Die Weihnachtsessen sind im Kanton Solothurn zurück

Pandemie Die Freude ist zurück: Manche Restaurants im Kanton Solothurn können sich vor Anfragen wegen Weihnachtsessen kaum retten Grosse Weihnachtsessen waren während der Pandemie kaum möglich. Doch davon ist im Kanton Solothurn mittlerweile fast nichts mehr zu spüren. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie sieht es in den Restaurants im Kanton aus bezüglich der Weihnachtsessen der Firmen und von Privaten, die Bankette für Verwandte und Freunde veranstalten? Wie hat sich die Situation nach zwei Jahren mit restriktiven Massnahmen gegen Corona verändert?

Co-Leiter und Küchenchef Christian Härtge vom «Salzhaus» in Solothurn sagt: «Die Buchungen für Weihnachtsessen von Firmen oder auch von Privaten sind schon spürbar. Allerdings haben sich die Gruppen klar verkleinert.» Früher, vor der Coronapandemie, seien Gruppen von um die 50 oder auch mehr Leuten üblich gewesen, heute seien es nur noch so um die 15 Personen.

Christian Härtge im Salzhaus bei der Arbeit. Hanspeter Bärtschi

Es werde wohl von Gesundheitsfachleuten empfohlen, die Gruppen nicht zu gross zu machen. Bezüglich Umsatz sei man aber mehr oder minder auf dem gleichen Kurs wie vor Corona. Was sich auch geändert habe: «Bankette werden teilweise sehr kurzfristig gebucht, manchmal erst drei bis vier Tage vorher.» Warum, wisse er eigentlich auch nicht immer. Es sei auch kein grösseres Problem, da man zuverlässige Zulieferer habe. Und im «Salzhaus» sei auch der Personalmangel kein grosses Thema.

Riesige Nachfrage im «Aarhof»

In Olten im «Aarhof» kann sich Inhaber Thomas Rhiner so richtig freuen: «Es ist unglaublich, wir hier im Aarhof werden geradezu überrannt und sind bis Weihnachten jeden Tag ausgebucht.» Man habe zwar immer viel zu tun gehabt, da man auch während Corona alles gemacht habe, was möglich gewesen sei, und das hätten die Leute nicht vergessen.

Thomas Rhiner, Gastgeber im Restaurant Aarhof in Olten. Bruno Kissling

Daher sei auch der Umsatz gut, und die Leute würden sich jetzt gerne wieder etwas gönnen. Nur wenige Firmen hätten das Budget für das Weihnachtsessen gekürzt; manche seien sogar grosszügiger geworden. Auffällig sei, dass die Stimmung im Allgemeinen sehr gut sei.

«Die Leute haben Nachholbedarf, und sie sind dankbar, dass sie wieder feiern und zusammen sein dürfen.»

Man müsse im «Aarhof» Olten sogar einzelne Anfragen ablehnen und empfehle den Firmen, das Weihnachtsessen in den Januar oder den Februar zu verlegen.

Auch in Grenchen und Bettlach ist die Nachfrage gross

An der Réception des Restaurants Airporthotel in Grenchen heisst es, dass einige Tage ganz gefüllt seien mit Firmenessen, an anderen gebe es noch Plätze. «Es wird aber allgemein kurzfristiger gebucht, so zwei bis drei Wochen im Voraus.» Die Gruppengrösse sei sehr unterschiedlich, von zehn bis zu 60 Personen. Bezüglich Budget habe man keine grösseren Unterschiede zur Vor-Coronazeit festgestellt.

Im «Urs und Viktor» in Bettlach sagt Dayrith Janisch von der Réception, es gebe schon Buchungen, auch schon im November, aber vor allem von Privaten, die ein Weihnachtsessen für Verwandte und Freunde ausgeben. Bezüglich des Budgets dafür habe sich nicht viel verändert im Vergleich zur Vor-Coronazeit. Auch hier sei spürbar: Die Menschen freuen sich, wieder feiern zu können, auch wenn wohl noch eine gewisse Vorsicht vorhanden sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen