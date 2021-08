Pandemie Das lange Warten auf eine Behandlung: Für Paare mit Kinderwunsch war das Jahr 2020 happig Elektive Behandlungen wurden im vergangenen Jahr gestoppt, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Davon betroffen waren auch Frauen, die sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen wollten. Gerade Frauen Ende 30 traf diese Massnahme hart. Rebekka Balzarini 02.08.2021, 05.00 Uhr

Paare mit Kinderwunsch traf die Einstellung der elektiven Behandlungen im vergangenen Jahr hart. Sandra Ardizzone

«Paare mit Kinderwunsch mussten im vergangenen Jahr viel einstecken», sagt Rebecca Moffat, Ärztin in der Kinderwunschklinik Fertisuisse in Olten. In die Klinik Fertisuisse in Olten kommen Paare, bei denen es mit dem Kinderwunsch auf natürlichem Weg nicht geklappt hat. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich, der Grund liegt genauso oft beim Mann wie bei der Frau. Ein unerfüllter Kinderwunsch kann Paare schwer belasten, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ungewollte Kinderlosigkeit deshalb als Krankheit anerkannt.

«Für Frauen um die 40 eine Katastrophe»

Das Jahr 2020, und auch der vergangene Frühling, waren für Paare mit Kinderwunsch deshalb eine schwierige Zeit. Denn viele medizinische Eingriffe und Behandlungen, welche die Chancen auf eine Schwangerschaft der Frau erhöhen, konnten in der Pandemie nicht wie sonst durchgeführt werden. Grund dafür war der Behandlungsstopp in den Spitälern, um eine Überlastung der Kapazitäten zu verhindern. Verschoben wurden in diesem Rahmen nicht nur Hüftoperationen, sondern auch Eingriffe, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen. Beispiele dafür sind die Entfernung von Myomen aus der Gebärmutter oder Operationen zur Behandlung von Endometriose.

«Operationen und Therapien wurden im vergangenen Jahr um bis zu sechs Monate verschoben. Für eine Frau, die mit 40 Jahren schwanger werden will, ist das eine Katastrophe»,

erzählt Moffat. Ab dem 37. Lebensjahr sinkt die Chance, schwanger zu werden, rasant. Obwohl das Leiden der Frauen gross war, blieb ihnen nur zu warten. Einige haben ihre Eizellen einfrieren lassen, um sich die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhalten.

Mittlerweile können die nötigen Eingriffe wieder durchgeführt werden, die Wartefrist dafür beträgt je nach Eingriff rund drei Monate. Viel länger, als in früheren Jahren, so Moffat. Normalerweise betrage die Wartefrist für einen Eingriff rund sechs Wochen. «Wir triagieren täglich, damit Frauen, bei denen die Zeit drängt, schnell an die Reihe kommen», so die Ärztin.

Impfung verzögert eine Behandlung weiter

In dieser schwierigen Situation stehen die Frauen vor einer weiteren Frage: Sie müssen sich entscheiden, ob sie sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen oder nicht. Gemäss Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sollten Frauen nach der zweiten Dosis etwa vier Wochen warten, bis sie schwanger werden.

Rund die Hälfte der Patientinnen entscheide sich deshalb gegen eine Impfung vor der Schwangerschaft, erzählt Moffat. «Nach der schwierigen Zeit ertragen sie keine weitere Wartezeit mehr», sagt sie. Die andere Hälfte entscheide sich für eine Impfung, um mögliche Komplikationen durch eine Erkrankung in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten zu verhindern.

Rebecca Moffat, die als Ärztin täglich den Kummer ihrer Patientinnen miterlebt hat, sieht die Einstellung zu Behandlungen im Bereich der Fruchtbarkeitsmedizin kritisch. «Für mich wurde diese Gruppe der Frauen vernachlässigt, wie häufig mussten sie hinten anstehen», sagt sie. «Ein unerfüllter Kinderwunsch wird in der Schweiz nicht als Krankheit angesehen, es ist aber eine. Dass ihr Anliegen ein weiteres Mal unter ferner liefen behandelt wurde, war sehr verletzend für diese Frauen.»

Behandlungen im Bereich der Fruchtbarkeitsmedizin müssen in der Schweiz auch selber bezahlt werden. Angefangene Behandlungen zur künstlichen Befruchtung im vergangenen Frühling wurden laut Moffat abgeschlossen, damit bereits aufgewendete Mittel der Patienten nicht verloren gingen.