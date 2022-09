Alex Capus liest in Solothurn, nicht aber in Olten: Wieso?

Oltner Autor Alex Capus liest in Solothurn aus seinem neusten Roman – wieso eigentlich nicht in seiner Heimatstadt Olten? Der Oltner Autor Alex Capus war am Montagabend im Bücher Lüthy in Solothurn zu Gast. Wieso er nicht in Olten lese? «Niemand hat gefragt.» Susanna Hofer Jetzt kommentieren 06.09.2022, 16.00 Uhr

Alex Capus in seiner Oltner Bar Galicia. Hier liest er selbst allerdings nicht. Valentin Hehli

Einen weiten Bogen spann der Oltner Autor Alex Capus bei seiner Lesung im Bücher Lüthy in Solothurn. Angetreten war er, um die Geschichte einer Emanzipation zu erzählen, um die es in seinem kürzlich erschienenen Roman «Susanna» geht.

Die Geschichte handelt von einer Mutter, Maria Faesch, und deren Tochter Susanna, die im 19. Jahrhundert im Basler «Daig» leben. Die Mutter folgt ihrem Herzen und damit dem Legionärskameraden ihres Ehemannes, Valentiny, und reist mit Susanna zu ihm nach Brooklyn. Susanna wird Kunstmalerin und fährt eines Tages mit ihrem Sohn ins Territorium der Dakota, um Sitting Bull vor der bereitstehenden Kavallerie zu warnen.

Der Roman «Susanna». zvg

«Für mich ist das Schönste am Schreiben, dass etwas entsteht, das es vorher nicht gab, mit Null materiellem Aufwand», erklärt Alex Capus vor der Lesung. «Eine Kreation, bei der die einzelnen Schritte beglückend sind.» Das Schwierigste am Schreibprozess sei der Anfang, «der berühmte erste Satz».

Obwohl Susanna Faesch eine historische Figur ist, mache es für ihn keinen Unterschied beim Schreiben, ob die Figuren rein fiktiv sind oder eben eine historische Basis vorhanden sei. Zu Wahrheit und Fiktion meinte Capus öfter: «Es spricht nichts dafür, aber auch nichts dagegen, dass es wahr ist»; und er traf damit wohl eine Grundkondition des Erzählens.

Um das Thema Lebensspuren ging es dann in seinem Auftritt, den er mit einer langen Erzählung über ein alltägliches Ereignis in einer kleinen piemontesischen Stadt begann. Die Lebensspuren von Frauen seien oft schwieriger zu verfolgen als die von Männern, da sie bei der Heirat den Namen wechseln müssen und ihre Lebensgeschichten seltener Aufmerksamkeit geschenkt bekommen als Männer.

An der Figur der Susanna habe ihn deren Befreiungswille fasziniert, auch wenn er dem Thema zuerst nicht viel habe abgewinnen können. Dann aber habe ihn die Geschichte, auf die ihn ein Freund aufmerksam machte, nicht mehr losgelassen. So entwickelt Capus über zwei Stunden einen Sog, in den sich die Zuhörenden mit hineinziehen liessen.

In Solothurn meldet sich die Stadtpräsidentin ab

Denn man hört Capus’ Geschichten gerne zu. Er erzählt sinnlich und in kreisenden Bewegungen. Seine Stimme ist tief und sonor, und er beherrscht den Duktus und den Cliffhanger. Im Roman «Susanna» hätte man sich zwar manchmal die Stringenz von «Léon und Louise» gewünscht, in der mündlichen Erzählung hat diese lockere Erzählweise viel Charme.

Der volle Saal wusste das durchaus zu würdigen und dankte Alex Capus mit viel Applaus. Und wohl niemand dachte: «Scho wider dr Capus», wie der zu Beginn witzelte.

Warum er eigentlich nicht auch in Olten, seiner Wohnstadt, lese? «Es muss nicht sein, niemand hat gefragt», und in seiner eigenen Bar in Olten, dem «Galicia», wolle er nicht lesen, dazu habe er diese nicht eröffnet. Er lese sehr gerne in Solothurn, hatte Capus denn auch zu Beginn des Abends erklärt. Anders als in Olten schicke hier die Stadtpräsidentin eine Mail, wenn sie nicht zur Lesung kommen könne.

Ob er schon ein neues Schreibprojekt habe?

«Ich lebe im Gefühl, dass etwas Neues kommen wird.»

Zuerst aber wolle er wieder «leben», beim Schreiben sei er sehr stark auf den Text konzentriert. Und er habe auch noch eine Familie, Freunde und seine Bar, für die er viel arbeite. Zudem ist er noch Journalist und Übersetzer.

