im Kanton sind geimpft. Mit Blick auf die Delta-Variante muss diese Quote noch gesteigert werden. Dabei soll auch ein neues Anmeldesystem helfen. Ausserdem will der Kanton gezielt bestimmte Bevölkerungsgruppen Ansprechen, wie Peter Eberhard, der Leiter des Gesundheitsamts, erklärt. Rebekka Balzarini 04.08.2021, 05.00 Uhr

Statt in Solothurn wird nun in Selzach geimpft. Hanspeter Bärtschi / SZ

Rund eine Woche lang gab es im Kanton Solothurn kein Impfzentrum mehr. Die drei grossen Zentren in Breitenbach, Olten und Solothurn wurden im Juli geschlossen. Neu stehen die Impfwilligen in den Zentren in Selzach und Trimbach Schlange. Zumindest zu gewissen Zeiten, wie ein Augenschein am Dienstagmittag im neuen Impfzentrum in Selzach zeigt.

Passend zu der Eröffnung der neuen, kleineren Impfzentren im Kanton, geht die Impfkampagne im August in eine neue Phase: Nun geht es nicht mehr darum, den grossen Andrang zu bewältigen, sondern die Impfquote im Kanton schrittweise zu steigern.

Rund 60 Prozent sind mittlerweile geimpft

Im Kanton Solothurn sind 59,3 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren vollständig geimpft. Das schreibt der Kanton Solothurn in einer Medienmitteilung anlässlich der Eröffnung der neuen Impfzentren in Selzach und Trimbach. Eine «erfreuliche» Quote sei das, heisst es in der Mitteilung. Im Vergleich mit dem Rest der Schweiz liegt der Kanton Solothurn bezüglich der Impfquote der Gesamtbevölkerung im vorderen Mittelfeld.

Mit Blick auf die Delta-Variante reicht das aber nicht. Die Impfquote muss deutlich erhöht werden, um einen starken Anstieg der Fallzahlen und der damit verbundenen Zunahme von hospitalisierten Personen zu vermeiden.

«Mit Inseraten allein erreichen wir diese Zielgruppen nicht»

Der Leiter des kantonalen Gesundheitsamtes, Peter Eberhard, spricht im Interview über die Strategie, mit welcher noch mehr Personen im Kanton von einer Impfung überzeugt werden sollen.

Was braucht es, um die Impfquote im Kanton zu erhöhen?

Peter Eberhard, Chef Gesundheitsamt Kanton Solothurn Zvg / Solothurner Zeitung

Peter Eberhard: Geduld, weil wir das Ende der Ferien nun abwarten müssen. Wir sind überzeugt, dass die Zahl der Anmeldungen mit dem Ende der Sommerferien wieder zunimmt. Die letzten Wochen mit weniger Anmeldungen stellen nur eine Momentaufnahme, kein Gesamtbild der tatsächlichen Impfbereitschaft dar. Die Überzeugungsarbeit beginnt damit, dass wir das Impfen einfacher und zugänglicher machen. Das fängt damit an, dass der Termin heute frei gewählt werden kann. Weiter sind Walk-in Angebote geplant, damit man sich ohne Termin impfen lassen kann. Dafür sollen mobile Impfteams in den Quartieren und Gemeinden vorbeigehen.

Wie wird die Überzeugungsarbeit aussehen?

Die Idee ist, dass wir mit Organisationen zusammenarbeiten, welche im direkten Kontakt mit vielen Menschen aus spezifischen Bevölkerungsgruppen stehen, deren Bedürfnisse kennen und vermitteln können. Wir wollen keine breite Kampagne mehr lancieren, sondern gezielt vorgehen. Dafür wollen wir beispielsweise mit Fachleuten aus dem Migrations- oder Sozialbereich zusammenarbeiten. Mit Inseraten allein erreichen wir diese Zielgruppen nicht.

Welche Gruppen sind im Kanton noch wenig geimpft?

Für die Impfstatistik erfassen wir das Alter und Geschlecht der geimpften Personen sowie den Wohnort. Wir kennen ihren Hintergrund nicht, deshalb ist es schwer, konkrete Angaben zu machen. Sorgen macht uns aber die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen. Von dieser Gruppe sind über 20 Prozent weder geimpft noch für eine Impfung angemeldet. Dabei hat diese Gruppe ein erhöhtes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken.

Wie viele Personen müssen im Kanton geimpft sein, damit man dem Bund signalisieren kann: Es ist Zeit für Lockerungen?

Es gibt dafür keinen festen Prozentsatz. Zwei Faktoren sind entscheidend: Zum einen, ob es viele freie Impftermine gibt. Der zweite Faktor ist, ob sich alle, die es möchten, impfen lassen konnten. Aufgrund der Sommerferien sind wir überzeugt, dass das noch nicht der Fall war. Wir gehen davon aus, dass wir Ende August mehr darüber sagen können, wie viele Anmeldungen noch kommen. Es gibt Angst vor einem Impfzwang. Ob man sich impfen lassen will oder nicht, ist aber eine individuelle Entscheidung, die wir respektieren. Allerdings gibt es auch eine gesellschaftliche Sicht: Wer sich nicht impft, steckt häufiger andere Personen an und belastet im schlimmsten Fall das Gesundheitssystem. Diese Dimension ist wichtig. Deshalb plädieren wir dafür, bei dem individuellen Entscheid auch an die gesellschaftlichen Dimensionen zu denken.