Personal noch immer unzufrieden mit dem Corona-Bonus der soH

Pandemie Entschädigung gibt weiter zu reden – soH verweist auf «schwierige finanzielle Situation» Nur ein Teil der Mitarbeitenden der Solothurner Spitäler AG (soH) soll eine finanzielle Anerkennung für den Einsatz während der Coronavirus-Pandemie erhalten. Das sorgte für Unruhe und Kritik im Intranet, auch noch, nachdem die Geschäftsleitung erneut Stellung bezogen hat. Viele sind unzufrieden damit, dass die Geschäftsleitung mit dem jährlich ausbezahlten Leistungsbonus argumentiert. Rebekka Balzarini 10.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch im Neubau des Bürgerspitals wurde in diesem Frühling eine Covid-Station betrieben. Hanspeter Bärtschi

Mitte Juni hagelte es im Intranet der Solothurner Spitäler AG (soH) kritische Kommentare. Grund dafür war eine Mitteilung der Geschäftsleitung, die im internen Kommunikationsportal veröffentlich worden war. Darin gab die Geschäftsleitung bekannt, «eine kleine finanzielle Anerkennung an ausgewählte Mitarbeitende» zu verteilen. Profitieren können laut der Mitteilung Angestellte des Bürgerspitals Solothurn und der Spitäler in Olten und Dornach.

Kritik gab es unter anderem, weil die Angestellten klare Kriterien für die «Coronaprämie» vermissten. Es entstehe der Eindruck, dass nicht jede Arbeit gleich viel Wert sei, hiess es in mehreren Kommentaren.

Unverständnis für Verweis auf Leistungsbonus

Mittlerweile hat die soH auf die Kritik im Intranet mit einer Stellungnahme reagiert. Eine Stellungnahme, die bei manchen Angestellten aber für noch mehr Kopfschütteln sorgte. Darin schrieb die Geschäftsleitung, man habe sich im Vorfeld gut überlegt, welche Mitarbeitenden einen zusätzlichen Bonus erhalten sollen. Der mit dem Junilohn ausbezahlte Leistungsbonus (Lebo) «auch in finanziell schwierigen Zeiten», dürfe ebenfalls als Zeichen dafür gesehen werden, wie sehr die Geschäftsleitung die Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzte.

Dass die Geschäftsleitung der soH auf den Lebo als Anerkennung verwies, sorgte erneut für kritische Kommentare. «Mit dem Lebo zu argumentieren ist absolut unpassend», heisst es etwa. «Mit solchen unverständlichen Aussagen spitzt sich die Situation nur noch mehr zu.»

Das Argument mit dem Lebo erklärt die soH auf Anfrage so: Im Gesamtarbeitsvertrag, so die soH, sei ein Leistungsbonus von höchstens 2,5 Prozent der gesamten Lohnsumme vorgesehen. Aufgrund der finanziellen Situation in der Pandemie hätte sie soH die Möglichkeit gehabt, weniger als 2,5 Prozent der Lohnsumme als Bonus auszuzahlen.

«Wir haben – trotz unserer finanziellen Situation – darauf bewusst verzichtet, weil wir die grosse Leistung aller Mitarbeitenden honorieren wollten», schreibt die soH. «Somit hat dieser Entscheid ganz klar auch mit einer Anerkennung für den Sondereinsatz während der Pandemie zu tun.» Ausserdem habe man an den verschiedenen Standorten seit dem Ausbruch der Pandemie immer wieder «kleine Zeichen der Dankbarkeit» gesetzt. Und es gelte zu berücksichtigen:

«Gewisse Aufgaben der medizinischen Versorgung gehören zu unserem Tagesgeschäft und müssen nicht zusätzlich finanziell abgegolten werden.»

Weiterhin Kritik gibt es bezüglich der Transparenz. Aus den Beiträgen im Intranet lässt sich erkennen, dass sich viele Angestellte weiterhin mehr Transparenz bezüglich der Kriterien wünschen, nach denen die «Coronaprämie» verteilt wurde.

Auch der Staatspersonalverband übt Kritik

In diesem Punkt erhalten die Angestellten Unterstützung des Staatspersonalverbands. «Der Staatspersonalverband hat sich bereits im Vorfeld kritisch gegenüber der soH zum Vorgehen geäussert. Wir haben unter anderem die Höhe der Entschädigung als auch das Vorgehen zur Bemessung des Anspruchs kritisiert. Zudem haben wir von der soH Transparenz bei der Verteilung gefordert», schreibt Mirco Müller, der Präsident des Staatspersonalverbands. Müller weiter:

«Leider wurden unsere Interventionen zu wenig berücksichtigt. Der gut gemeinte Bonus verfehlt nun, wie von uns befürchtet, grösstenteils seine Wirkung und führt verständlicherweise zu Unmut bei den nicht berücksichtigten Personen.»

Der Staatspersonalverband wünsche sich «eindeutige und nachvollziehbare Kriterien, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Bonus erhalten, und eine offene und verständliche Informationspolitik seitens der soH-Führung», so Müller.

Keine Reaktion auf Kritik

Bereits im Juni übte die Sektion Aargau-Solothurn des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal Kritik an der soH bezüglich der Corona-Prämie, die nur an bestimmte Mitarbeitende ausgezahlt wurde. «Bis heute hat die SoH trotz Kritik von Seite des SBK AG/SO und der Politik keine Stellung zu der Verteilung der COVID Entschädigung genommen», schreibt der SBK auf Anfrage.

Gemäss Rückmeldung von Pflegenden die bei der Sektion des Verbandes eingegangen seien, sei die ging die Geschäftsleitung nicht gezielt auf die kritischen Kommentare im Intranet eingegangen. «Von Seite des Pflegepersonals wäre ein klares Statement der Geschäftsleitung wünschenswert gewesen, was auch als ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung zu deuten wäre», schreibt der Verband.

Das könne Auswirkungen auf die Moral des Personals haben, so der SBK AG/SO. «Es ist zu befürchten, dass die Unzufriedenheit der Mitarbeiter in gewissen Fällen zu inneren Kündigungen führen wird, und die Pflegenden werden im besten Fall noch Dienst nach Vorschrift leisten».

Ausserdem, so der Verband, könnten Mitarbeitende den Betrieb bei Gelegenheit verlassen und sich eine Stelle in einem anderen Betrieb suchen. «Aus unserer Sicht ein typisches Beispiel dafür, wie die Arbeitgeber den Fachkräftemangel mitverursacht haben», schreibt der Verband weiter.