Pandemie «Corona hat mir gezeigt, dass nicht nur der Mensch die Zukunft gestaltet»: Oltner Forscher Joël Luc Cachelin über die Welt und die Region Joël Luc Cachelin beschäftigt sich mit seinem Unternehmen Wissensfabrik damit, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Corona hat diese Vorstellungen auf den Kopf gestellt. Im Interview spricht er über die Zukunft nach der Pandemie, sein neues Buch «Antikörper» und erklärt, warum Solothurn kein futuristischer Kanton ist. Sophie Deck Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joël Luc Cachelin glaubt, durch die Pandemie könnte unsere Lebenserwartung um 10–20 Jahre steigen. Bruno Kissling

Joël Luc Cachelin ist 40 Jahre alt und hat an der Universität St.Gallen Betriebswirtschaft studiert und schliesst nächste Woche seinen Master in Geschichte an der Universität Luzern ab. 2009 gründete er die Wissensfabrik, in der er Zukunftsforschung betreibt und Unternehmen berät. Cachelin hat bisher zehn Sachbücher auf seinem Gebiet veröffentlich, das aktuellste heisst «Antikörper» (2021, Stämpfli). In seiner eigenen näheren Zukunft möchte er sich mit der Zukunft der Psychiatrie, der Zukunft des Wohnens und mit Satellitenbildern beschäftigen.

Für die, die mit dem Gebiet noch nicht so vertraut sind: Wie verdient man als Zukunftsforscher eigentlich sein Geld?

Joël Luc Cachelin: Ich verdiene das meiste Geld mit Aufträgen von Firmen. Sie engagieren mich, damit ich für sie gesellschaftliche Trends recherchiere und herausfinde, was diese für sie bedeuten. Ein Beispiel für so einen Trend sind Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Vor zehn Jahren wurden diese nur von einer Gruppe am Rande der Gesellschaft benutzt, nun sind sie ins Zentrum gerückt. Solche Entwicklungen durch Recherche und Analysen abzuschätzen, ist mein Job. Andere Einnahmequellen sind Vorträge und Workshops. Und dann schreibe ich noch Sachbücher. Damit mache ich kaum Gewinn, aber ich schreibe am liebsten.

Jetzt gerade haben Sie Ihr neues Buch «Antikörper» herausgegeben. Darin geht es um Pandemien von Pest bis Corona und Innovation vom Mittelalter bis heute. Haben Sie als Zukunftsforscher mit der Coronapandemie gerechnet?

Nein, überhaupt nicht. Ich dachte schon, dass irgendwann eine grosse Pandemie kommt. Aber ich hatte sie nicht für 2020 erwartet. Und ich stellte mir so eine Pandemie wesentlich aggressiver vor – wie in den Filmen, in denen man sofort stirbt, wenn einem eine Infizierte anhaucht. In der Zukunftsforschung nennt man solche Ereignisse Wildcards. Es gibt verschiedene Szenarien für die Zukunft, die man beschreiben kann, und dann könnte es eben noch sein, dass etwas komplett Unerwartetes wie Corona passiert und alles durcheinanderwirbelt.

Dann hat es Ihre Spekulationen auch komplett durcheinandergewirbelt?

Ja. Ich habe mich vor der Pandemie mit anderen Themen beschäftigt als jetzt.

Was waren das für Themen?

Ich war stark auf die Digitalisierung konzentriert. Ich habe mich mit neuen Interfaces beschäftigt, also mit smarten Kontaktlinsen, Brillen und Ringen. Mit künstlicher Intelligenz. Und auch mit dem ewigen digitalen Leben.

Und was für Themen beschäftigen Sie nun?

Die Digitalisierung wurde durch die Pandemie schon vorangetrieben, einfach nicht so, wie ich gedacht hatte. Zum Beispiel wurden QR-Codes sehr wichtig. Aber etwas Grundsätzliches, was mir Corona gezeigt hat, ist, dass nicht nur der Mensch die Zukunft gestaltet. Tiere, Menschen und Pflanzen sind alle miteinander verbunden und die digitale Welt ist von der analogen nicht zu trennen. Zoonosen wie Covid-19, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen, zeigen, wie wichtig die Zukunft der Landwirtschaft, der Ernährung und der Regenwälder ist. Tiere und Pflanzen beeinflussen unsere Zukunft. Ich glaube, die Pandemie zeigt gut, warum wir die drei Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die alternde Gesellschaft nicht länger getrennt betrachten können.

