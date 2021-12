Pandemie Kanton Solothurn: Gesundheitsdirektorin wartet auf Bund

Pandemie Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner zur angespannten Lage: «Kantonale Einzellösungen sind weder wirksam noch sinnvoll» Die Regierung will weiterhin auf Beschlüsse des Bundes warten. Besonders beim Testen und Impfen respektive Boostern könne sich die Bilanz im Kanton Solothurn sehen lassen. Daniela Deck 1 Kommentar 30.12.2021, 18.00 Uhr

Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner will kein Vorpreschen des Kantons Solothurn nach Tessiner Vorbild. Hanspeter Bärtschi

Als erster Kanton meldete Solothurn am Mittwoch, dass alle Betten auf den Intensivstationen der Spitäler belegt sind – in 16 der 17 Fälle durch Patienten im Zusammenhang mit Corona. Damit schlägt die fünfte Welle der Pandemie heftiger und vor allem schneller über der Bevölkerung zusammen als an Weihnachten angenommen.

Trotz dieser angespannten Situation sieht Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner keinen Anlass für Verschärfungen auf kantonaler Ebene. «Kantonale Einzellösungen sind weder wirksam noch sinnvoll», hält sie auf Anfrage fest. Stattdessen appelliert sie an die Bevölkerung, die Kontakte zu beschränken, die Schutzmassnahmen einzuhalten und sich, falls das noch nicht geschehen ist, impfen zu lassen. «Je mehr jede und jeder einzelne beiträgt, desto weniger Massnahmen wie Schliessungen wird es brauchen», betont sie.

Was die Situation in den Spitälern angeht, so bestehe kein unmittelbarer Grund zur Sorge. Denn als Teil des «regionalen Netzwerks Bern Inselspital» verfüge man noch über Betten für Patientinnen und Patienten mit Bedarf für Intensivpflege. Sollte auch dieses Sicherheitsnetz überlastet sein, so Schaffner, könnten Verlegungen in die restliche Schweiz erfolgen.

Grossanlässe sind tabu und Gemeinden in der Pflicht

Massnahmen zur Verschärfung auf nationaler Ebene erwartet Schaffner «bald», zumal der Bund ein nächstes Massnahmenpaket schon geschnürt habe. Dabei verweist sie auf eine Twitternachricht von Bundesrat Berset vom Mittwoch.

Grundsätzlich sei festzuhalten, dass der Kanton schon ab dem 1. Dezember und damit vor dem Bundesrat folgende Massnahmen umgesetzt habe: Ausweitung der Impfkapazitäten für Erstimpfungen und Booster, zum Beispiel mit mobilen Teams in Gemeinden; verschärfte Massnahmen an Schulen (obligatorische Testmöglichkeit ab Neujahr, Maskenpflicht ab der 3. Klasse). Weiter verweist die Gesundheitsdirektorin darauf, dass man «zu den führenden Kantonen bezüglich Testen» gehöre. So gebe es neben den Schulen inzwischen in vielen Betrieben regelmässige Tests der Belegschaft.

Beim Testen gehört Solothurn zu den führenden Kantonen, argumentiert die Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner, die nun als Frau Landammann abtritt. KEYSTONE

Ausserdem hat der Kanton gemäss Schaffner seit Wochen keine Grossveranstaltungen mehr bewilligt. Den Gemeinden, zuständig für Anlässe bis 1000 Personen, habe man empfohlen, «äusserst zurückhaltend zu sein bei der Bewilligung von Veranstaltungen».

Innenräume ohne Maskenpflicht schliessen

Das Vorpreschen von Kantonen wie etwa dem Tessin, wo auch Geimpfte neuerdings in Quarantäne müssen, führt für Schaffner nicht zum Ziel. Nicht wegen der inhaltlichen Bestimmungen südlich des Gotthards, sondern weil Isolations- und Quarantäneregeln auf Bundesebene geregelt sind.

Die Gesundheitsdirektorin argumentiert: In der Vernehmlassung vom 10. Dezember hat der Bund eine teilweise Schliessung von Bereichen vorgestellt, in denen keine Maske getragen werden kann, etwa für die Innenräume von Restaurants, Bars und Discos. Die Solothurner Regierung habe «diese Variante begrüsst», wenn es die Lage erforderlich macht. Schaffner: «Solche Schliessungen sowie eine Beschränkung von Veranstaltungen stehen im Vordergrund.»

