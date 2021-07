Personen, welche Probleme haben, ein Zertifikat zu erhalten, wenden sich an: covid.zertifikat@ddi.so.ch Personen, welche technische Schwierigkeiten haben oder nicht wissen, wie sie das Zertifikat herunterladen können, wenden sich an die Infoline Covid-19-Impfung Kanton Solothurn: 032 627 74 11 (täglich 8.00 bis 19.00 Uhr). Personen im Rentenalter können sich für allgemeine Fragen zu Covid-19 an die Hotline der Pro Senectute wenden. Diese Hotline unterstützt Seniorinnen und Senioren auch in Fragen zum Covid-Zertifikat: 032 626 59 59 (Mo-Fr von 8:00-11:00 und 14:00-16:00)

Der Kanton Informiert ausserdem auf der seiner Webseite unter https://corona.so.ch/bevoelkerung/covid-zertifikat/

Impfungen und Tests im Ausland:

In Spezialfällen wird das Zertifikat von der Impf-Hotline ausgestellt. Spezialfälle sind beispielsweise im Ausland durchgeführte Impfungen oder Tests. Personen, die weder von den kantonalen Impfstellen noch von den Ärzten oder Apotheken ein Zertifikat erhalten haben, wenden sich an covid.zertifikat@ddi.so.ch

Achtung: Die Schweiz erkennt für das Covid-Zertifikat nur Impfungen mit den Impfstoffen von Pfizer/Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. (sks)