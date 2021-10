Casanova in der Schweiz am Tobs Solothurn

Oper am Tobs Der Wüstling mit Sexappeal und Stimme «Casanova in der Schweiz» kehrt nach der Pandemie-Pause ins Tobs zurück. Das Publikum ist entzückt. Silvia Rietz Silvia Rietz Jetzt kommentieren 01.10.2021, 08.56 Uhr

Casanova (Simon Schnorr) umgart überraschend Madame Latente (Judith Lüpold). Susanne Schwiertz

«Wer schläft sündigt nicht, wer vorher sündigt, schläft besser», lautet ein von Giacomo Casanova überliefertes Bonmot. Wie er seinem Credo auch in Solothurn folgte, ist in seinen Memoiren nachzulesen und in Paul Burkhards Oper «Casanova in der Schweiz» zu sehen und zu hören. Die Operntrouvaille um die Amouren des Womanziers erlebte letztes Jahr Premiere im Stadttheater, wurde wegen der Pandemie jedoch mit einer Zwangspause belegt.

Nun erlebt das Werk, das zum Jubiläum «2000 Jahre Solothurn» einstudiert wurde, dank der 3G-Regel reguläre Aufführungen in Solothurn und in Biel. Ein zweiter Blick auf die Tobs-Aufführung lohnt sich: Dank einigen Strichen präsentiert sich die Geschichte flüssiger und mit sprühendem Witz.Wer Paul Burkhards Welthit «O mein Papa» und die Gassenhauer aus der Kleinen Niederdorfoper im Ohr hat, wird die «Casanova»-Oper überraschen. Das stringent konzipierte und durchkomponierte Werk erinnert an die Tonsprache von Richard Strauss. Reich an musikalischen Farben und Formen, besitzt es einige Ohrwürmer, wobei die Vorspiele zu den einzelnen Bildern zum Schwelgen einladen: Spätromantisch gefärbter Soundtrack für den Herzensbrecher.

Francis Benichou arbeitete die facettenreiche Instrumentierung mit dem Sinfonie Orchester Biel-Solothurn glänzend heraus, leider waren Bühne und Graben nicht immer ganz zusammen.

Casanova: «Sie sind aus Solothurn?»

Der international tätige Regisseur Georg Rootering belässt die Handlung im 18. Jahrhundert, zeichnet die Figuren liebevoll als widersprüchliche Charaktere. Kostümdesigner Rudolf Joost und Ausstatter Vazul Matusz entfalten optische Opulenz. Prächtige Kostüme zaubern eine Atmosphäre, wie sie die Ambassadorenstadt bei Casanovas Besuch umfangen haben mag. Rootering erzählt Casanovas Entschluss, ins Kloster einzutreten, die Umkehr dank einer schönen Frau («Sie sind aus Solothurn?»), das Werben, Locken und Tändeln, aber auch die Intrige um Madame Latente gradlinig, entfaltet ein Kaleidoskop der Gefühle. Dass letztlich alles aus einem Guss wirkt, ist zu einem Gutteil dem in den Hauptpartien mit der letztjährigen Produktion identischen Sängern zu danken, die homogen, temperamentvoll und überzeugend agieren.

Die Sänger haben Paraderollen gefunden

Allen voran Simon Schnorr in der Titelpartie, ein Meister der Sinnlichkeit, charmanter Verführer vom Scheitel bis zur Sohle. Ein Casanova-Sänger mit Don Giovanni Qualitäten, prachtvoller Stimme und empathischem Spiel. Quasi als Leporello an seiner Seite sein Diener Leduc Konstantin Nazlamov. Der Allrounder entschärft heikle Situationen, ist als Agitator und Opfer gleichermassen präsent und in Topform. Die stimmstarke Judith Lüpold hat mit Madame Latente eine Paraderolle gefunden, zeigt als Erzkomödiantin auch die Brüche der Figur. Sie spielt mit vollem Körpereinsatz, tänzelt, flirtet, intrigiert und erlebt als einzige der Damen erotische Wonnen.

Jenen Liebesrausch, auf den Rebekka Maeder alias Madame de *** bewusst verzichtet. Eine schöne Frau, die mit sprödem Charme und herrlichen Höhen Casanovas Libido weckt. Zu Casanovas Kurzzeit-Favoritin avanciert auch die schönstimmige Céline Steudler als Madame Dubois, der es vergönnt ist, dem Egomanen einen Denkzettel zu verpassen. Gemeinsam mit Josy Santos, Lysa Menu, Wolf Latzel, Martin Mairinger, Horst Lamnek, Tereza Kotlanova und Nuno Santos – verhelfen sie einem zu Unrecht vergessenen Opern-Juwel, welches einen zweiten und dritten Besuch lohnt, zu neuem Glanz.