Sie schreiben in Ihrem Buch «Antikörper», wenn wir den Zusammenhang zwischen diesen drei Themen nicht erkennen, dann bleiben wir stecken und können die Zukunft nicht entdecken. Sie thematisieren damit also eine Fehlannahme, die Sie selbst getroffen haben?

Definitiv. Ich habe vor Corona wie viele Zukunftsforscher zu eng gedacht.

Was denken Sie, wird sich jetzt aufgrund von Corona in der Welt verändern?

In näherer Zukunft, denke ich, wird es einen Schub in der Medizin geben. Durch die Finanzierung von mRNA-Impfstoffen wurde sehr viel Forschung angestossen. Es wird neue Medikamente und Impfstoffe geben. Dadurch könnte unsere Lebenserwartung schliesslich um 10 bis 20 Jahre steigen. Das hätte dann zur Folge, dass wir uns über Dinge Gedanken machen müssten wie unseren Sozialstaat, der auf eine so alte Bevölkerung nicht ausgelegt ist. Auch unsere Arbeitswelten und Bildungssysteme sind nicht auf Biografien von über 50 Jahren vorbereitet. Der Einfluss dieser Entwicklung auf die Tierwelt könnte mittelfristig für eine veganere Welt sprechen.

Sie selbst wohnen ja im Kanton Solothurn. Kann man diese Einschätzungen auch auf unsere Region beziehen?

Die meisten Einschätzungen im Zusammenhang mit Corona gelten natürlich überregional. QR-Codes, Homeoffice oder der Wunsch nach regionalen Produkten sind Trends, die alle Regionen der Schweiz betreffen, auch den Kanton Solothurn. Dabei nehme ich den Kanton Solothurn nicht sehr futuristisch wahr. Innovation verbinde ich eher mit der Genferseeregion, Zürich und Basel. Um dies zu ändern, empfehle ich, auf die übernächsten Innovationszyklen zu setzen, also sich eher mit dem Jahr 2070 als mit dem Jahr 2030 zu beschäftigen.

Warum, glauben Sie, ist Solothurn nicht so futuristisch?

Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft werden. Zum Beispiel hätte man eine riesige Chance mit dem Eisenbahnknotenpunkt in Olten. Dort hätte man investieren sollen in einen attraktiveren Bahnhof, in Hotels und in Restaurants. Wichtig wäre dabei eine schöne, innovative Architektur – dass man zum Beispiel ein spezielles Gebäude baut, bei dem sich vielleicht jemand, der im Zug vorbeifährt, denkt: «Hey, da will ich mal essen oder einen Workshop organisieren.» Hier könnte die Politik in die Zukunft investieren.

Und warum wohnen Sie selbst als Zukunftsforscher im unfuturistischen Kanton Solothurn?

Ich schätze die geografische Lage, die Nähe zur Natur. Und ich habe hier eine sehr schöne Wohnung. Vielleicht kann man auch mit der Distanz zu den grösseren Städten die Themen der Innovation genauer erkennen und reflektieren. Aber ich glaube auch, dass in unserer Generation die Verbindung von einem Menschen zu seinem Wohnort gar nicht mehr so stark ist. Ich fühle mich verbunden mit meiner Wohnsituation und den Menschen, die ich regelmässig treffe. Aber zum Kanton an sich habe ich wie viele keine enge Bindung mehr.

Sie reden in Ihrem Buch oft von grossen gesellschaftlichen Veränderungen. Gibt es auch Dinge, die jede Einzelne tun kann, um die Welt besser kennen zu lernen?

Ja, auf jeden Fall. Erstens: Viel lesen und Informationen überprüfen, also verschiedene Zeitungen lesen und Quellen beachten. Zweitens: Dinge hinterfragen. Wenn man einen Stück Käse isst, überlegen: Wie ist dieser entstanden? Und was produziert er für Abfall? Und drittens: Mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommen. Zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt oder mit der Nachbarin beim Briefkasten. Nur durch den Austausch mit Menschen mit anderen Hintergründen lernt man unsere heutige komplexe Welt verstehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen