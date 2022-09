Kanton Solothurn «Strommangel ist möglich»: Dennoch bleibt der Leiter der Solothurner Energiefachstelle zuversichtlich

Urban Biffiger ist Leiter der Energiefachstelle im Kanton Solothurn. Im Gespräch erzählt er, was ihn an der aktuellen Lage beschäftigt, aber auch wo er Chancen und Möglichkeiten sieht. Und er verrät, was sein grosser Wunsch wäre in der momentan schwierigen Situation.