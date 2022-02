Die oberste Schweizer Lehrerin Dagmar Rösler zieht Corona-Bilanz

Pandemie-Bilanz Oberste Lehrerin Dagmar Rösler: «Wenn die Lage entspannt bleibt, hole ich eine Flasche Prosecco aus dem Keller» Als oberste Lehrerin des Landes erlebte die Solothurnerin Dagmar Rösler an vorderster Front, wie das System Schule in der Pandemie an den Anschlag kam. Den Bildungsbehörden im Kanton Solothurn gibt sie gute Noten – mit einer Einschränkung. Christof Ramser Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Dagmar Rösler will ein «realistisches Bild» der Arbeit in den Schulhäusern zeichnen. Keystone

Gerade mal ein halbes Jahr war Dagmar Rösler als Präsidentin des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz im Amt, als Corona das Schulsystem auf eine harte Probe stellte.

Seither pendelte die 50-Jährige zwischen dem Homeoffice in Oberdorf, wo sie mit ihrer Familie wohnt, dem Arbeitsort Zürich und dem politischen Zentrum Bern.

Zum Interview kommt sie gerade vom Deutschunterricht einer vierten Klasse. Einen Nachmittag pro Woche steht die höchste von über 50’000 Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrern nach wie vor in einem Zimmer des Schulhauses Franziskanerhof in Bellach.

Trotz der intensiven Arbeit im Verband will sie den Kontakt mit den jungen Menschen aufrechterhalten, «spüren, was diese umtreibt».

Es ist einer der ersten Tage ohne Masken und ohne Tests. «Ich musste mich zuerst bei einer Kollegin vergewissern, ob wir wirklich keine Masken mehr tragen müssen», sagt Dagmar Rösler und ergänzt, dass dies nach fast zwei Jahren ein eigenartiges Gefühl sei.

Doch die Kinder hätten sich rasch daran gewöhnt, waren gelöst und entspannt. Aber natürlich ist die neue Freiheit trügerisch. Nach wie vor infizieren sich Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen fallen aus, auch in Bellach.

Der vergangene Winter bescherte den Schulen personelle Engpässe wie wohl nie in den vergangenen Jahrzehnten. Welche Bilanz ziehen Sie?

Es war extrem einschneidend, und zwar für Schulleitungen, Sekretariate und Lehrpersonen. Sie wussten nicht, wer überhaupt in der Schule auftauchen würde, wen die Krankheit erwischt hatte oder wer in Quarantäne musste. Kaum je war eine Klasse vollständig anwesend. Das Unvorhersehbare zu planen, den Überblick über den Lernstand zu halten und den Kindern Sicherheit zu vermitteln, obwohl sie teilweise wochenlang zu Hause bleiben mussten, war sehr schwierig. Dass wir Hygieneregeln durchsetzen und zum Maskentragen und Abstandhalten auffordern mussten, kam erschwerend hinzu.

Was passiert, wenn plötzlich eine ganze Klasse vor einer leeren Wandtafel sitzt, weil sich die Lehrerin Hals über Kopf in Isolation begeben muss?

Diese Situationen waren sowohl für Kinder und Jugendliche, aber auch für Lehrerteams und Schulleitungen sehr schwierig. Sie mussten oft kurzfristig sofort Personal finden, das einspringen konnte. In vielen Fällen wurde auch in den Lehrerinnen- und Lehrerteams geschaut, dass der Unterricht aufrechterhalten werden konnte. Spätestens um Weihnachten und noch im Januar kam das System Schule an den Anschlag.

Wenn Ende März mit der Isolationspflicht die letzte Coronarestriktion aufgehoben wird – machen Sie dann einen Freudensprung?

Es wäre schön, wenn wir dann endlich einen Schlussstrich ziehen könnten. Selbst wenn das Virus noch immer da sein wird, hoffe ich, dass wir in die Normalität zurückkehren. Das Aufheben der Restriktionen bedeutet ja nicht automatisch, dass alles vorbei ist. Wenn die Lage aber tatsächlich entspannt bleibt, hole ich vermutlich tatsächlich eine Flasche Prosecco aus dem Keller.

Wie waren Sie in Ihrer Rolle als Verbandspräsidentin gefordert?

Ich versuchte, so gut es geht, dem Tagesgeschäft nachzugehen und den Kontakt zu den Kantonalsektionen zu halten, damit ich einen Überblick über die Situation in der Deutschschweiz hatte. Aber gerade während der Lockdowns tat ich kaum mehr etwas anderes, als Medienanfragen zu beantworten.

Sahen Sie darin auch Chancen?

