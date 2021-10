Pandemie Erfolgsrezept mobile Impfteams: Der Kanton Solothurn will die Bevölkerung weiterhin in den Gemeinden abholen Der Kanton Solothurn möchte weiterhin in den Gemeinden impfen. Eine Untersuchung gibt ihm recht: In Gemeinden, wo ein mobiles Impfteam vor Ort geht, lassen sich rund vier Mal so viele Personen impfen als in Dörfern ohne lokales Angebot. Rebekka Balzarini Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Mobiles Impfteam in Hägendorf vor der Raiffeisen Arena. Eine Gesundheitsfachperson vom Mobilen Impfteam macht letzte Vorbreitungen für den Impfanlass in der Gemeindehalle. Bruno Kissling

In der Schweiz hat jeder Kanton ein eigenes Rezept, um die Impfquote zu erhöhen. Im Solothurnischen sollen in den nächsten Monaten weiterhin die Gemeinden eine wichtige Rolle spielen, damit sich mehr Solothurnerinnen und Solothurner impfen lassen.

«Die Menschen fühlen sich häufig mit ihrer Gemeinde verbunden, und weniger mit dem Kanton oder dem Bund»,

erklärt Beat Kamber, der Leiter des kantonalen Pandemiefachstabs.

Deshalb sollen weiterhin mobile Impfteams in den Gemeinden vorbeifahren und neu sollen auch mobile Beratungsangebot zum Einsatz kommen.

Dass sich der Einsatz in den Dörfern lohnt, stellten die Verantwortlichen des Kantons im September fest. In den Gemeinden, in denen ein mobiles Einsatzteam vor Ort kam, liessen sich vier Mal mehr Personen impfen als in Gemeinden, in denen die Bevölkerung per Brief zum Impfen in einem der kantonalen Impfzentren aufgefordert wurde. Das zeige eine noch nicht veröffentlichte Untersuchung der Universität Bern, erklärt Kamber.

Der Kanton und die Gemeinden sollen in Zukunft auch in anderen Bereichen enger zusammenarbeiten: Neu soll im Solothurnischen eine Stelle geschaffen werden, welche die Gemeinden direkt über Entscheidungen und deren Umsetzung vor Ort informiert.

Je tiefer die Hürde, desto höher die Impfquote

Wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden ist, zeigt etwa Kappel bei Olten. Nicht nur, weil sich im Rahmen des mobilen Impfeinsatzes 170 der dortigen Einwohnerinnen und Einwohner impfen liessen, wie Gemeindepräsident Rainer Schmidlin während einer gemeinsamen Sitzung mit Beat Kamber erzählt.

Sondern auch, weil die vergangenen Monate die Gemeinden häufig vor anspruchsvolle Aufgaben gestellt hätten:

«Wenn der Bund neue Massnahmen bekannt gab, dann mussten wir diese auf der Gemeindeebene umsetzten. Wir mussten entscheiden, wer die Turnhalle weiterhin nutzen darf, oder ob eine Spielplatz geschlossen werden muss»,

erinnert sich Schmidlin.

Häufig habe man sich dabei auf Informationen des Verbander der Solothurner Einwohnergemeinden gestützt, als die Informationen des Kantons noch fehlten. «Das soll sich nun bessern», erklärt Beat Kamber vom kantonalen Fachstab. Man wolle mit den Verantwortlichen zusammensitzen, Informationen schnell weitergeben und auf die Fragen und Bedürfnisse der Gemeinden eingehen.

Auch gewisse Formulare, etwa spezifische Zertifikate, sollen in naher Zukunft auf der Gemeindekanzlei bezogen werden können.

Einmal im Monat soll ein mobiles Impfteam vorbeikommen

Noch waren nicht in allen Gemeinden mobile Impfteams zu Gast, viele davon könnten in den nächsten Wochen aber noch an die Reihe kommen, so Kamber. Langfristig könnten in bestimmten Ortschaften einmal im Monat mobile Impfteams vorbeikommen, um so regelmässig ein niederschwelliges Angebot zu schaffen.

Die Kosten für einen Impftag betragen rund 3500 Franken, den grössten Teil davon machen die Personalkosten aus. Ein Aufwand, der sich laut Kamber lohnt, denn:

«Wenn eine Person schwer erkrankt und auf der Intensivstation behandelt werden muss, bringt das ebenfalls hohe Kosten mit sich».

Bremsen könnte die Kampagne im Kanton Solothurn – wenn auch nur für eine kurze Zeit – die Zulassung für eine Booster-Impfung, die in den nächsten Tagen erfolgen könnte. Dann wären die mobilen Impfteams zuerst noch in den Alters- und Pflegeheimen unterwegs, um besonders gefährdete Personen mit einer dritten Dosis zu versorgen. Erst danach hätten die Gemeinden wieder die volle Priorität.