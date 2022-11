Solothurn führt frühe Sprachförderung im ganzen Kanton ein

Pädagogik Noch vor dem Kindergarten Deutsch lernen: Frühe Sprachförderung soll im Kanton Solothurn Standard werden Fremdsprachige Kinder sollen schon vor dem Kindergarten Deutsch lernen. Das soll ihre Chancengleichheit erhöhen und auch Folgekosten senken. 22.11.2022, 17.00 Uhr

Die Sprachförderung soll hauptsächlich in Spielgruppen stattfinden. Manuela Jans

Nach einem Pilotprojekt in vier Gemeinden beziehungsweise Regionen soll ab 2024 die frühe Sprachförderung im ganzen Kanton angeboten werden. Zur Umsetzung schickt die Regierung eine Änderung des Sozialgesetzes in die Vernehmlassung.

Kinder, die beim Eintritt in den Kindergarten noch besonders mit dem Lernen von Deutsch beschäftigt sind, verpassen einen grossen Teil der anderen Lerninhalte. Das kann sich negativ auf den späteren Schulerfolg auswirken. Dem will die frühe Sprachförderung entgegenwirken.

Sie soll es den Kindern ermöglichen, bereits ein Jahr vor dem Kindergarten Deutsch zu lernen. Das soll die Chancengleichheit der Kinder mit Sprachförderbedarf erhöhen. Zudem würden nachweislich auch die Folgekosten, beispielsweise für besondere Bildungsmassnahmen, reduziert, so der Regierungsrat.

In Pilotprojekt erprobt

Das vorgelegte Modell basiert auf einem Pilotprojekt. Dieses wurde von 2017 bis 2019 in den vier Gemeinden beziehungsweise Regionen Dorneckberg, Dulliken, Olten und Solothurn durchgeführt und soll nun im ganzen Kanton umgesetzt werden.

Welche Kinder einen Förderbedarf aufweisen, können die Gemeinden mit einem Fragebogen ermitteln, der vom Kanton zur Verfügung gestellt wird. Die Erhebung der Deutschkenntnisse soll bei allen Kindern 18 Monate vor Eintritt in den Kindergarten erfolgen.

Zuständig sind die Gemeinden

Für diejenigen Kinder, bei denen ein Sprachförderbedarf festgestellt wird, soll schliesslich ein Angebot der frühen Sprachförderung an zwei Halbtagen pro Woche zur Verfügung stehen. Die Förderung soll in erster Linie in Spielgruppen stattfinden, alternativ ist dies auch in Kindertagesstätten möglich.

Der Besuch der Angebote soll freiwillig sein. Die frühe Sprachförderung gehört in den Kompetenzbereich der Gemeinden, damit werden sie auch die Kosten für das Angebot zu tragen haben, wobei von den Eltern ein Beitrag «gemäss ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit» verlangt werden kann. (pd)