Im Kanton Solothurn gibt es keinen Impfdruck für Jugendliche

Pandemie Angst vor Druck auf Jugendliche ist laut der Regierung unbegründet In einer dringlichen Interpellation will SVP-Kantonsrat Beat Künzli aus Laupersdorf wissen, ob den Kindern und Jugendlichen im Kanton ein «Impfdruck» droht. Der Regierungsrat will beruhigen.

Im Kanton Zürich wurden die ersten Jugendlichen bereits geimpft. Ennio Leanza/KEYSTONE

Zuerst waren die Risikogruppen an der Reihe, nun können sich im Kanton Solothurn auch die Jugendlichen ab 12 Jahren impfen lassen. Für die jüngste Altersgruppe werden im Kanton extra zwei Impftage organisiert: am 14. und am 21. Juli im Impfzentrum in Solothurn. Das gab der Fachstab Pandemie am Montag bekannt.

Die Impfkampagne bei den 12- bis 15-Jährigen war am Dienstag auch Thema im Kantonsparlament. Kantonsrat Beat Künzli (SVP, Laupersdorf) reichte eine Interpellation ein, die von sämtlichen Fraktionen für dringlich erklärt wurde. Darin stellte er der Regierung mehrere Fragen zu der geplanten Impfkampagne im Kanton.

Freie Entscheidung soll gesichert sein

Auf Anfrage betont Künzli, es gehe ihm nicht darum, Impfungen in dieser Altersgruppe zu verbieten.

«Aber mir ist wichtig, dass Eltern und Kinder sich frei entscheiden können, und nicht unter Druck gesetzt werden»,

erklärt er.

In seiner Interpellation will er deshalb wissen, ob Kinder und Jugendliche mit Diskriminierung und Nachteilen rechnen müssen, falls sie oder ihre Eltern sich gegen eine Impfung entscheiden. Und er erkundigt sich danach, wie die Kampagne aussehen soll, «mit welcher der Druck auf die Kinder, sich zu impfen, erhöht werden soll».

In der Antwort auf die Interpellation, die der Redaktion am Dienstagabend vorlag, betont die Regierung: Es werde auf keine Zielgruppe hinsichtlich eines Impfentscheids Druck ausgeübt. «Die Bevölkerung soll jedoch verständlich und transparent informiert werden, damit jede Person in der Lage ist, einen gut informierten, persönlichen Impfentscheid zu treffen».

Jugendliche und ihre Eltern könnten sich auf der Website des Kantons informieren, ausserdem würde bei Bedarf ein Online-Informationsanlass mit Expertinnen und Experten durchgeführt. «Damit soll kein Druck, sondern ein Angebot geschaffen werden, um sich informieren zu können», betont die Regierung dann erneut. Jugendliche von 16 bis 25 Jahre würden bei Bedarf mit einer gezielten Social-Media-Kampagne informiert.

Gegen einen Impfdruck haben sich in der Vergangenheit auch die Schulen im Kanton positioniert. Das Volksschulamt, der Verband der Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO) und der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSL SO) haben in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass es an den Schulen keinen Impfdruck geben soll. Sowohl für Lehrpersonen als auch für Schülerinnen und Schüler. Entsprechend schreibt der Regierungsrat in der Antwort auf die Interpellation auch: «Es ist nicht vorgesehen, Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren in den Schulen zu impfen.»

Jugendliche dieser Altersgruppe hätten auch mit keinen Nachteilen zu rechnen, wenn sie sich nicht – oder noch nicht – impfen lassen. Anders als Erwachsene erhalten Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre auch kein Covid-Zertifikat, wenn sie sich impfen lassen. So will man in der Schweiz verhindern, dass in dieser Altersgruppe ein Impfdruck entsteht.

Impfungen ohne Einverständniserklärung

Kantonsrat Künzli stört sich noch an einem zweiten Punkt in der nationalen Impfkampagne. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gilt in der Schweiz der Grundsatz, dass Jugendliche ab 12 Jahren grundsätzlich Anspruch haben, sich eigenständig für eine Impfung zu entscheiden, sofern sie als urteilsfähig und informiert gelten.

Von der Regierung will Künzli deshalb wissen, ob sie es nicht als «absolutes No-Go» betrachte und «rechtlich sehr fragwürdig» finde, Kinder ohne Einwilligung der Eltern impfen zu lassen.

In einem ersten Abschnitt der Antwort erklärt die Regierung, dass es sich in so einem Fall um eine «Ausnahmesituation» handle. Grundsätzlich müssten Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren im Impfzen­trum eine Einverständniserklärung vorweisen. Erst wenn diese nicht vorliege, komme es in einem zweiten Schritt zu einem Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt vor Ort, um die Urteilsfähigkeit abzuklären.

Zu den rechtlichen Grundlagen schreibt die Regierung in ihrer Antwort: «Grundsätzlich gilt, dass die Einwilligung zu einer Impfung rechtsgültig gegeben werden kann, wenn die betreffende Person urteilsfähig ist.» Diese Urteilsfähigkeit werde fälschlicherweise oft mit der Volljährigkeit einer Person in Verbindung gebracht.

Laut dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch sei eine Person aber urteilsfähig, «sofern es dieser nicht wegen ihres Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.»

Damit ein Kind oder ein Jugendlicher in Bezug auf die Impfung als urteilsfähig gelte, müsse er oder sie die Tragweite des Eingriffs auf den eigenen Körper abschätzen können. Gemäss BAG hätten Jugendliche ab 12 Jahren grundsätzlich Anspruch, sich eigenständig für eine Impfung zu entscheiden, sofern sie «als urteilsfähig und informiert gelten».

Im Umkehrschluss gelte also:

«Nur wenn ein Kind oder ein Jugendlicher urteilsunfähig ist, haben die Inhaber der elterlichen Gewalt zwingend die Zustimmung zur Impfung zu erteilen».

Trotz dieser Rechtsgrundlage wäre es laut der Regierung der Idealfall, wenn sich Eltern und Jugendliche gemeinsam für eine Impfung entscheiden würfen.

In der Interpellation von SVP-Kantonsrat Beat Künzli werden ausserdem Fragen zu der Sicherheit des Impfstoffs für die 12- bis 15-Jährigen aufgeworfen. Er weist auf mögliche Nebenwirkungen hin und darauf, dass der Impfstoff an einer im Vergleich mit den Erwachsenen kleinen Gruppe getestet worden sei.

Bezüglich dieser Bedenken schreibt die Regierung, dass man sich im Kanton auf die Empfehlung des BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen stütze. Ausserdem würden Daten von gut 3 Millionen geimpften Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren darauf hinweisen, dass sich die Verträglichkeit in dieser Altersgruppe nicht von der Verträglichkeit in älteren Gruppen unterscheide.

Bezüglich Nebenwirkungen verweist die Regierung auf Zahlen von Swissmedic, wonach nach über 7 Millionen verabreichten Impfdosen 1294 Fälle von schweren Nebenwirkungen gemeldet wurden.