Ja, denn die Öffentlichkeit interessierte sich plötzlich viel mehr dafür, was in den Schulhäusern wirklich passiert. Das war unsere Chance, um ein aktuelles und realistisches Bild zu zeichnen und um die grosse Arbeit, die Schulen tagtäglich leisten, sichtbar zu machen.

Inwiefern?

Weil wir darauf hinweisen, wo es Verbesserungsbedarf geben würde und weil das Machbare für Lehrerinnen und Lehrer auch seine Grenzen hat. Jahrelang wurden gesellschaftliche Probleme einfach an die Schule delegiert, die aber nicht alleine von ihr bewältigt werden können. Häufig wird das als Jammern abgetan und zu wenig ernst genommen.

In der Pandemie machten Teile der Gesellschaft die Schulen, noch mehr als sonst, zum Schauplatz ihrer Ideologien. Manchen Eltern waren die Massnahmen zu streng, für andere war die Schraube stets zu wenig fest angezogen.

Ich teile diesen Eindruck. Allerdings waren Eltern aus diesen beiden Lagern auch am lautesten zu hören. Sie trieben uns Lehrerinnen und Lehrer um und haben manchmal zusätzlich die Arbeit erschwert. 90 Prozent der Eltern jedoch unterstützten die Massnahmen. Auch wenn es gerade für die Berufstätigen zuweilen schwierig war, wenn sich schon wieder ein Kind angesteckt hatte und zu Hause bleiben musste, zeigten sich die meisten doch verständnisverständnisvoll.

Sie haben selber zwei Töchter im Teenageralter, eine geht zur Schule, die andere ist in der Lehre. Wie erlebten sie als Mutter von schulpflichtigen Kindern die Phase?

Es war spannend zu sehen, wie die beiden diese Situation meisterten. Wir hatten wohl auch Glück, denn meine Kinder arbeiteten relativ selbstständig und schafften es, teilweise auch mit Unterstützung der Lehrpersonen, sich die Zeit einzuteilen. Wie so viele strengten sie sich zum Beispiel am Morgen mehr an, um dann am Nachmittag mehr Freizeit zu haben. Dass mein Mann und ich in Berufen arbeiten, die Homeoffice ermöglichen, war sicher hilfreich. So konnten wir vor Ort sein und den Kindern Unterstützung bieten. Mir ist bewusst, dass dies längst nicht in allen Familien der Fall war.

Viele Kinder sassen während der Schulschliessungen allein zu Hause, ohne Arbeitsplatz, ohne Computer. Was ging da verloren?

Dieses Phänomen hat das «Schulbarometer» eine wissenschaftliche Studie zu Covid-19 der PH Zug untersucht und herausgefunden, dass etwa ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler tatsächlich nicht mehr erreicht werden konnten und somit auch nicht mehr oder nur in geringem Masse für die Schule gearbeitet haben.

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Bildungsbehörden im Kanton Solothurn während der Coronazeit?

Solothurn meisterte Corona gut. Einzig vergangenen Dezember und Januar hatte ich den Eindruck, dass es angesichts der raschen Veränderungen und rasch steigenden Fallzahlen schwieriger wurde mit der Kommunikation. Testresultate wurden zu spät übermittelt, weil Testcenter komplett überlastet waren. Teilweise gelangten die Informationen sehr kurzfristig in die Schulen, sodass die Verantwortlichen, die ihre gesamte Planung über den Haufen werfen mussten, fast «überbissen» haben. So kam es in der Schlussphase da und dort zu Unmut. Über die gesamten beiden Jahren verfolgte der Kanton Solothurn in meinen Augen aber einen vernünftigen, moderaten Weg.

Die Pandemie brachte einen Digitalisierungsschub, auch in der Schule. Was wird davon bleiben?

Einiges können wir sicher mitnehmen. So kann etwa zum Beispiel einem Kind, das wegen Krankheit fehlt, auf einer digitalen Plattform Material zugänglich gemacht werden und dieses, ausgefüllt nach Erledigung des Auftrags, dort wieder raufgeladen werden. Oder ein Inhalt kann per Video vermittelt werden. Dass aber ganze Klassen in Zukunft zu Hause unterrichtet werden und dies den Unterricht vor Ort gänzlich ersetzt, kann und möchte ich mir nicht vorstellen. Denn Lernen ist eine soziale Angelegenheit, man lernt in der Gruppe unter Gleichaltrigen, unterstützt und motiviert sich gegenseitig. Lehrerinnen und Lehrer spielen in diesem Dialog noch immer eine sehr wichtige Rolle und das wird auch in Zukunft so bleiben.

