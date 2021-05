Pandemie «Ein kleiner, aber wichtiger Schritt»: Die Impfkampagne sorgt in den Altersheimen für Entspannung Die Alters- und Pflegeheime dürfen die Schutzmassnahmen für Geimpfte leicht lockern. In öffentlich zugänglichen Räumen ist es möglich, die geimpfte Personen von der Maskenpflicht zu befreien. Rebekka Balzarini und Andri Morrissey 30.04.2021, 05.00 Uhr

Für geimpfte Personen können die Schutzmassnahmen leicht gelockert werden. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Über 75 Prozent der Solothurnerinnen und Solothurner über 75 Jahre sind geimpft, ein grosser Teil davon in Alters- und Pflegeheimen. In diesen kritischen Institutionen nahm die kantonale Impfkampagne zuerst Fahrt auf, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen.

Mittlerweile haben in der Schweiz alle impfwilligen Angehörigen von Risikogruppen eine Impfung erhalten. Das Bundesamt für Gesundheit gibt den Alters- und Pflegeheimen deshalb die Möglichkeit, ihre Schutzmassnahmen leicht zu lockern. Unter anderem dürfen die Institutionen die Maskentragepflicht für geimpfte oder kürzlich genesene Personen anpassen.

Neu ist es erlaubt, geimpfte Personen in öffentlich zugänglichen Räumen wie der Cafeteria von der Maskenpflicht zu befreien. Wie diese Massnahme umgesetzt wird, ist aber den Kantonen und nicht zuletzt den Institutionen selbst überlassen.

Im Kanton Solothurn wird diese neue Regel übernommen, heisst es auf Anfrage. «Allerdings ist diese Regelung nur sehr schwierig umsetzbar, weil sie je nach Zielgruppe unterschiedliche Fristen beinhaltet», schreibt das Gesundheitsamt. «So müsste die Heimleitung mit einer Liste prüfen, ob eine Gruppe Seniorinnen und Senioren zur Gruppe der geimpften Personen gehört oder nicht. Das ist ein grosser Aufwand.»

Institutionen suchen individuelle Lösungen

Weil zwischen den Alters- und Pflegeheimen erhebliche Unterschiede bestehen, müssen die Institutionen selber beurteilen, wie sie diese neue Möglichkeit umsetzen wollen. Entsprechend gibt es im Kanton viele unterschiedliche Lösungen, erklärt Tony Broghammer, der Präsident der Gemeinschaft der Solothurner Alters- und Pflegeheime (GSA).

«In der Regel behalten die Institutionen an Orten mit vielen Menschen die Maskenpflicht bei, auf den einzelnen Abteilungen aber nicht», erzählt er. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sei das ein kleiner, aber wichtiger Schritt nach der Impfkampagne.

«Psychologisch ist das wichtig. Die Bewohner fühlen sich sicherer, geschützt und haben eine neue Freiheit gewonnen.»

Wie unterschiedlich die Institutionen im Kanton mit den neuen Vorgaben umgehen, zeigt eine Umfrage im Kanton. Im Pflegeheim Bucheggberg bekommen geimpfte und nicht geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner keine differenzierte Behandlung. «Ich werde in unserem Betrieb keine Unterschiede machen», sagt Heimleiter Daniel Burkhalter.

Finanzielle Folgen Die Alters- und Pflegeheime im Kanton verzeichneten während der Coronapandemie häufig hohe Verluste, erzählt Tony Broghammer von der GSA. Grund dafür waren Ertragsausfälle aufgrund der geschlossenen Restaurants und hohe Personalkosten, weil mehr Personal nötig gewesen sei. Ausserdem seien im Kanton viele Betten leer geblieben, aktuell sind es 170. Viele betagte Personen hätten den Eintritt ins Alters- und Pflegeheim während der Pandemie hinauszögern wollen. Mittlerweile würde die Nachfrage wieder steigen. (rba)

Auch im Alterszentrum Bettlach ändere sich mit der neuen Regel nicht viel am Schutzkonzept, sagt Geschäftsführerin Monika Eichelberger. Ein Unterschied zwischen geimpften und nicht geimpften Personen werde lediglich im Bereich der Neuzugänge gemacht: Personen ohne Impfschutz müssen beim Eintritt zehn Tage in die Isolation, geimpfte Personen müssen sich vor dem Einzug testen lassen, bei einem negativen Testresultat entfällt die Quarantänepflicht.

Im Alters- und Pflegeheim St. Martin in Olten ändert sich mit der neuen Regel der Umgang mit den Besuchern, sagt Geschäftsführer Urs Hufschmid. Der grösste Teil der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegezentrums in Olten ist jetzt geimpft. Die geimpften Bewohnerinnen und Bewohner dürfen ihre Besucher nun wieder in ihrem Zimmer treffen.

Bei den Solviva- Pflegezentren hat sich sehr wenig verändert. «Grundsätzlich gilt die kantonale Verfügung, die Ende April wieder angepasst wurde», sagt Jörg Mummenthey, operativer Leiter der Betriebe der Solviva-Heime, welche unter anderem in Grenchen das Pflegeheim Sunnepark betreiben. Einen Unterschied zwischen Personen mit Impfschutz und ohne mache man nicht, so Mummenthey: «Wir bevorzugen oder vernachlässigen niemanden.»