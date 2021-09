Pandemie Exodus bei der soH: Den Solothurner Spitälern läuft das Pflegepersonal davon Seit mehr als eineinhalb Jahren wird das Pflegepersonal durch die Corona-Pandemie stark gefordert. Nun macht sich die Ermüdung deutlich bemerkbar: Bei der soH gehen reihenweise Kündigungen ein. Grund dafür ist aber nicht nur die Belastung - Angestellte sprechen auch von fehlender Wertschätzung. Rebekka Balzarini 01.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Umzug in das neue Bürgerspital hat die Unzufriedenheit beim Personal in Solothurn verstärkt. Markus Flury / HUGC Uploader

Gemeinsam mit der letzten Lohnabrechnung fanden einige Angestellte der Solothurner Spitäler AG (soH) ein ungewöhnliches Rundschreiben im Couvert. Im Schreiben werden die Angestellten dazu ermuntert, Fachpersonen im Bekanntenkreis dazu zu ermuntern, sich bei der soH zu bewerben. Wenn aufgrund dieser Empfehlung ein neues Arbeitsverhältnis entstehe, dann würden die Angestellten mit einer Brutto-Prämie von 1500 Franken belohnt, heisst es im Schreiben weiter. Ausgeschlossen von diesem Angebot sind Geschäftsleitungsmitglieder, Mitglieder der Spitalleitung, Chefärzte, Leitende Ärzte und HR-Mitarbeitende. Auch für interne Stellenwechsel gibt es keine Prämie.

Das Schreiben zeigt deutlich: der soH mangelt es aktuell an Personal. Dieser Verdacht wird vom Mediensprecher des Unternehmens, Gian Trionfini, bestätigt: «Wir verzeichnen beim Personal eine deutlich höhere Anzahl Austritte als im Vorjahr. Vorwiegend aus der Berufsgruppe Pflege», schreibt Trionfini. «Vom Effekt am stärksten betroffen ist das Bürgerspital Solothurn, gefolgt von den weiteren drei Standorten».

Müdigkeit und fehlende Wertschätzung

Gründe für den Personalmangel gibt es laut Mediensprecher Trionfini verschiedene. «Die Pandemie bringt die Spitäler räumlich und erst recht personell an den Anschlag. Dieser Effekt zeigt sich nicht nur im Kanton Solothurn», schreibt er. «Nebst den Kündigungen häufen sich auch die Anfragen nach Reduktion des Arbeitspensums, oft mit der ähnlichen Begründung der dringend benötigte Erholungszeit.»

Laut Angestellten aus dem Bereich der Pflege, mit denen diese Zeitung sprach, ist das aber nur ein Teil der Problematik. Sie kritisieren zum einen eine fehlende Wertschätzung der Spitalleitung, zum anderen in die Arbeitsbedingungen im Neubau des Bürgerspitals in Solothurn. Für Unmut sorgte vor einigen Wochen etwa die Ankündigung der Spitalleitung, dass nur ein Teil der Mitarbeitenden für den Einsatz während der Pandemie eine Bonuszahlung erhalten soll.

«Ich habe mich noch nie so wenig wertgeschätzt gefühlt», sagte eine langjährige Mitarbeiterin in einem Gespräch. Weil sie nach wie vor bei der soH arbeitet, möchte sie nicht mit Namen genannt werden - genauso wie andere Angestellte, die noch bei der soH arbeiten. Einige haben vor dem Gespräch bereits gekündigt. «So kann und mag ich nicht mehr arbeiten, es zehrt an meinen Kräften», erzählte die Angestellte. «Die Stimmung im Team ist gedrückt, und der Stationsleitung sind die Hände gebunden.»

Viele Probleme hätten sich nach dem Umzug in den Bürgerspital-Neubau akzentuiert. In diesem Punkt sind sich alle Personen, mit denen diese Zeitung gesprochen hat, einig. Die Wege im neuen Spital seien weiter und würden dementsprechen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, die dann bei der Betreuung der Patienten fehle. Auch die Zahl der Patienten, die betreut werden müssten, sei auf einigen Abteilungen gestiegen. Auch die Technik im neuen Spital funktioniere nicht einwandfrei. So würden etwa die Lifte nicht immer laufen. «Wenn man mit einem Patienten dringend in den Operationssaal muss, und der Lift funktioniert nicht richtig, dann ist das belastend», erzählt die Angestellt.

Ihre Ängste und Sorgen könnten die Angestellten zwar bei ihren direkten Vorgesetzten loswerden, erzählt sie weiter. «Das Problem an der Basis ist aber, dass wir nicht wissen, ob wir ernst genommen werden».

Spital will «offene Dialogkultur» fördern

Dass es bei den Angestellten derzeit eine Unzufriedenheit gebe, sei bekannt, sagt Mediensprecher Trionfini: «Wir nehmen diese Kritik sehr ernst und pflegen eine offene Dialogkultur. Hinweise der Mitarbeitenden werden konsequent aufgenommen und wenn immer auch möglich entsprechende Umsetzungen ergriffen.» Punktuell würden bereits Massnahmen laufen, um des Verständnis zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten zu fördern.

Zum Vorwurf, dass die Lifte im Alltag nicht immer funktionieren, macht er keine konkrete Aussage, schreibt aber: «Wir befinden uns in der Optimierungsphase und kümmern uns fortlaufend um technische Feineinstellungen wie arbeitsorganisatorischen Anpassungen. Es ist uns bewusst, dass diverse Mitarbeitende verschiedener Disziplinen und Bereiche also zusätzlich gefordert sind.»