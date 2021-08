Gedenkfeier für Künstler Schang Hutter (1934-2021)

Erinnerung Online-Gedenkfeier für den Menschenfreund Schang Hutter In einem öffentlichen Online-Stream wurde am Mittwoch dem verstorbenen Künstler Schang Hutter gedacht. Fränzi Zwahlen 11.08.2021, 20.00 Uhr

Schang Hutter ist am 14. Juni verstorben. Am Mittwoch wäre er 87 Jahre alt geworden. Mit einem öffentlichen Online-Stream wurde seiner gedacht. Gaetan Bally / KEYSTONE

Am 14. Juni ist der international bekannte Solothurner Künstler Schang Hutter verstorben. Am Mittwoch, am 11. August hätte er seinen 87. Geburtstag feiern können. Deshalb und weil aufgrund der Coronazeit kein öffentlicher Abschied nach dem Tod hatte stattfinden können, hat sein Sohn David Hutter am Mittwoch eine öffentliche Gedenkfeier via Online-Stream möglich gemacht.